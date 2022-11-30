https://crimea.ria.ru/20221130/andreevka-v-dnr-polnostyu-osvobozhdena--minoborony-1125621552.html

Андреевка в ДНР полностью освобождена — Минобороны

Андреевка в ДНР полностью освобождена — Минобороны - РИА Новости Крым, 30.11.2022

Андреевка в ДНР полностью освобождена — Минобороны

Вооруженные силы России продолжают освобождение Донецкой Народной Республики, в результате наступления Андреевка полностью перешла под контроль РФ. Об этом в... РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T17:29

2022-11-30T17:29

2022-11-30T17:31

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают освобождение Донецкой Народной Республики, в результате наступления Андреевка полностью перешла под контроль РФ. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны РФ.В Минобороны уточнили, что сейчас идут наступательные действия по освобождению российскими войсками населенного пункта Водяное.Ранее в оборонном ведомстве сообщили об освобождении Белогоровки и Перше Травня в ДНР.

https://crimea.ria.ru/20221130/armiya-rossii-osvobodila-esche-dva-poselka-v-dnr-1125616401.html

донецкая народная республика (днр)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр)