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Армия России освободила еще два поселка в ДНР - РИА Новости Крым, 30.11.2022
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Армия России освободила еще два поселка в ДНР
Армия России освободила еще два поселка в ДНР - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Армия России освободила еще два поселка в ДНР
Российские войска освободили еще два поселка Донецкой Народной Республики — Белогоровку и Перше Травня. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T14:43
2022-11-30T14:47
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска освободили еще два поселка Донецкой Народной Республики — Белогоровку и Перше Травня. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, были отбиты атаки украинских боевиков на трех направлениях. На Купянском направлении противник попытался атаковать Новоселовское в ЛНР, но был отброшен на исходные позиции. В результате было уничтожено до 50 украинских военнослужащих, десять танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, самоходная артиллерийская установка и автомобиль."На Красно-Лиманском направлении три ротных тактических группы ВСУ, усиленных танками, безуспешно пытались атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка ЛНР… В результате комплексного огневого поражения потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты и один автомобиль с боеприпасами", — добавили в министерстве.На Южно-Донецком направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевых машины пехоты, два бронетранспортера, МТ-ЛБ, бронеавтомобиль и четыре автомобиля.
https://crimea.ria.ru/20221130/rezervisty-gotovy-k-otpravke-v-zonu-svo--shoygu-1125613426.html
https://crimea.ria.ru/20221129/soyuznye-sily-osvobodili-dva-poselka-v-dnr-1125593960.html
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр)
Армия России освободила еще два поселка в ДНР

Освобождение ДНР продолжается: российские войска заняли еще два поселка

14:43 30.11.2022 (обновлено: 14:47 30.11.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" под Бахмутом в ДНР
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска освободили еще два поселка Донецкой Народной Республики — Белогоровку и Перше Травня. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.
"На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобождены населенные пункты Белогоровка и Перше Травня Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей", — доложили в оборонном ведомстве.
Учебные сборы для мобилизованных в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
13:27
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Кроме того, были отбиты атаки украинских боевиков на трех направлениях. На Купянском направлении противник попытался атаковать Новоселовское в ЛНР, но был отброшен на исходные позиции. В результате было уничтожено до 50 украинских военнослужащих, десять танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, самоходная артиллерийская установка и автомобиль.
"На Красно-Лиманском направлении три ротных тактических группы ВСУ, усиленных танками, безуспешно пытались атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка ЛНР… В результате комплексного огневого поражения потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты и один автомобиль с боеприпасами", — добавили в министерстве.
Бойцы Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 11:58
Союзные силы освободили два поселка в ДНР
На Южно-Донецком направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевых машины пехоты, два бронетранспортера, МТ-ЛБ, бронеавтомобиль и четыре автомобиля.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
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