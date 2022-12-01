https://crimea.ria.ru/20221201/rossiyskie-voennye-osvobodili-esche-odin-poselok-v-dnr-1125641961.html
Российские военные освободили еще один поселок в ДНР
Российские военные освободили еще один поселок в ДНР - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Российские военные освободили еще один поселок в ДНР
Вооруженные силы России освободили от украинских боевиков поселок городского типа Курдюмовка в Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг сообщили в... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T18:45
2022-12-01T18:45
2022-12-01T18:45
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили от украинских боевиков поселок городского типа Курдюмовка в Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны России.Ранее сообщалось об освобождении населенных пунктов Белогоровка и Перше Травня Донецкой Народной Республики.В среду в оборонном ведомстве сообщили о полном освобождении поселка Андреевка.
https://crimea.ria.ru/20220630/vsu-poteryali-bolee-poloviny-lichnogo-sostava-pod-avdeevkoy-i-berestovym-1123705548.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Российские военные освободили еще один поселок в ДНР
Российские войска освободили от украинских боевиков поселок Курдюмовка в ДНР