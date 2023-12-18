https://crimea.ria.ru/20231218/dvorets-sporta-v-sakakh-planiruyut-sdat-do-kontsa-goda-1133633176.html

Дворец спорта в Саках планируют сдать до конца года

Дворец спорта в Саках планируют сдать до конца года - РИА Новости Крым, 18.12.2023

Дворец спорта в Саках планируют сдать до конца года

В Саках завершается строительство Дворца спорта. Об этом сообщил глава администрации Александр Овдиенко. РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T17:40

2023-12-18T17:40

2023-12-18T17:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Саках завершается строительство Дворца спорта. Об этом сообщил глава администрации Александр Овдиенко.Мэр города напомнил, что объект, подарен городу по инициативе президента страны, поэтому "он ее может быть не построен к Новому году".Начало строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Саках в районе пруда Ковш было проанонсировано в начале мая 2021 года. Работы стоимостью около 132 млн рублей должна была выполнить компания "Турстрой" из Калуги. Но в июне 2022 года контракт с подрядчиком был расторгнут из-за невыполнения им обязательств: работы на объекте, который планировали достроить до конца года, выполнили всего на четверть.Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что будет заключен контракт с новым исполнителем работ, а сроки сдачи объекта сдвинутся. Предполагалось, что строительство завершат до 1 апреля 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму появятся новые спортивные объекты – ТорубароваВ Крыму появятся фиджитал-спортплощадкиДворец водных видов спорта в Симферополе обещают открыть в следующем году

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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