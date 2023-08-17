Рейтинг@Mail.ru
В Крыму появятся фиджитал-спортплощадки - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230817/v-krymu-poyavyatsya-fidzhital-sportploschadki-1130788474.html
В Крыму появятся фиджитал-спортплощадки
В Крыму появятся фиджитал-спортплощадки - РИА Новости Крым, 17.08.2023
В Крыму появятся фиджитал-спортплощадки
В Крыму будут развивать массовый спорт, в том числе построят фиджитал-спортплощадки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T15:13
2023-08-17T15:13
сергей аксенов
спорт
ростех
общество
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/11/1130788344_0:2:1280:722_1920x0_80_0_0_610664df8d09e951a07b5f5b147946d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В Крыму будут развивать массовый спорт, в том числе построят фиджитал-спортплощадки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов. По словам главы региона, стратегическое соглашение по развитию спортивной инфраструктуры в Крыму подписано с компанией "Национальные Технологии", которая входит в состав Госкорпорации "Ростех".Планируется, что новый формат, объединяющий физическую активность, технологии и образование, поможет привлечь к спорту молодежь.Читайте также на РИА Новости Крым:Физкультура и киберспорт: в Севастополе появится первый фиджитал-центрЖителей новых регионов приобщат к ЗОЖВласти Севастополя озвучили планы по строительству водно-гребной базы
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/11/1130788344_86:0:1229:857_1920x0_80_0_0_2b1eb20a036f853b59730a283fb94a89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, спорт, ростех, общество, новости крыма, крым
В Крыму появятся фиджитал-спортплощадки

Аксенов: в Крыму появятся площадки для фиджитал-спорта

15:13 17.08.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВласти Крыма подписали стратегическое соглашение с компанией "Национальные Технологии" по развитию спортивной инфраструктуры в республике.
Власти Крыма подписали стратегическое соглашение с компанией Национальные Технологии по развитию спортивной инфраструктуры в республике.
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В Крыму будут развивать массовый спорт, в том числе построят фиджитал-спортплощадки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По словам главы региона, стратегическое соглашение по развитию спортивной инфраструктуры в Крыму подписано с компанией "Национальные Технологии", которая входит в состав Госкорпорации "Ростех".

"Документ позволит подготовить к реализации проект по созданию спортивных объектов для массовых занятий спортом. Это касается в первую очередь площадок для занятий фиджитал-спортом в Крыму, - написал глава республики.

Планируется, что новый формат, объединяющий физическую активность, технологии и образование, поможет привлечь к спорту молодежь.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Физкультура и киберспорт: в Севастополе появится первый фиджитал-центр
Жителей новых регионов приобщат к ЗОЖ
Власти Севастополя озвучили планы по строительству водно-гребной базы
 
Сергей АксеновСпортРостехОбществоНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:31Российские банки внедряют новые сервисы бесконтактной оплаты для бизнеса
16:12В Крыму подорожали овощи, мясо и бензин
15:45Путин: можно построить скоростную ж/д магистраль от Москвы до Донбасса
15:33Эксперт ПСБ рассказал, как защитить себя от фишинговых схем
15:13В Крыму появятся фиджитал-спортплощадки
14:33Российские военные бьют врага: за сутки уничтожены почти 900 боевиков ВСУ
14:10Армия России нанесла удар по двум украинским пунктам управления БПЛА
13:47Украинский воинский эшелон с боеприпасами уничтожен ракетным ударом
13:31В Крыму готовятся ужесточить требования к владельцам собак
13:01В Алуште двое мужчин не смогли выбраться из бурного моря
12:39В Крыму задержали подозреваемого в призывах к насилию над бойцами СВО
12:32Группа "Днепр" бьет врага: ВСУ потеряли еще 44 боевика за сутки
12:14"Пляски Саркози": политолог объяснил слова экс-президента Франции о Крыме
11:54В Крыму спасатели отстояли лес от огня
11:29На Керченской переправе скопилась очередь из фур и автобусов
11:20В Крыму подростки избили ребенка - видео попало в соцсети
11:13Билеты на часть поездов в Крым снова можно покупать за 90 суток
10:59ВСУ выпустили по Херсонской области 100 артиллерийских снарядов
10:44На Керченской переправе ожидается шторм
10:35Доллар и евро начали снижаться
Лента новостейМолния