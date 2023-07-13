https://crimea.ria.ru/20230713/vlasti-sevastopolya-ozvuchili-plany-po-stroitelstvu-vodno-grebnoy-bazy-1130045128.html

Власти Севастополя озвучили планы по строительству водно-гребной базы

Власти Севастополя озвучили планы по строительству водно-гребной базы - РИА Новости Крым, 13.07.2023

Власти Севастополя озвучили планы по строительству водно-гребной базы

Заключить контракт на строительство водно-гребной базы в бухте Казачьей в Севастополе планируют до 1 апреля, после чего работы в рамках первой очереди смогут... РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T20:31

2023-07-13T20:31

2023-07-13T20:31

севастополь

спорт

правительство севастополя

михаил развожаев

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Заключить контракт на строительство водно-гребной базы в бухте Казачьей в Севастополе планируют до 1 апреля, после чего работы в рамках первой очереди смогут начаться. Об этом на заседании правительства города сообщил начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.Он уточнил, что проект реализовывается в рамках профильной программы Минспорта РФ.В свою очередь губернатор Михаил Развожаев поручил главе департамента уделить особое внимание всем техническим присоединениям еще на этапе проектирования объекта, чтобы после не возникло трудностей с реализацией."Чтобы все было там понятно, как все это будет подключаться и так далее, прежде чем мы займемся заключением контракта на само строительство", – сказал глава города.Ранее в управлении по делам молодежи и спорта правительства Севастополя сообщили РИА Новости Крым, что проект водно-спортивной базы в бухте Казачьей в Севастополе еще не получил положительного заключения госэкспертизы, и строить его начнут в 2024 году. На проектирование и реализацию первой очереди строительства водно-гребной базы в Севастополе направляются средства из бюджета Москвы.Читайте также на РИА Новости Крым:Водно-спортивная база в Севастополе: когда начнут строительствоБайдарочница из Севастополя взяла золото на Чемпионате России по греблеЧтобы дети были романтиками: в Феодосии откроют школу путешествий

https://crimea.ria.ru/20230604/fizkultura-i-kibersport-v-sevastopole-poyavitsya-pervyy-fidzhital-tsentr-1129152778.html

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севастополь, спорт, правительство севастополя, михаил развожаев, новости крыма, общество