https://crimea.ria.ru/20230403/chto-proiskhodit-v-artemovske-i-avdeevke-aktualnye-dannye-pushilina-1127944018.html

Что происходит в Артемовске и Авдеевке: актуальные данные Пушилина

Что происходит в Артемовске и Авдеевке: актуальные данные Пушилина - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Что происходит в Артемовске и Авдеевке: актуальные данные Пушилина

В Артемовске российские подразделения практически вплотную подошли к железнодорожной станции, бои идут в центральной части города. Об этом сообщил врио главы... РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T13:02

2023-04-03T13:02

2023-04-03T13:02

денис пушилин

артемовск

сво

донецкая народная республика (днр)

украина

россия

новости

авдеевка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Артемовске российские подразделения практически вплотную подошли к железнодорожной станции, бои идут в центральной части города. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Ситуация в АртемовскеКроме того, по словам врио главы республики, установлен "более тщательный огневой контроль" над ведущими в город дорогами. При этом, по оценкам ДНР, в Артемовске остаются несколько тысяч мирных жителей.Пушилин также добавил, что ни о каком бегстве или спланированном выводе украинских войск из Артемовска речи не идет.Обстановка в АвдеевкеНа Авдеевском направлении российские подразделения также продвигаются вперед."Говорить об окружении пока преждевременно, но создается ситуация если не критическая, то крайне сложная для противника, и об этом все больше заявлений и обращений тех подразделений, которые там находятся. Есть необходимость блокировать дороги, что успешно происходит", - сказал руководитель республики.Он также добавил, что российские войска успешно отбивают попытки противника контратаковать.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа трагическая ошибка Украины в ситуации с АртемовскомЗеленский: потеря Артемовска обернется поражением для УкраиныОсвобождение не за горами: Пушилин рассказал о ходе боев за Авдеевку

артемовск

донецкая народная республика (днр)

украина

россия

авдеевка

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денис пушилин, артемовск, сво, донецкая народная республика (днр), украина, россия, новости, авдеевка