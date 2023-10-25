Рейтинг@Mail.ru
В Крыму построят центр спортивного программирования – Аксенов - РИА Новости Крым, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231025/v-krymu-postroyat-tsentr-sportivnogo-programmirovaniya--aksenov-1132320092.html
В Крыму построят центр спортивного программирования – Аксенов
В Крыму построят центр спортивного программирования – Аксенов - РИА Новости Крым, 25.10.2023
В Крыму построят центр спортивного программирования – Аксенов
В Крыму появится центр спортивного программирования, участок под строительство будет определен в кратчайшие сроки. Об этом заявил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 25.10.2023
2023-10-25T21:48
2023-10-25T21:48
сергей аксенов
крым
спорт
ольга торубарова
новости крыма
строительство
минспорта крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/19/1132320421_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_c01209a19a562481ef44fb368743de83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Крыму появится центр спортивного программирования, участок под строительство будет определен в кратчайшие сроки. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Он высказал уверенность в том, что новое направление встретит поддержку у крымчан, особенно молодежи, отметив, что федерация спортивного программирования России – самая молодая в стране.По словам Аксенова, планы по развитию спорта в Крыму он обсудил сегодня в ходе встречи с замминистра спорта России Одесом Байсултановым и замдиректора департамента физической культуры и массового спорта Минспорта РФ Георгием Кабановым.Глава республики отметил, что обсуждались также вопросы модернизации спортивной инфраструктуры в Крыму, популяризации футбола и проведения крупных российских и региональных соревнований по различным видам спорта.Федерация спортивного программирования (ФСП) была основана в октябре 2021 года. Деятельность организации направлена на развитие и популяризацию спортивного программирования в РФ, организацию и проведение соревнований, а также содействие в подготовке спортсменов и тренеров.Спортивное программирование было официально признано видом спорта в апреле 2022 года. В феврале 2023 его включили во второй раздел Всероссийского реестра видов спорта (ВРВС), а федерация приобрела статус спортивной с конкретным профилем.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предложили вернуть производственную гимнастику в школах и офисах Торубарова: Китай должен стать главным спортивным соперником России Спорт во дворы: Путин поручил изменить градостроительные нормы
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/19/1132320421_0:0:1141:855_1920x0_80_0_0_4e3398d4542d81c237e98248cd0032bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, крым, спорт, ольга торубарова, новости крыма, строительство, минспорта крыма, общество
В Крыму построят центр спортивного программирования – Аксенов

Аксенов: в Крыму построят центр спортивного программирования

21:48 25.10.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов и Одес Байсултанов
Сергей Аксенов и Одес Байсултанов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Крыму появится центр спортивного программирования, участок под строительство будет определен в кратчайшие сроки. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Поручил министру спорта Республики Крым Ольге Александровне Торубаровой в кратчайшие сроки подобрать земельный участок под строительство центра по этому виду спорта", – сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
Он высказал уверенность в том, что новое направление встретит поддержку у крымчан, особенно молодежи, отметив, что федерация спортивного программирования России – самая молодая в стране.
По словам Аксенова, планы по развитию спорта в Крыму он обсудил сегодня в ходе встречи с замминистра спорта России Одесом Байсултановым и замдиректора департамента физической культуры и массового спорта Минспорта РФ Георгием Кабановым.
Глава республики отметил, что обсуждались также вопросы модернизации спортивной инфраструктуры в Крыму, популяризации футбола и проведения крупных российских и региональных соревнований по различным видам спорта.
Федерация спортивного программирования (ФСП) была основана в октябре 2021 года. Деятельность организации направлена на развитие и популяризацию спортивного программирования в РФ, организацию и проведение соревнований, а также содействие в подготовке спортсменов и тренеров.
Спортивное программирование было официально признано видом спорта в апреле 2022 года. В феврале 2023 его включили во второй раздел Всероссийского реестра видов спорта (ВРВС), а федерация приобрела статус спортивной с конкретным профилем.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму предложили вернуть производственную гимнастику в школах и офисах
Торубарова: Китай должен стать главным спортивным соперником России
Спорт во дворы: Путин поручил изменить градостроительные нормы
 
Сергей АксеновКрымСпортОльга ТорубароваНовости КрымаСтроительствоМинспорта КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и без осадков: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 28 октября
22:34Главное за день: 27 октября
22:21Главные новости Крыма: 27 октября
21:52Это невозможно понять и осознать: митрополит о запрете УПЦ на Украине
21:35В курортной Оленевке реконструируют дороги за 650 млн
21:13Израиль расширяет наземные маневры в Газе
20:45В Ялте иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе
20:18Кто стоит за покушением на Олега Царева – сенатор РФ
20:08Крымский мост: обстановка вечером в пятницу
19:55Какая погода ждет крымчан на выходных – прогноз ФОБОС
19:38Всероссийская здравница: чего не хватает санаториям Крыма
19:19Тайны затопленных кораблей в Севастополе: что поможет их разгадать
18:48Купить продукты дешевле: где в Симферополе пройдут агро-ярмарки
18:16В Черном море поселился экзотический хищник – кому грозит опасность
17:51Что произошло с бывшим депутатом Рады Олегом Царевым в Ялте
17:38Шквалистый ветер надвигается на Крым: объявлено штормовое предупреждение
17:29Пытался сбыть килограмм наркотиков: суд вынес приговор крымчанину
17:01По факту покушения на Царева возбуждено уголовное дело – ФСБ
16:57Новый закон о гражданстве поможет очистить Крым от "ждунов" – мнение
Лента новостейМолния