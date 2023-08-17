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В Крыму появятся фиджитал-спортплощадки

В Крыму появятся фиджитал-спортплощадки - РИА Новости Крым, 17.08.2023

В Крыму появятся фиджитал-спортплощадки

В Крыму будут развивать массовый спорт, в том числе построят фиджитал-спортплощадки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T15:13

2023-08-17T15:13

2023-08-17T15:13

сергей аксенов

спорт

ростех

общество

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В Крыму будут развивать массовый спорт, в том числе построят фиджитал-спортплощадки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов. По словам главы региона, стратегическое соглашение по развитию спортивной инфраструктуры в Крыму подписано с компанией "Национальные Технологии", которая входит в состав Госкорпорации "Ростех".Планируется, что новый формат, объединяющий физическую активность, технологии и образование, поможет привлечь к спорту молодежь.Читайте также на РИА Новости Крым:Физкультура и киберспорт: в Севастополе появится первый фиджитал-центрЖителей новых регионов приобщат к ЗОЖВласти Севастополя озвучили планы по строительству водно-гребной базы

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2023

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сергей аксенов, спорт, ростех, общество, новости крыма, крым