https://crimea.ria.ru/20230410/ozhestochennye-boi-za-artemovsk-skolko-ostalos-do-osvobozhdeniya-1128096501.html

Ожесточенные бои за Артемовск: сколько осталось до освобождения

Ожесточенные бои за Артемовск: сколько осталось до освобождения - РИА Новости Крым, 10.04.2023

Ожесточенные бои за Артемовск: сколько осталось до освобождения

Более 75% территории Артемовска на данный момент находятся под контролем российских подразделений, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T16:51

2023-04-10T16:51

2023-04-10T16:51

донецкая народная республика (днр)

артемовск

денис пушилин

сво

вооруженные силы россии

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Более 75% территории Артемовска на данный момент находятся под контролем российских подразделений, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин по итогам посещения города.По словам врио главы ДНР, на данный момент идут ожесточенные бои в западной части Артемовска, противник сконцентрировался в районе железнодорожных путей.Он также констатировал, что в результате боев в городе практически не осталось уцелевших зданий.Он также сообщил, что ВСУ при отступлении взорвали здание городской администрации.Врио главы ДНР отметил, что пока рано говорить о четких планах по восстановлению Артемовска. Данный вопрос планируется обсудить с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Как отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Юрий Кнутов, взятие Артемовска будет означать прорыв линии обороны ВСУ Северск – Угледар. Когда это произойдет, у украинских войск на Донбассе фактически останется только одна группировка – славянско-краматорская. Кроме того, с отступлением ВСУ из Артемовска будет проще проводить зачистку Марьинки, Авдеевки и Угледара.В конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потеря Артемовска приведет к давлению со стороны Запада, который заставит Украину пойти на компромисс с Россией.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Артемовске и Авдеевке: актуальные данные ПушилинаНазвана трагическая ошибка Украины в ситуации с АртемовскомБойцы "Вагнера" эвакуируют жителей Артемовска под обстрелами ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230326/gruppa-vagner-zanyala-zavod-azom-v-artemovske-1127774396.html

https://crimea.ria.ru/20230307/shoygu-obyasnil-znachenie-osvobozhdeniya-artemovska-1127388753.html

донецкая народная республика (днр)

артемовск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), артемовск, денис пушилин, сво, вооруженные силы россии, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости