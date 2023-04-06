Украинские боевики стали реже обстреливать ЛНР – Пасечник
Пасечник сообщил Путину об уменьшении количества обстрелов территории ЛНР
14:22 06.04.2023 (обновлено: 14:23 06.04.2023)
© ГУ МЧС России по г.СевастополюПиротехники спецотряда Главного управления МЧС России по Севастополю разминируют объекты в ЛНР
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Ситуация в Луганской Народной Республике относительно стабильная, количество обстрелов территории со стороны украинских войск уменьшилось. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник на встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг.
"Ситуация на территории республики на сегодняшний день относительно стабильная, я бы сказал контролируемая, но напряженная. Противник стал гораздо реже обстреливать территорию ЛНР", – сказал Пасечник.
В частности, по его словам, ВСУ значительно сократили использование американских реактивных систем залпового огня HIMARS при обстреле территории республики. При этом огонь ведется в основном по мирным объектам.
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"Если раньше они обстреливали объекты, где располагались военнослужащие и склады с ракетно-артиллерийским вооружением, то сейчас это такие хаотические удары, которые, в общем-то, больше по мирному населению. Один из последних ударов – по Перевальску, в районе автовокзала, там заправка рядом, автосервис. Какую цель преследовали, непонятно, но я думаю, чтобы дестабилизировать и держать в напряжении население", – добавил врио главы ЛНР.
Ранее в ходе встречи с Путиным врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике усилена работа систем противовоздушной обороны, благодаря чему количество обстрелов со стороны ВСУ сократилось примерно вдвое.
12 марта ВСУ нанесли удар по луганскому Перевальску. В результате три человека погибли и 15 получили ранения, в том числе дети. Удар пришелся по остановке общественного транспорта в час пик и рейсовому автобусу. По словам Пасечника, "удар был нанесен шрапнелью, подтверждая, что целью нацистов было как можно большее количество жертв среди мирных жителей".
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