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Ожесточенные бои за Артемовск: сколько осталось до освобождения - РИА Новости Крым, 10.04.2023
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Ожесточенные бои за Артемовск: сколько осталось до освобождения
Ожесточенные бои за Артемовск: сколько осталось до освобождения - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Ожесточенные бои за Артемовск: сколько осталось до освобождения
Более 75% территории Артемовска на данный момент находятся под контролем российских подразделений, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T16:51
2023-04-10T16:51
донецкая народная республика (днр)
артемовск
денис пушилин
сво
вооруженные силы россии
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Более 75% территории Артемовска на данный момент находятся под контролем российских подразделений, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин по итогам посещения города.По словам врио главы ДНР, на данный момент идут ожесточенные бои в западной части Артемовска, противник сконцентрировался в районе железнодорожных путей.Он также констатировал, что в результате боев в городе практически не осталось уцелевших зданий.Он также сообщил, что ВСУ при отступлении взорвали здание городской администрации.Врио главы ДНР отметил, что пока рано говорить о четких планах по восстановлению Артемовска. Данный вопрос планируется обсудить с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Как отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Юрий Кнутов, взятие Артемовска будет означать прорыв линии обороны ВСУ Северск – Угледар. Когда это произойдет, у украинских войск на Донбассе фактически останется только одна группировка – славянско-краматорская. Кроме того, с отступлением ВСУ из Артемовска будет проще проводить зачистку Марьинки, Авдеевки и Угледара.В конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потеря Артемовска приведет к давлению со стороны Запада, который заставит Украину пойти на компромисс с Россией.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Артемовске и Авдеевке: актуальные данные ПушилинаНазвана трагическая ошибка Украины в ситуации с АртемовскомБойцы "Вагнера" эвакуируют жителей Артемовска под обстрелами ВСУ
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донецкая народная республика (днр), артемовск, денис пушилин, сво, вооруженные силы россии, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости
Ожесточенные бои за Артемовск: сколько осталось до освобождения

Пушилин: более 75% территории Артемовска находятся под контролем российских подразделений

16:51 10.04.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОкрестности Артемовска
Окрестности Артемовска - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Более 75% территории Артемовска на данный момент находятся под контролем российских подразделений, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин по итогам посещения города.
"(Бойцы ЧВК) "Вагнер" идут вперед, и сейчас я абсолютно точно могу заявлять о том, что более 75 процентов города сейчас находится под контролем наших подразделений", – сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
По словам врио главы ДНР, на данный момент идут ожесточенные бои в западной части Артемовска, противник сконцентрировался в районе железнодорожных путей.
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Он также констатировал, что в результате боев в городе практически не осталось уцелевших зданий.
"Объезжая сегодня город, я не увидел ни одного целого неразрушенного здания. Это касается и многоквартирных домов, где противник оборудовал огневые точки, и объектов социальной сферы, где он оборудовал опорные пункты. Помимо этого, противник, когда был вынужден отступать под натиском наших подразделений, еще и старался нанести максимальный ущерб", – сказал Пушилин.
Он также сообщил, что ВСУ при отступлении взорвали здание городской администрации.
Врио главы ДНР отметил, что пока рано говорить о четких планах по восстановлению Артемовска. Данный вопрос планируется обсудить с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
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Как отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Юрий Кнутов, взятие Артемовска будет означать прорыв линии обороны ВСУ Северск – Угледар. Когда это произойдет, у украинских войск на Донбассе фактически останется только одна группировка – славянско-краматорская. Кроме того, с отступлением ВСУ из Артемовска будет проще проводить зачистку Марьинки, Авдеевки и Угледара.
В конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потеря Артемовска приведет к давлению со стороны Запада, который заставит Украину пойти на компромисс с Россией.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)АртемовскДенис ПушилинСВОВооруженные силы РоссииСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеНовости
 
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