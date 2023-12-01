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Как спорт становится нормой жизни в Крыму - РИА Новости Крым, 01.12.2023
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Нацпроекты в Крыму
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Как спорт становится нормой жизни в Крыму
Как спорт становится нормой жизни в Крыму - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Как спорт становится нормой жизни в Крыму
Региональный проект "Спорт – норма жизни" реализуется в Крыму в рамках нацпроекта "Демография". О главных итогах работы в 2023 году, а также о том, где в... РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T06:36
2023-12-01T06:36
нацпроекты в крыму
спорт
ольга торубарова
новости крыма
минспорта крыма
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общество
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Региональный проект "Спорт – норма жизни" реализуется в Крыму в рамках нацпроекта "Демография". О главных итогах работы в 2023 году, а также о том, где в республике сегодня лучше всех удается вовлекать в массовый спорт людей разных возрастов, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала министр спорта РК Ольга Торубарова.Как в спорт вовлекают крымчанПо словам Торубаровой, очень важно, что проект "Спорт – норма жизни" – комплексный, и, помимо средств, которые вкладываются в создание необходимой инфраструктуры, предполагает развитие культуры занятий спортом. И в этом главная сложность.Достичь этого, по словам министра, удается благодаря внедрению мероприятий самого разного формата, в том числе активностей и соревнований для пенсионеров.Все поставленные на 2023 год цели по вовлечению крымчан в массовый спорт достигнуты, говорит Торубарова. Причем есть несколько городов и районов, где эта работа под руководством местных властей ведется выше всяких похвал."Есть территории, такие как Симферополь, Алушта, Ялта, Красногвардейский район, Бахчисарайский район, где наиболее поддерживают все проекты и где главы администраций лично участвуют (в мероприятиях) и курируют это направление. Там всегда и соответствующий результат", – уточнила министр.Она напомнила, что в систематические занятия спортом в России к 2030 году должны быть вовлечены 80% населения страны. Сегодня в Крыму "еще не достигли 40%", так что работы еще очень много.Что строят и как решают трудностиПо словам Торубаровой, в рамках нацпроекта четыре школы олимпийского резерва и все спортшколы в Крыму традиционно получили субсидию на приобретение всего необходимого для тренировочного процесса – оборудование закуплено по заявкам.В разных районах республики построены новые спортивные площадки – малые и для сдачи норм ГТО, ведется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, добавила министр."Это села Перово и Доброе, Судак, село Молодежное в Симферопольском районе, где начато строительство в этом году, и Саки – в завершающей стадии, в этом году сдадим", – уточнила Торубарова.Она отметила, что объекты в селах Перово и Доброе стали проблемными – "подвели подрядчики". Но вопрос удалось решить, и в будущем году строительство будет завершено."К сожалению, ситуация не позволила закончить строительство. Там большая степень готовности объектов – 70 %. На сегодняшний день идет контрактация с новыми подрядчиками, которые в следующем году закончат. И таким образом два еще объекта получится", – заключила глава минспорта Крыма.Всего в Крыму в 2023 году реализуется 12 нацпроектов, направленных на обеспечение научно-технологического и социально-экономического развития страны и повышения уровня жизни россиян.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь попал в топ-10 регионов РФ по исполнению нацпроектов Как "Русский силомер" сделал Крым самым сильным регионом России Путин: санкции против российских спортсменов – этническая дискриминация
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спорт, ольга торубарова, новости крыма, минспорта крыма, крым, общество, здоровье
Как спорт становится нормой жизни в Крыму

Крымчан всех возрастов привлекают к занятию спортом - министр Торубарова

06:36 01.12.2023
 
© Министерство спорта Республики КрымСкейт-парк в Керчи
Скейт-парк в Керчи
© Министерство спорта Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Региональный проект "Спорт – норма жизни" реализуется в Крыму в рамках нацпроекта "Демография". О главных итогах работы в 2023 году, а также о том, где в республике сегодня лучше всех удается вовлекать в массовый спорт людей разных возрастов, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала министр спорта РК Ольга Торубарова.

Как в спорт вовлекают крымчан

По словам Торубаровой, очень важно, что проект "Спорт – норма жизни" – комплексный, и, помимо средств, которые вкладываются в создание необходимой инфраструктуры, предполагает развитие культуры занятий спортом. И в этом главная сложность.

"Хорошо, если наступит такое время, когда в каждом дворе появится спортивная и детская площадка, когда каждый человек в шаговой доступности сможет выйти из дома и позаниматься спортом. Но может создаться абсурдная ситуация: в каждом дворе будет площадка, а туда никто не выйдет. И вот национальный проект в его не денежном эквиваленте как раз и нацелен на то, чтобы все группы населения имели возможность и хотели заниматься спортом", – сказала Торубарова.

Достичь этого, по словам министра, удается благодаря внедрению мероприятий самого разного формата, в том числе активностей и соревнований для пенсионеров.
Все поставленные на 2023 год цели по вовлечению крымчан в массовый спорт достигнуты, говорит Торубарова. Причем есть несколько городов и районов, где эта работа под руководством местных властей ведется выше всяких похвал.
"Есть территории, такие как Симферополь, Алушта, Ялта, Красногвардейский район, Бахчисарайский район, где наиболее поддерживают все проекты и где главы администраций лично участвуют (в мероприятиях) и курируют это направление. Там всегда и соответствующий результат", – уточнила министр.
Она напомнила, что в систематические занятия спортом в России к 2030 году должны быть вовлечены 80% населения страны. Сегодня в Крыму "еще не достигли 40%", так что работы еще очень много.
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Что строят и как решают трудности

По словам Торубаровой, в рамках нацпроекта четыре школы олимпийского резерва и все спортшколы в Крыму традиционно получили субсидию на приобретение всего необходимого для тренировочного процесса – оборудование закуплено по заявкам.
В разных районах республики построены новые спортивные площадки – малые и для сдачи норм ГТО, ведется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, добавила министр.
"Это села Перово и Доброе, Судак, село Молодежное в Симферопольском районе, где начато строительство в этом году, и Саки – в завершающей стадии, в этом году сдадим", – уточнила Торубарова.
Она отметила, что объекты в селах Перово и Доброе стали проблемными – "подвели подрядчики". Но вопрос удалось решить, и в будущем году строительство будет завершено.
"К сожалению, ситуация не позволила закончить строительство. Там большая степень готовности объектов – 70 %. На сегодняшний день идет контрактация с новыми подрядчиками, которые в следующем году закончат. И таким образом два еще объекта получится", – заключила глава минспорта Крыма.
Всего в Крыму в 2023 году реализуется 12 нацпроектов, направленных на обеспечение научно-технологического и социально-экономического развития страны и повышения уровня жизни россиян.
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