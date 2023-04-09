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Диверсионные группы и 250 боевиков: потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 09.04.2023
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Диверсионные группы и 250 боевиков: потери ВСУ на Донецком направлении
Диверсионные группы и 250 боевиков: потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 09.04.2023
Диверсионные группы и 250 боевиков: потери ВСУ на Донецком направлении
На Донецком направлении российским войскам удалось нанести существенный урон личному составу и технике противника. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 09.04.2023
2023-04-09T14:49
2023-04-09T15:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. На Донецком направлении российским войскам удалось нанести существенный урон личному составу и технике противника. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России."На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии, в течение суток уничтожено свыше 250-ти украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили на указанном направлении один танк, три боевые бронемашины, девять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и две гаубицы: "Мста-Б" и Д-20."На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка и Водяное ДНР", - отметили в ведомстве.Также уточняется, что возле населенных пунктов Новоселка и Владимировка ДНР российским военным удалось пресечь деятельность сразу двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ)."За сутки потери противника на данных направлениях составили до 20-ти украинских военнослужащих", - говорится в сводке.Также уничтожены боевая бронемашина, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубицы Д-20 и Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ попытались отбить утраченные позиции на Красно-Лиманском направленииУкраинские боевики стали реже обстреливать ЛНР – ПасечникВ России создали новую двойную броню для военной техники
https://crimea.ria.ru/20230407/kogda-vsu-nachnut-nastupat-i-budet-li-ataka-na-krym--zayavlenie-blinkena-1128031156.html
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сво, украина, россия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, армия и флот, донецкая народная республика (днр), новости
Диверсионные группы и 250 боевиков: потери ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: на Донецком направлении ВС РФ уничтожили больше 250 украинских военных

14:49 09.04.2023 (обновлено: 15:58 09.04.2023)
 
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Работа РСЗО Торнадо-Г в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. На Донецком направлении российским войскам удалось нанести существенный урон личному составу и технике противника. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.
"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии, в течение суток уничтожено свыше 250-ти украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили на указанном направлении один танк, три боевые бронемашины, девять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и две гаубицы: "Мста-Б" и Д-20.
"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка и Водяное ДНР", - отметили в ведомстве.
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Также уточняется, что возле населенных пунктов Новоселка и Владимировка ДНР российским военным удалось пресечь деятельность сразу двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
"За сутки потери противника на данных направлениях составили до 20-ти украинских военнослужащих", - говорится в сводке.
Также уничтожены боевая бронемашина, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубицы Д-20 и Д-30.
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