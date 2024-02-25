https://crimea.ria.ru/20240225/derzhatsya-na-vode-kak-v-krymu-realizuyut-programmu-plavanie-dlya-vsekh-1135131208.html

Держаться на воде: как в Крыму реализуют программу "Плавание для всех"

Держаться на воде: как в Крыму реализуют программу "Плавание для всех" - РИА Новости Крым, 25.02.2024

Держаться на воде: как в Крыму реализуют программу "Плавание для всех"

Для того чтобы обучить детей держаться на воде, не обязательно строить новые бассейны, в Крыму есть огромный природный ресурс в виде Черного и Азовского морей... РИА Новости Крым, 25.02.2024

2024-02-25T21:38

2024-02-25T21:38

2024-02-25T21:38

ольга торубарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Для того чтобы обучить детей держаться на воде, не обязательно строить новые бассейны, в Крыму есть огромный природный ресурс в виде Черного и Азовского морей. Инструкторы будут обучать плаванию детей, прибывших на отдых в оздоровительные лагеря. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала министр спорта республики Ольга Торубарова.Ранее сообщалось, что правительство России утвердило программу "Плавание для всех", реализация которой будет проходить до 2030 года. Уже в I квартале 2024 года в 14 пилотных регионах России начнется реализация программы всеобщего обучения детей плаванию. Среди них и Крым.В школах, где есть бассейны, программа предполагает внедрение учебного модуля "Плавание" уже со второго класса. Таким образом, к 2030 году в таких школах доля учеников, умеющих плавать, должна составлять до 80%."Спортивная школа водных видов спорта" в Симферополе – базовая в республике школа по обучению плаванию и подготовке чемпионов, отметили в ведомстве. Каждый желающий может заняться плаванием по результатам медицинского и спортивного тестирования.И в перспективе, когда в Крыму будут строиться новые бассейны, программа "Плавание для всех" будет развиваться и развиваться, уверена министр.Дворец водных видов спорта был открыт в девятую годовщину "Крымской весны". В министерстве говорят, что это стало важным событием для всех спортсменов. Три чаши бассейнов позволят одновременно проводить тренировочный процесс по разным видам спорта: плавание, водное поло, синхронное плавание.В конце прошлого года дворец водных видов спорта и фиджитал-центр нового поколения открыли в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре новых спортивных комплекса появятся в Крыму в 2024 году – властиКак спорт становится нормой жизни в КрымуДворец спорта в Саках планируют сдать до конца года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга торубарова, программа "плавание для всех", минспорта крыма, крым, школа, дети, образование в россии, образование в крыму и севастополе, спорт