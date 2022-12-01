https://crimea.ria.ru/20221201/rossiyskie-voennye-osvobodili-esche-odin-poselok-v-dnr-1125641961.html

Российские военные освободили еще один поселок в ДНР

Российские военные освободили еще один поселок в ДНР - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Российские военные освободили еще один поселок в ДНР

Вооруженные силы России освободили от украинских боевиков поселок городского типа Курдюмовка в Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг сообщили в... РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T18:45

2022-12-01T18:45

2022-12-01T18:45

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили от украинских боевиков поселок городского типа Курдюмовка в Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны России.Ранее сообщалось об освобождении населенных пунктов Белогоровка и Перше Травня Донецкой Народной Республики.В среду в оборонном ведомстве сообщили о полном освобождении поселка Андреевка.

https://crimea.ria.ru/20220630/vsu-poteryali-bolee-poloviny-lichnogo-sostava-pod-avdeevkoy-i-berestovym-1123705548.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине