https://crimea.ria.ru/20240418/sportshkole--v-krymu-prisvoili-imya-trenera-viktora-margaritova-1136661830.html

Спортшколе в Крыму присвоили имя тренера Виктора Маргаритова

Спортшколе в Крыму присвоили имя тренера Виктора Маргаритова - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Спортшколе в Крыму присвоили имя тренера Виктора Маргаритова

Спортшколе водных видов спорта в Симферополе присвоили имя ветерана олимпийского движения РК Виктора Маргаритова, соответствующий указ главы Крыма Сергея... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T16:34

2024-04-18T16:34

2024-04-18T16:34

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Спортшколе водных видов спорта в Симферополе присвоили имя ветерана олимпийского движения РК Виктора Маргаритова, соответствующий указ главы Крыма Сергея Аксенова опубликован на официальном правительственном портале республики.Соответствующее изменение внесут в устав образовательного учреждения и Минспорта РК и зарегистрируют до 28 декабря.Виктор Сергеевич Маргаритов – первый президент федерации плавания, заслуженный тренер УССР.Читайте также на РИА Новости Крым:Держаться на воде: как в Крыму реализуют программу "Плавание для всех"Четверть школ Крыма носят имена героев - АксеновИмя воина-афганца Бережного присвоили школе в Симферополе

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, плавание, новости крыма, крым, симферополь, спорт, виктор маргаритов, минспорта крыма