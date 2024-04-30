https://crimea.ria.ru/20240430/aleksandr-dugin-v-intervyu-takeru-karlsonu-obyasnil-rusofobiyu-na-zapade-1136956279.html

Дугин в интервью Такеру Карлсону объяснил нелюбовь к Путину на Западе

Дугин в интервью Такеру Карлсону объяснил нелюбовь к Путину на Западе - РИА Новости Крым, 30.04.2024

Дугин в интервью Такеру Карлсону объяснил нелюбовь к Путину на Западе

Одна из причин русофобии на Западе – стремление России и ее президента Владимира Путина защитить традиционные ценности, заявил философ Александр Дугин в... РИА Новости Крым, 30.04.2024

2024-04-30T10:03

2024-04-30T10:03

2024-04-30T10:58

такер карлсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Одна из причин русофобии на Западе – стремление России и ее президента Владимира Путина защитить традиционные ценности, заявил философ Александр Дугин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.Видеозапись продолжительностью немногим больше 20 минут опубликована на странице журналиста в соцсети Х.Карлсон назвал собеседника "самым известным" политическим философом, упомянув, что "его дочь убило украинское правительство".Карлсон спросил политолога, почему те люди, которые в прошлом на определенном этапе поддерживали Советский Союз, в 2000-е годы перестали делать это в отношении России.Философ пояснил, что понимает под этим переход к "новому либерализму", когда власть похожа на тоталитарную диктатуру, и большинство должно подчиняться меньшинству, представленному в лице Запада.Путин, отметил политолог, продвигает традиционные ценности, важность суверенитета, семьи, а также подчеркивает существование "русской цивилизации" как особенного региона мира.Те люди на Западе, кто поддерживал поздний СССР, относятся к сторонникам "прогрессивной", глобалистской повестки, а значит, их взгляды не соотносятся с тем, за что выступает Путин, продолжил философ.Так сложилась основа для русофобии и неприязни некоторых мировых лидеров лично к главе российского государства, заключил Дугин.Интервью, по словам Карлсона, было записано в Москве. Журналист, тем не менее, в публикации не упомянул, когда именно состоялась беседа: во время его поездки в российскую столицу для записи интервью с президентом России Владимиром Путиным или в ходе другого визита.В феврале американский журналист опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 212 миллионов, а в YouTube - более 19 миллионов. Интервью также появилось на сайте Кремля.

https://crimea.ria.ru/20240417/durov-dal-intervyu-takeru-karlsonu---glavnoe-1136626370.html

https://crimea.ria.ru/20240229/skolko-rossiyan-posmotreli-intervyu-putina-takeru-karlsonu-i-kak-otsenili-1135324164.html

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такер карлсон, александр дугин, дарья дугина, интервью, политика, сша, владимир путин (политик), новости