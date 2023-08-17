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В Крыму появятся фиджитал-спортплощадки
В Крыму появятся фиджитал-спортплощадки - РИА Новости Крым, 17.08.2023
В Крыму появятся фиджитал-спортплощадки
В Крыму будут развивать массовый спорт, в том числе построят фиджитал-спортплощадки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T15:13
2023-08-17T15:13
2023-08-17T15:13
сергей аксенов
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ростех
общество
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В Крыму будут развивать массовый спорт, в том числе построят фиджитал-спортплощадки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов. По словам главы региона, стратегическое соглашение по развитию спортивной инфраструктуры в Крыму подписано с компанией "Национальные Технологии", которая входит в состав Госкорпорации "Ростех".Планируется, что новый формат, объединяющий физическую активность, технологии и образование, поможет привлечь к спорту молодежь.Читайте также на РИА Новости Крым:Физкультура и киберспорт: в Севастополе появится первый фиджитал-центрЖителей новых регионов приобщат к ЗОЖВласти Севастополя озвучили планы по строительству водно-гребной базы
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, спорт, ростех, общество, новости крыма, крым
В Крыму появятся фиджитал-спортплощадки
Аксенов: в Крыму появятся площадки для фиджитал-спорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В Крыму будут развивать массовый спорт, в том числе построят фиджитал-спортплощадки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По словам главы региона, стратегическое соглашение по развитию спортивной инфраструктуры в Крыму подписано с компанией "Национальные Технологии", которая входит в состав Госкорпорации "Ростех".
"Документ позволит подготовить к реализации проект по созданию спортивных объектов для массовых занятий спортом. Это касается в первую очередь площадок для занятий фиджитал-спортом в Крыму, - написал глава республики.
Планируется, что новый формат, объединяющий физическую активность, технологии и образование, поможет привлечь к спорту молодежь.
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