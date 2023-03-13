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Трагедия в Перевальске: при обстреле остановки трое погибли и 15 ранены - РИА Новости Крым, 13.03.2023
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Трагедия в Перевальске: при обстреле остановки трое погибли и 15 ранены
Трагедия в Перевальске: при обстреле остановки трое погибли и 15 ранены - РИА Новости Крым, 13.03.2023
Трагедия в Перевальске: при обстреле остановки трое погибли и 15 ранены
Три человека погибли и 15 получили ранения в результате украинского обстрела города Перевальск в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил врио главы ЛНР... РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T09:34
2023-03-13T09:34
луганская народная республика (лнр)
события в донбассе
происшествия
леонид пасечник
новые регионы россии
общество
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Три человека погибли и 15 получили ранения в результате украинского обстрела города Перевальск в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации ранее сообщало о троих погибших и нескольких раненых. А подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко уточнял, что при ударе по Перевальску пострадали в общей сложности 11 человек. Сейчас стало известно, что количество раненых увеличилось.Кроме того, под удар попал рейсовый автобус на Кипучую. Его посекло осколками, выбило стекла. Следователи СК России обследовали место обстрела, осмотрели и зафиксировали последствия удара.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разгромила ВСУ под Угледаром и ГуляйполемВСУ ударили по Энергодару зажигательными снарядами – властиУкраина из "Градов" обстреляла Донецк, есть погибшие
https://crimea.ria.ru/20230312/ataka-na-perevalsk-vsu-udarili-po-avtostantsii---skolko-pogibshikh-1127497987.html
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луганская народная республика (лнр), события в донбассе, происшествия, леонид пасечник, новые регионы россии, общество, всу (вооруженные силы украины), новости
Трагедия в Перевальске: при обстреле остановки трое погибли и 15 ранены

Пасечник: число раненых при обстреле остановки в Перевальске возросло до 15 человек

09:34 13.03.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Перевальска в ЛНР из РСЗО HIMARS
Последствия обстрела Перевальска в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Три человека погибли и 15 получили ранения в результате украинского обстрела города Перевальск в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации ранее сообщало о троих погибших и нескольких раненых. А подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко уточнял, что при ударе по Перевальску пострадали в общей сложности 11 человек.
Высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Фото AFP
Вчера, 18:33
Атака на Перевальск: ВСУ ударили по автостанции - сколько погибших
Сейчас стало известно, что количество раненых увеличилось.
"Обстрел остановки общественного транспорта в час пик унес жизни троих человек, пятнадцать – ранено, среди них – дети. Вдвойне цинично, что удар был нанесен шрапнелью, подтверждая, что целью нацистов было как можно большее количество жертв среди мирных жителей", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
Кроме того, под удар попал рейсовый автобус на Кипучую. Его посекло осколками, выбило стекла. Следователи СК России обследовали место обстрела, осмотрели и зафиксировали последствия удара.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)События в ДонбассеПроисшествияЛеонид ПасечникНовые регионы РоссииОбществоВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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