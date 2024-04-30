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Пловцы из Крыма завоевали 25 медалей во Владивостоке

Пловцы из Крыма завоевали 25 медалей во Владивостоке - РИА Новости Крым, 30.04.2024

Пловцы из Крыма завоевали 25 медалей во Владивостоке

Спортсмены Федерации зимнего плавания "Энергия зимы в Крыму" завоевали 25 медалей и два кубка на Кубке Федерации зимнего плавания России "Русский открытый Кубок РИА Новости Крым, 30.04.2024

2024-04-30T08:06

2024-04-30T08:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Спортсмены Федерации зимнего плавания "Энергия зимы в Крыму" завоевали 25 медалей и два кубка на Кубке Федерации зимнего плавания России "Русский открытый Кубок Тихого океана 2024" во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта."Спортсмены сборной Республики Крым по зимнему плаванию вошли в ТОП-5 по командному зачету финального этапа Кубка Федерации зимнего плавания России", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.Спортсмены Вячеслав Тимошенко, Евгений Семеняка, Дарья Берестова, Александр Зубков и Александр Николин завоевали 25 медалей и два кубка. Всего в соревнованиях приняли участие более 50 команд.За медали боролись больше 200 пловцов из 30 регионов России, а также Республики Беларусь, Китая и Монголии.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что севастопольские спортсмены завоевали семь медалей на чемпионате России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.Читайте также на РИА Новости Крым:Спортшколе в Крыму присвоили имя тренера Виктора МаргаритоваДинастия спортсменов из Керчи: вся наша жизнь – борьбаПолицейский из Крыма стал рекордсменом и победителем спортивного турнира

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