https://crimea.ria.ru/20221130/armiya-rossii-osvobodila-esche-dva-poselka-v-dnr-1125616401.html

Армия России освободила еще два поселка в ДНР

Армия России освободила еще два поселка в ДНР - РИА Новости Крым, 30.11.2022

Армия России освободила еще два поселка в ДНР

Российские войска освободили еще два поселка Донецкой Народной Республики — Белогоровку и Перше Травня. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T14:43

2022-11-30T14:43

2022-11-30T14:47

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска освободили еще два поселка Донецкой Народной Республики — Белогоровку и Перше Травня. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, были отбиты атаки украинских боевиков на трех направлениях. На Купянском направлении противник попытался атаковать Новоселовское в ЛНР, но был отброшен на исходные позиции. В результате было уничтожено до 50 украинских военнослужащих, десять танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, самоходная артиллерийская установка и автомобиль."На Красно-Лиманском направлении три ротных тактических группы ВСУ, усиленных танками, безуспешно пытались атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка ЛНР… В результате комплексного огневого поражения потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты и один автомобиль с боеприпасами", — добавили в министерстве.На Южно-Донецком направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевых машины пехоты, два бронетранспортера, МТ-ЛБ, бронеавтомобиль и четыре автомобиля.

https://crimea.ria.ru/20221130/rezervisty-gotovy-k-otpravke-v-zonu-svo--shoygu-1125613426.html

https://crimea.ria.ru/20221129/soyuznye-sily-osvobodili-dva-poselka-v-dnr-1125593960.html

донецкая народная республика (днр)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр)