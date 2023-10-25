https://crimea.ria.ru/20231025/v-krymu-postroyat-tsentr-sportivnogo-programmirovaniya--aksenov-1132320092.html

В Крыму построят центр спортивного программирования – Аксенов

В Крыму построят центр спортивного программирования – Аксенов - РИА Новости Крым, 25.10.2023

В Крыму построят центр спортивного программирования – Аксенов

В Крыму появится центр спортивного программирования, участок под строительство будет определен в кратчайшие сроки. Об этом заявил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 25.10.2023

2023-10-25T21:48

2023-10-25T21:48

2023-10-25T21:48

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Крыму появится центр спортивного программирования, участок под строительство будет определен в кратчайшие сроки. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Он высказал уверенность в том, что новое направление встретит поддержку у крымчан, особенно молодежи, отметив, что федерация спортивного программирования России – самая молодая в стране.По словам Аксенова, планы по развитию спорта в Крыму он обсудил сегодня в ходе встречи с замминистра спорта России Одесом Байсултановым и замдиректора департамента физической культуры и массового спорта Минспорта РФ Георгием Кабановым.Глава республики отметил, что обсуждались также вопросы модернизации спортивной инфраструктуры в Крыму, популяризации футбола и проведения крупных российских и региональных соревнований по различным видам спорта.Федерация спортивного программирования (ФСП) была основана в октябре 2021 года. Деятельность организации направлена на развитие и популяризацию спортивного программирования в РФ, организацию и проведение соревнований, а также содействие в подготовке спортсменов и тренеров.Спортивное программирование было официально признано видом спорта в апреле 2022 года. В феврале 2023 его включили во второй раздел Всероссийского реестра видов спорта (ВРВС), а федерация приобрела статус спортивной с конкретным профилем.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предложили вернуть производственную гимнастику в школах и офисах Торубарова: Китай должен стать главным спортивным соперником России Спорт во дворы: Путин поручил изменить градостроительные нормы

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, спорт, ольга торубарова, новости крыма, строительство, минспорта крыма, общество