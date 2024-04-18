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Спортшколе в Крыму присвоили имя тренера Виктора Маргаритова
Спортшколе в Крыму присвоили имя тренера Виктора Маргаритова - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Спортшколе в Крыму присвоили имя тренера Виктора Маргаритова
Спортшколе водных видов спорта в Симферополе присвоили имя ветерана олимпийского движения РК Виктора Маргаритова, соответствующий указ главы Крыма Сергея... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T16:34
2024-04-18T16:34
2024-04-18T16:34
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Спортшколе водных видов спорта в Симферополе присвоили имя ветерана олимпийского движения РК Виктора Маргаритова, соответствующий указ главы Крыма Сергея Аксенова опубликован на официальном правительственном портале республики.Соответствующее изменение внесут в устав образовательного учреждения и Минспорта РК и зарегистрируют до 28 декабря.Виктор Сергеевич Маргаритов – первый президент федерации плавания, заслуженный тренер УССР.Читайте также на РИА Новости Крым:Держаться на воде: как в Крыму реализуют программу "Плавание для всех"Четверть школ Крыма носят имена героев - АксеновИмя воина-афганца Бережного присвоили школе в Симферополе
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РИА Новости Крым
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Спортшколе в Крыму присвоили имя тренера Виктора Маргаритова
Спортшколе водных видов спорта в Симферополе присвоили имя Виктора Маргаритова