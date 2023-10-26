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Как идет строительство уникального для Севастополя фиджитал-центра - РИА Новости Крым, 27.10.2023
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Как идет строительство уникального для Севастополя фиджитал-центра
Как идет строительство уникального для Севастополя фиджитал-центра - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Как идет строительство уникального для Севастополя фиджитал-центра
Первый в Севастополе фиджитал-центр для классических и цифровых видов спорта откроют до конца текущего года, на объекте уже завершают установку спортивного... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-26T19:38
2023-10-27T09:51
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Первый в Севастополе фиджитал-центр для классических и цифровых видов спорта откроют до конца текущего года, на объекте уже завершают установку спортивного оборудования. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Строительство в Севастополе уникального для региона объекта спортивной инфраструктуры Развожаев анонсировал в начале июня. Тогда он заявил, что центр откроют до конца года. По словам губернатора, на сегодняшний день в планах ничего не поменялось."Сюда будут набирать ребят с восьми лет, а спортивная инфраструктура будет доступна для жителей микрорайона", – уточнил Развожаев.По его словам, первый в мире фиджитал-центр пока есть только в Кемерове, но у Севастополя "есть все шансы догнать и перегнать спортсменов из других регионов", поскольку федерация фиджитал-спорта существует в городе с 2016 года, и ребята уже успели поучаствовать во многих соревнованиях.Фиджитал-центр строится на улице Колобова, 21. Для занятий здесь предусмотрены зоны активного спорта: уличные тренажеры, площадки для стритбола и футбола с трибунами. В здании появятся 20 игровых компьютеров, в отдельном помещении можно будет погрузиться в виртуальную реальность с игровыми приставками. Также здесь разместятся медицинский кабинет, душевые и раздевалки.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму построят центр спортивного программирования. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предложили вернуть производственную гимнастику в школах и офисах"Парящие" над морем гримерки: в театре оперы в Севастополе строят консольРазвожаев: срок сдачи очистных сооружений "Южные" – конец 2024 года
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севастополь, михаил развожаев, общество, спорт, новости крыма
Как идет строительство уникального для Севастополя фиджитал-центра

Развожаев: новый фиджитал-центр в Севастополе откроют до конца года

19:38 26.10.2023 (обновлено: 09:51 27.10.2023)
 
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство уникального для Севастополя фиджитал-центра
Строительство уникального для Севастополя фиджитал-центра
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Первый в Севастополе фиджитал-центр для классических и цифровых видов спорта откроют до конца текущего года, на объекте уже завершают установку спортивного оборудования. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сейчас на объекте завершается монтаж спортивного оборудования, осталась внутренняя отделка и установка спортивного оснащения", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Строительство в Севастополе уникального для региона объекта спортивной инфраструктуры Развожаев анонсировал в начале июня. Тогда он заявил, что центр откроют до конца года. По словам губернатора, на сегодняшний день в планах ничего не поменялось.
"Сюда будут набирать ребят с восьми лет, а спортивная инфраструктура будет доступна для жителей микрорайона", – уточнил Развожаев.
По его словам, первый в мире фиджитал-центр пока есть только в Кемерове, но у Севастополя "есть все шансы догнать и перегнать спортсменов из других регионов", поскольку федерация фиджитал-спорта существует в городе с 2016 года, и ребята уже успели поучаствовать во многих соревнованиях.
Фиджитал-центр строится на улице Колобова, 21. Для занятий здесь предусмотрены зоны активного спорта: уличные тренажеры, площадки для стритбола и футбола с трибунами. В здании появятся 20 игровых компьютеров, в отдельном помещении можно будет погрузиться в виртуальную реальность с игровыми приставками. Также здесь разместятся медицинский кабинет, душевые и раздевалки.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму построят центр спортивного программирования.
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СевастопольМихаил РазвожаевОбществоСпортНовости Крыма
 
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