https://crimea.ria.ru/20231229/dvorets-vodnykh-vidov-sporta-i-fidzhital-tsentr-otkrylis-v-sevastopole-1133904415.html

Дворец водных видов спорта и фиджитал-центр открылись в Севастополе

Дворец водных видов спорта и фиджитал-центр открылись в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.12.2023

Дворец водных видов спорта и фиджитал-центр открылись в Севастополе

Дворец водных видов спорта и фиджитал-центр нового поколения открыли в пятницу в Севастополе. Об этом сообщают пресс-служба правительства региона и Михаил... РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T18:48

2023-12-29T18:48

2023-12-29T18:48

севастополь

михаил развожаев

новости

новости крыма

крым

дмитрий чернышенко

спорт

фиджитал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1d/1133904202_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c026498cc3c5e3dc3cf0dca73c9f8cbf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Дворец водных видов спорта и фиджитал-центр нового поколения открыли в пятницу в Севастополе. Об этом сообщают пресс-служба правительства региона и Михаил Развожаев.Дворцу водных видов спорта присвоено имя севастопольской спортсменки, олимпийской чемпионки Галины Прозуменщиковой. Дворец в следующем году откроет двери для спортсменов, уже запланированы всероссийские соревнования по прыжкам в воду, подчеркнул Развожаев.Созданная техническая и спортивная инфраструктура фиджитал-центра поможет детям не только развиваться интеллектуально и физически, но и подготовиться к всероссийским соревнованиям, рассказал губернатор.На территории нового спортивного пространства есть зоны активного спорта: уличные тренажеры, площадки для стритбола и футбола, трибуны. В самом здании установлены 20 игровых компьютеров. Есть отдельное помещение с игровыми консолями и системами виртуальной реальности, говорится в сообщении правительства региона.Губернатор завил, что планах строительство новых фиджитал-площадок в Севастополе. Спортивное пространство появилось на улице Колобова, 21 благодаря субсидии Министерства спорта РФ. С 2016 года в Севастополе существует Федерация компьютерного спорта. В 2023 году была создана Федерация фиджитал-спорта.Строительство фиджитал-центра в Севастополе было проанонсировано губернатором в начале лета 2023 года. Развожаев заявил, в городе появится уникальный для региона объект спортивной инфраструктуры, включающий спортплощадки и киберспортивный клуб. В октябре он сообщил, что строительство новой уникальной спортивной площадки завершится до конца года.Фиджитал (от сочетания слов physical – физический и digital – цифровой) – направление киберспорта, где спортсмены должны показывать не только цифровую сноровку, но и физическую подготовку. Например, один футбольный тайм ребята играют в виртуальной игре, а второй тайм уже на футбольном поле – реальные и виртуальные голы суммируются в итоговый счет.В развитие фиджитал-спорта вовлечено уже более 60 регионов в России. В 2023 году проведено более 240 соревнований.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят центр спортивного программирования – АксеновЧетыре новых спортивных комплекса появятся в Крыму в 2024 году – властиКак спорт становится нормой жизни в Крыму

https://crimea.ria.ru/20231229/vodovod-za-22-milliarda-v-evpatorii--kogda-zakonchat-stroyku-1133902394.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости, новости крыма, крым, дмитрий чернышенко, спорт, фиджитал