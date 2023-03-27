https://crimea.ria.ru/20230327/namechaetsya-vzyatie-vsu-v-ognevoy-meshok-v-avdeevke--sovetnik-pushilina-1127785345.html

Намечается взятие ВСУ в "огневой мешок" в Авдеевке – советник Пушилина

Намечается взятие ВСУ в "огневой мешок" в Авдеевке – советник Пушилина - РИА Новости Крым, 27.03.2023

Намечается взятие ВСУ в "огневой мешок" в Авдеевке – советник Пушилина

Российские силы охватывают Авдеевку с флангов, просматриваются перспективы взятия находящихся в городе украинских формирований в "огневой мешок". Об этом... РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T11:34

2023-03-27T11:34

2023-03-27T11:34

артемовск

сво

донецкая народная республика (днр)

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

армия и флот

ян гагин

украина

россия

авдеевка

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Российские силы охватывают Авдеевку с флангов, просматриваются перспективы взятия находящихся в городе украинских формирований в "огневой мешок". Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.ВСУ не считается с потерями"Пока преждевременно говорить об окружении, но намечается некий "(огневой) мешок", в который Авдеевка может "провалиться". Сейчас наши силы начинают охватывать Авдеевку с флангов. В самом городе противник серьезно укрепился и ожесточенно сопротивляется. Доставка боекомплектов туда налажена, но мы идем к тому, чтобы охватить город, как ранее Соледар и сейчас Артемовск", – сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, пока преждевременно говорить о том, что ВСУ будут оставлять город. Гагин отметил, что в боях за Авдеевку, как и за Артемовск, противник не считается с потерями живой силы и техники.Ситуация в Артемовске и МарьинкеГоворя о ситуации в Артемовске, Гагин отметил, что город сейчас находится в оперативном окружении. Находящийся там украинский гарнизон отчаянно сопротивляется. Также регулярно предпринимаются попытки прорыва для доставки в город боекомплектов и подкрепления со стороны Часова Яра. При этом все дороги контролируются российской артиллерией, противник регулярно получает огневое поражение.Ранее командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что "удержание Артемовска помогает Киеву выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами".Кандидат военных наук Евгений Бужинский назвал слова Сырского глупостью, уже хотя бы потому, что предполагает накопление неких резервов, в то время, как в Артемовске украинские военные гибнут тысячами. Кроме того, упомянутые резервы неоткуда брать, считает эксперт.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Как отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Юрий Кнутов, взятие Артемовска будет означать прорыв линии обороны ВСУ Северск – Угледар. Когда это произойдет, у украинских войск на Донбассе фактически останется только одна группировка – славянско-краматорская. Кроме того, с отступлением ВСУ из Артемовска будет проще проводить зачистку Марьинки, Авдеевки и Угледара.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские силы заняли основные высоты в районе АртемовскаНовый котел: названо количество окруженных в Артемовске боевиков ВСУМало живой силы: на Украине хотят ужесточить мобилизацию, заявил Азаров

https://crimea.ria.ru/20230321/dlya-chego-ssha-tolkayut-kiev-na-samoubiystvennoe-nastuplenie--ekspert--1127662556.html

артемовск

донецкая народная республика (днр)

украина

россия

авдеевка

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артемовск, сво, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, ян гагин, украина, россия, авдеевка