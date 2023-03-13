https://crimea.ria.ru/20230313/tragediya-v-perevalske-pri-obstrele-ostanovki-troe-pogibli-i-15-raneny-1127499822.html

Трагедия в Перевальске: при обстреле остановки трое погибли и 15 ранены

Трагедия в Перевальске: при обстреле остановки трое погибли и 15 ранены - РИА Новости Крым, 13.03.2023

Трагедия в Перевальске: при обстреле остановки трое погибли и 15 ранены

Три человека погибли и 15 получили ранения в результате украинского обстрела города Перевальск в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил врио главы ЛНР... РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T09:34

2023-03-13T09:34

2023-03-13T09:34

луганская народная республика (лнр)

события в донбассе

происшествия

леонид пасечник

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общество

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Три человека погибли и 15 получили ранения в результате украинского обстрела города Перевальск в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации ранее сообщало о троих погибших и нескольких раненых. А подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко уточнял, что при ударе по Перевальску пострадали в общей сложности 11 человек. Сейчас стало известно, что количество раненых увеличилось.Кроме того, под удар попал рейсовый автобус на Кипучую. Его посекло осколками, выбило стекла. Следователи СК России обследовали место обстрела, осмотрели и зафиксировали последствия удара.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разгромила ВСУ под Угледаром и ГуляйполемВСУ ударили по Энергодару зажигательными снарядами – властиУкраина из "Градов" обстреляла Донецк, есть погибшие

https://crimea.ria.ru/20230312/ataka-na-perevalsk-vsu-udarili-po-avtostantsii---skolko-pogibshikh-1127497987.html

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), события в донбассе, происшествия, леонид пасечник, новые регионы россии, общество, всу (вооруженные силы украины), новости