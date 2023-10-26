https://crimea.ria.ru/20231026/kak-idet-stroitelstvo-unikalnogo-dlya-sevastopolya-fidzhital-tsentra-1132336503.html

Как идет строительство уникального для Севастополя фиджитал-центра

Как идет строительство уникального для Севастополя фиджитал-центра - РИА Новости Крым, 27.10.2023

Как идет строительство уникального для Севастополя фиджитал-центра

Первый в Севастополе фиджитал-центр для классических и цифровых видов спорта откроют до конца текущего года, на объекте уже завершают установку спортивного... РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-26T19:38

2023-10-26T19:38

2023-10-27T09:51

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Первый в Севастополе фиджитал-центр для классических и цифровых видов спорта откроют до конца текущего года, на объекте уже завершают установку спортивного оборудования. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Строительство в Севастополе уникального для региона объекта спортивной инфраструктуры Развожаев анонсировал в начале июня. Тогда он заявил, что центр откроют до конца года. По словам губернатора, на сегодняшний день в планах ничего не поменялось."Сюда будут набирать ребят с восьми лет, а спортивная инфраструктура будет доступна для жителей микрорайона", – уточнил Развожаев.По его словам, первый в мире фиджитал-центр пока есть только в Кемерове, но у Севастополя "есть все шансы догнать и перегнать спортсменов из других регионов", поскольку федерация фиджитал-спорта существует в городе с 2016 года, и ребята уже успели поучаствовать во многих соревнованиях.Фиджитал-центр строится на улице Колобова, 21. Для занятий здесь предусмотрены зоны активного спорта: уличные тренажеры, площадки для стритбола и футбола с трибунами. В здании появятся 20 игровых компьютеров, в отдельном помещении можно будет погрузиться в виртуальную реальность с игровыми приставками. Также здесь разместятся медицинский кабинет, душевые и раздевалки.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму построят центр спортивного программирования. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предложили вернуть производственную гимнастику в школах и офисах"Парящие" над морем гримерки: в театре оперы в Севастополе строят консольРазвожаев: срок сдачи очистных сооружений "Южные" – конец 2024 года

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, общество, спорт, новости крыма