https://crimea.ria.ru/20221202/ukraina-iz-gradov-obstrelyala-donetsk-est-pogibshie-1125649672.html

Украина из "Градов" обстреляла Донецк, есть погибшие

Украина из "Градов" обстреляла Донецк, есть погибшие - РИА Новости Крым, 02.12.2022

Украина из "Градов" обстреляла Донецк, есть погибшие

В результате обстрела Донецка украинскими боевиками погибли два человека, сообщил мэр Алексей Кулемзин. РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T12:54

2022-12-02T12:54

2022-12-02T12:54

донецкая народная республика (днр)

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В результате обстрела Донецка украинскими боевиками погибли два человека, сообщил мэр Алексей Кулемзин.Обстрелу со стороны украинских боевиков подвергся Киевский район столицы Донецкой Народной Республики. По информации СЦКК, украинские войска обстреляли город из реактивной системы залпового огня "Град". Был поврежден городской автобус.Он добавил, что также в результате обстрела были повреждены несколько зданий."В одном многоквартирном доме повреждена кровля, в четырех нарушено остекление", — сообщил мэр.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, накануне Вооруженные силы России освободили от украинских боевиков поселок городского типа Курдюмовка в Донецкой Народной Республике.Ранее сообщалось об освобождении населенных пунктов Белогоровка и Перше Травня Донецкой Народной Республики.В среду в оборонном ведомстве сообщили о полном освобождении поселка Андреевка.

https://crimea.ria.ru/20221202/provokatsii-i-khaotichnye-obstrely-kak-izmenilas-taktika-vsu-na-khersonschine-1125628653.html

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

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донецкая народная республика (днр), происшествия, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии