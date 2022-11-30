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Андреевка в ДНР полностью освобождена — Минобороны - РИА Новости Крым, 30.11.2022
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Андреевка в ДНР полностью освобождена — Минобороны
Андреевка в ДНР полностью освобождена — Минобороны - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Андреевка в ДНР полностью освобождена — Минобороны
Вооруженные силы России продолжают освобождение Донецкой Народной Республики, в результате наступления Андреевка полностью перешла под контроль РФ. Об этом в... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T17:29
2022-11-30T17:31
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают освобождение Донецкой Народной Республики, в результате наступления Андреевка полностью перешла под контроль РФ. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны РФ.В Минобороны уточнили, что сейчас идут наступательные действия по освобождению российскими войсками населенного пункта Водяное.Ранее в оборонном ведомстве сообщили об освобождении Белогоровки и Перше Травня в ДНР.
https://crimea.ria.ru/20221130/armiya-rossii-osvobodila-esche-dva-poselka-v-dnr-1125616401.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр)
Андреевка в ДНР полностью освобождена — Минобороны

Минобороны: российские военные полностью освободили Андреевку в ДНР

17:29 30.11.2022 (обновлено: 17:31 30.11.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают освобождение Донецкой Народной Республики, в результате наступления Андреевка полностью перешла под контроль РФ. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны РФ.
"В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики", — сказали в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что сейчас идут наступательные действия по освобождению российскими войсками населенного пункта Водяное.
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
14:43
Армия России освободила еще два поселка в ДНР
Ранее в оборонном ведомстве сообщили об освобождении Белогоровки и Перше Травня в ДНР.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
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