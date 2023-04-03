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Что происходит в Артемовске и Авдеевке: актуальные данные Пушилина - РИА Новости Крым, 03.04.2023
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Что происходит в Артемовске и Авдеевке: актуальные данные Пушилина
Что происходит в Артемовске и Авдеевке: актуальные данные Пушилина - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Что происходит в Артемовске и Авдеевке: актуальные данные Пушилина
В Артемовске российские подразделения практически вплотную подошли к железнодорожной станции, бои идут в центральной части города. Об этом сообщил врио главы... РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T13:02
2023-04-03T13:02
денис пушилин
артемовск
сво
донецкая народная республика (днр)
украина
россия
новости
авдеевка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Артемовске российские подразделения практически вплотную подошли к железнодорожной станции, бои идут в центральной части города. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Ситуация в АртемовскеКроме того, по словам врио главы республики, установлен "более тщательный огневой контроль" над ведущими в город дорогами. При этом, по оценкам ДНР, в Артемовске остаются несколько тысяч мирных жителей.Пушилин также добавил, что ни о каком бегстве или спланированном выводе украинских войск из Артемовска речи не идет.Обстановка в АвдеевкеНа Авдеевском направлении российские подразделения также продвигаются вперед."Говорить об окружении пока преждевременно, но создается ситуация если не критическая, то крайне сложная для противника, и об этом все больше заявлений и обращений тех подразделений, которые там находятся. Есть необходимость блокировать дороги, что успешно происходит", - сказал руководитель республики.Он также добавил, что российские войска успешно отбивают попытки противника контратаковать.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа трагическая ошибка Украины в ситуации с АртемовскомЗеленский: потеря Артемовска обернется поражением для УкраиныОсвобождение не за горами: Пушилин рассказал о ходе боев за Авдеевку
артемовск
донецкая народная республика (днр)
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денис пушилин, артемовск, сво, донецкая народная республика (днр), украина, россия, новости, авдеевка
Что происходит в Артемовске и Авдеевке: актуальные данные Пушилина

Пушилин: В Артемовске российские силы вплотную подошли к железнодорожной станции

13:02 03.04.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкУлицы Артемовска и масштабы боев за город
Улицы Артемовска и масштабы боев за город - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В Артемовске российские подразделения практически вплотную подошли к железнодорожной станции, бои идут в центральной части города. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Ситуация в Артемовске

"Мы видим практически постоянные наступательные действия наших подразделений… Сейчас идут бои в центральной части города, подразделения сейчас уже практически вплотную подошли к железнодорожной станции. Противник вынужден отступать на ранее подготовленные позиции в западной части", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Кроме того, по словам врио главы республики, установлен "более тщательный огневой контроль" над ведущими в город дорогами. При этом, по оценкам ДНР, в Артемовске остаются несколько тысяч мирных жителей.
Пушилин также добавил, что ни о каком бегстве или спланированном выводе украинских войск из Артемовска речи не идет.

Обстановка в Авдеевке

На Авдеевском направлении российские подразделения также продвигаются вперед.
"Говорить об окружении пока преждевременно, но создается ситуация если не критическая, то крайне сложная для противника, и об этом все больше заявлений и обращений тех подразделений, которые там находятся. Есть необходимость блокировать дороги, что успешно происходит", - сказал руководитель республики.
Он также добавил, что российские войска успешно отбивают попытки противника контратаковать.
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Денис ПушилинАртемовскСВОДонецкая Народная Республика (ДНР)УкраинаРоссияНовостиАвдеевка
 
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