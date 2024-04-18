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Спортшколе в Крыму присвоили имя тренера Виктора Маргаритова - РИА Новости Крым, 18.04.2024
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Спортшколе в Крыму присвоили имя тренера Виктора Маргаритова
Спортшколе в Крыму присвоили имя тренера Виктора Маргаритова - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Спортшколе в Крыму присвоили имя тренера Виктора Маргаритова
Спортшколе водных видов спорта в Симферополе присвоили имя ветерана олимпийского движения РК Виктора Маргаритова, соответствующий указ главы Крыма Сергея... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T16:34
2024-04-18T16:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Спортшколе водных видов спорта в Симферополе присвоили имя ветерана олимпийского движения РК Виктора Маргаритова, соответствующий указ главы Крыма Сергея Аксенова опубликован на официальном правительственном портале республики.Соответствующее изменение внесут в устав образовательного учреждения и Минспорта РК и зарегистрируют до 28 декабря.Виктор Сергеевич Маргаритов – первый президент федерации плавания, заслуженный тренер УССР.Читайте также на РИА Новости Крым:Держаться на воде: как в Крыму реализуют программу "Плавание для всех"Четверть школ Крыма носят имена героев - АксеновИмя воина-афганца Бережного присвоили школе в Симферополе
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сергей аксенов, плавание, новости крыма, крым, симферополь, спорт, виктор маргаритов, минспорта крыма
Спортшколе в Крыму присвоили имя тренера Виктора Маргаритова

Спортшколе водных видов спорта в Симферополе присвоили имя Виктора Маргаритова

16:34 18.04.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБассейн
Бассейн - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Спортшколе водных видов спорта в Симферополе присвоили имя ветерана олимпийского движения РК Виктора Маргаритова, соответствующий указ главы Крыма Сергея Аксенова опубликован на официальном правительственном портале республики.

"Присвоить Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования Республики Крым "Спортивная школа водных видов спорта" почетное имя Маргаритова Виктора Сергеевича", – сказано в документе.

Соответствующее изменение внесут в устав образовательного учреждения и Минспорта РК и зарегистрируют до 28 декабря.
Виктор Сергеевич Маргаритов первый президент федерации плавания, заслуженный тренер УССР.
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Сергей АксеновПлаваниеНовости КрымаКрымСимферопольСпортВиктор МаргаритовМинспорта Крыма
 
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