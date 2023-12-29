Дворец водных видов спорта и фиджитал-центр открылись в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Дворец водных видов спорта и фиджитал-центр нового поколения открыли в пятницу в Севастополе. Об этом сообщают пресс-служба правительства региона и Михаил Развожаев.Дворцу водных видов спорта присвоено имя севастопольской спортсменки, олимпийской чемпионки Галины Прозуменщиковой. Дворец в следующем году откроет двери для спортсменов, уже запланированы всероссийские соревнования по прыжкам в воду, подчеркнул Развожаев.Созданная техническая и спортивная инфраструктура фиджитал-центра поможет детям не только развиваться интеллектуально и физически, но и подготовиться к всероссийским соревнованиям, рассказал губернатор.На территории нового спортивного пространства есть зоны активного спорта: уличные тренажеры, площадки для стритбола и футбола, трибуны. В самом здании установлены 20 игровых компьютеров. Есть отдельное помещение с игровыми консолями и системами виртуальной реальности, говорится в сообщении правительства региона.Губернатор завил, что планах строительство новых фиджитал-площадок в Севастополе. Спортивное пространство появилось на улице Колобова, 21 благодаря субсидии Министерства спорта РФ. С 2016 года в Севастополе существует Федерация компьютерного спорта. В 2023 году была создана Федерация фиджитал-спорта.Строительство фиджитал-центра в Севастополе было проанонсировано губернатором в начале лета 2023 года. Развожаев заявил, в городе появится уникальный для региона объект спортивной инфраструктуры, включающий спортплощадки и киберспортивный клуб. В октябре он сообщил, что строительство новой уникальной спортивной площадки завершится до конца года.Фиджитал (от сочетания слов physical – физический и digital – цифровой) – направление киберспорта, где спортсмены должны показывать не только цифровую сноровку, но и физическую подготовку. Например, один футбольный тайм ребята играют в виртуальной игре, а второй тайм уже на футбольном поле – реальные и виртуальные голы суммируются в итоговый счет.В развитие фиджитал-спорта вовлечено уже более 60 регионов в России. В 2023 году проведено более 240 соревнований.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят центр спортивного программирования – АксеновЧетыре новых спортивных комплекса появятся в Крыму в 2024 году – властиКак спорт становится нормой жизни в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Дворец водных видов спорта и фиджитал-центр нового поколения открыли в пятницу в Севастополе. Об этом сообщают пресс-служба правительства региона и Михаил Развожаев.
"Сегодня вместе с заместителем председателя Правительства России Дмитрием Николаевичем Чернышенко открыли в Севастополе два долгожданных объекта. Дворец водных видов спорта (II очередь реконструкции спортивного комплекса имени 200-летия Севастополя). Фиджитал-центр. Это первый в стране центр для классических и цифровых видов спорта, введенный в эксплуатацию в рамках федеральной программы "Бизнес-спринт", – написал губернатор региона в своем Tekegram-канале.
Дворцу водных видов спорта присвоено имя севастопольской спортсменки, олимпийской чемпионки Галины Прозуменщиковой. Дворец в следующем году откроет двери для спортсменов, уже запланированы всероссийские соревнования по прыжкам в воду, подчеркнул Развожаев.
Созданная техническая и спортивная инфраструктура фиджитал-центра поможет детям не только развиваться интеллектуально и физически, но и подготовиться к всероссийским соревнованиям, рассказал губернатор.
На территории нового спортивного пространства есть зоны активного спорта: уличные тренажеры, площадки для стритбола и футбола, трибуны. В самом здании установлены 20 игровых компьютеров. Есть отдельное помещение с игровыми консолями и системами виртуальной реальности, говорится в сообщении правительства региона.
"Фиджитал-центр – объект для Севастополя очень важный с образовательной и психологической точки зрения. Наши дети активно занимаются киберспортом, изучают виртуальный мир. И с помощью проекта, который был поддержан президентом, в формате "Игр будущего" мы даем им возможность совмещать физическое развитие с интеллектуальным", – подчеркнул Михаил Развожаев.
Губернатор завил, что планах строительство новых фиджитал-площадок в Севастополе. Спортивное пространство появилось на улице Колобова, 21 благодаря субсидии Министерства спорта РФ. С 2016 года в Севастополе существует Федерация компьютерного спорта. В 2023 году была создана Федерация фиджитал-спорта.
"Открытие фиджитал-центра в Севастополе – важное событие для жителей Крымского полуострова. Здесь сосредоточена техническая и спортивная инфраструктура, и мы гордимся тем, что концепция фиджитал была создана в России, инициатором выступил глава государства. Уникальность фиджитал заключается и в том, что он объединяет физическую и цифровую реальности, создавая синергию классического и киберспорта – такой формат соревнований способствует гармоничному развитию личности", – заявил Дмитрий Чернышенко.
Строительство фиджитал-центра в Севастополе было проанонсировано губернатором в начале лета 2023 года. Развожаев заявил, в городе появится уникальный для региона объект спортивной инфраструктуры, включающий спортплощадки и киберспортивный клуб. В октябре он сообщил, что строительство новой уникальной спортивной площадки завершится до конца года.
Фиджитал (от сочетания слов physical – физический и digital – цифровой) – направление киберспорта, где спортсмены должны показывать не только цифровую сноровку, но и физическую подготовку. Например, один футбольный тайм ребята играют в виртуальной игре, а второй тайм уже на футбольном поле – реальные и виртуальные голы суммируются в итоговый счет.
В развитие фиджитал-спорта вовлечено уже более 60 регионов в России. В 2023 году проведено более 240 соревнований.
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