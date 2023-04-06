https://crimea.ria.ru/20230406/ukrainskie-boeviki-stali-rezhe-obstrelivat-lnr--pasechnik-1128016973.html

Украинские боевики стали реже обстреливать ЛНР – Пасечник

Украинские боевики стали реже обстреливать ЛНР – Пасечник - РИА Новости Крым, 06.04.2023

Украинские боевики стали реже обстреливать ЛНР – Пасечник

Ситуация в Луганской Народной Республике относительно стабильная, количество обстрелов территории со стороны украинских войск уменьшилось. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T14:22

2023-04-06T14:22

2023-04-06T14:23

владимир путин (политик)

леонид пасечник

луганская народная республика (лнр)

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Ситуация в Луганской Народной Республике относительно стабильная, количество обстрелов территории со стороны украинских войск уменьшилось. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник на встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг.В частности, по его словам, ВСУ значительно сократили использование американских реактивных систем залпового огня HIMARS при обстреле территории республики. При этом огонь ведется в основном по мирным объектам.Ранее в ходе встречи с Путиным врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике усилена работа систем противовоздушной обороны, благодаря чему количество обстрелов со стороны ВСУ сократилось примерно вдвое.12 марта ВСУ нанесли удар по луганскому Перевальску. В результате три человека погибли и 15 получили ранения, в том числе дети. Удар пришелся по остановке общественного транспорта в час пик и рейсовому автобусу. По словам Пасечника, "удар был нанесен шрапнелью, подтверждая, что целью нацистов было как можно большее количество жертв среди мирных жителей".Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия в Перевальске: при обстреле остановки трое погибли и 15 раненыУдар по Троицкому в ЛНР: один погибший и 15 раненыхПолянский назвал США прямым соучастником удара по больнице в ЛНР

https://crimea.ria.ru/20230404/v-lnr-nashli-krupnyy-skhron-s-amerikanskim-oruzhiem-1127966931.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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