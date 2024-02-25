Держаться на воде: как в Крыму реализуют программу "Плавание для всех"
В Крыму детей будут учить плавать в море и бассейнах по программе "Плавание для всех"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Для того чтобы обучить детей держаться на воде, не обязательно строить новые бассейны, в Крыму есть огромный природный ресурс в виде Черного и Азовского морей. Инструкторы будут обучать плаванию детей, прибывших на отдых в оздоровительные лагеря. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала министр спорта республики Ольга Торубарова.
Ранее сообщалось, что правительство России утвердило программу "Плавание для всех", реализация которой будет проходить до 2030 года. Уже в I квартале 2024 года в 14 пилотных регионах России начнется реализация программы всеобщего обучения детей плаванию. Среди них и Крым.
В школах, где есть бассейны, программа предполагает внедрение учебного модуля "Плавание" уже со второго класса. Таким образом, к 2030 году в таких школах доля учеников, умеющих плавать, должна составлять до 80%.
"Программа "Плавание для всех" – это не только создание инфраструктуры, но и системная подготовка детей умению держаться на воде. И для того, чтобы обучить детей плавать, не обязательно строить новые объекты. Во-первых, у нас есть огромный природный ресурс: Черное и Азовское моря. И в летний период времени эта программа реализовывается благодаря межведомственному взаимодействию с министерством образования: когда дети в лагерях, инструкторы их обучают. Кроме того, у нас большое количество санаториев. То есть, данная программа реализуется через те базы, которые имеются на сегодня в регионе", – прокомментировала профильный министр.
"Спортивная школа водных видов спорта" в Симферополе – базовая в республике школа по обучению плаванию и подготовке чемпионов, отметили в ведомстве. Каждый желающий может заняться плаванием по результатам медицинского и спортивного тестирования.
И в перспективе, когда в Крыму будут строиться новые бассейны, программа "Плавание для всех" будет развиваться и развиваться, уверена министр.
Дворец водных видов спорта был открыт в девятую годовщину "Крымской весны". В министерстве говорят, что это стало важным событием для всех спортсменов. Три чаши бассейнов позволят одновременно проводить тренировочный процесс по разным видам спорта: плавание, водное поло, синхронное плавание.
В конце прошлого года дворец водных видов спорта и фиджитал-центр нового поколения открыли в Севастополе.
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