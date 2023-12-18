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Дворец спорта в Саках планируют сдать до конца года - РИА Новости Крым, 18.12.2023
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Дворец спорта в Саках планируют сдать до конца года
Дворец спорта в Саках планируют сдать до конца года - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Дворец спорта в Саках планируют сдать до конца года
В Саках завершается строительство Дворца спорта. Об этом сообщил глава администрации Александр Овдиенко. РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T17:40
2023-12-18T17:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Саках завершается строительство Дворца спорта. Об этом сообщил глава администрации Александр Овдиенко.Мэр города напомнил, что объект, подарен городу по инициативе президента страны, поэтому "он ее может быть не построен к Новому году".Начало строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Саках в районе пруда Ковш было проанонсировано в начале мая 2021 года. Работы стоимостью около 132 млн рублей должна была выполнить компания "Турстрой" из Калуги. Но в июне 2022 года контракт с подрядчиком был расторгнут из-за невыполнения им обязательств: работы на объекте, который планировали достроить до конца года, выполнили всего на четверть.Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что будет заключен контракт с новым исполнителем работ, а сроки сдачи объекта сдвинутся. Предполагалось, что строительство завершат до 1 апреля 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму появятся новые спортивные объекты – ТорубароваВ Крыму появятся фиджитал-спортплощадкиДворец водных видов спорта в Симферополе обещают открыть в следующем году
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саки, спорт, строительство, крым, новости, новости крыма
Дворец спорта в Саках планируют сдать до конца года

Строительство Дворца спорта в Саках планируют завершить до конца года

17:40 18.12.2023
 
© Telegram-канал Александра ОвдиенкоДворец спорта в Саках
Дворец спорта в Саках
© Telegram-канал Александра Овдиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Саках завершается строительство Дворца спорта. Об этом сообщил глава администрации Александр Овдиенко.
"Проконтролировал ход завершения строительства нашего Дворца спорта. Последние штрихи, они самые сложные и иногда кажется, что им не будет конца. Как бы там ни было, в этом году объект будет построен", - говорится в сообщении.
Мэр города напомнил, что объект, подарен городу по инициативе президента страны, поэтому "он ее может быть не построен к Новому году".
Начало строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Саках в районе пруда Ковш было проанонсировано в начале мая 2021 года. Работы стоимостью около 132 млн рублей должна была выполнить компания "Турстрой" из Калуги. Но в июне 2022 года контракт с подрядчиком был расторгнут из-за невыполнения им обязательств: работы на объекте, который планировали достроить до конца года, выполнили всего на четверть.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что будет заключен контракт с новым исполнителем работ, а сроки сдачи объекта сдвинутся. Предполагалось, что строительство завершат до 1 апреля 2024 года.
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СакиСпортСтроительствоКрымНовостиНовости Крыма
 
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