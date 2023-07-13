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Власти Севастополя озвучили планы по строительству водно-гребной базы - РИА Новости Крым, 13.07.2023
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Власти Севастополя озвучили планы по строительству водно-гребной базы
Власти Севастополя озвучили планы по строительству водно-гребной базы - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Власти Севастополя озвучили планы по строительству водно-гребной базы
Заключить контракт на строительство водно-гребной базы в бухте Казачьей в Севастополе планируют до 1 апреля, после чего работы в рамках первой очереди смогут... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T20:31
2023-07-13T20:31
севастополь
спорт
правительство севастополя
михаил развожаев
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Заключить контракт на строительство водно-гребной базы в бухте Казачьей в Севастополе планируют до 1 апреля, после чего работы в рамках первой очереди смогут начаться. Об этом на заседании правительства города сообщил начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.Он уточнил, что проект реализовывается в рамках профильной программы Минспорта РФ.В свою очередь губернатор Михаил Развожаев поручил главе департамента уделить особое внимание всем техническим присоединениям еще на этапе проектирования объекта, чтобы после не возникло трудностей с реализацией."Чтобы все было там понятно, как все это будет подключаться и так далее, прежде чем мы займемся заключением контракта на само строительство", – сказал глава города.Ранее в управлении по делам молодежи и спорта правительства Севастополя сообщили РИА Новости Крым, что проект водно-спортивной базы в бухте Казачьей в Севастополе еще не получил положительного заключения госэкспертизы, и строить его начнут в 2024 году. На проектирование и реализацию первой очереди строительства водно-гребной базы в Севастополе направляются средства из бюджета Москвы.Читайте также на РИА Новости Крым:Водно-спортивная база в Севастополе: когда начнут строительствоБайдарочница из Севастополя взяла золото на Чемпионате России по греблеЧтобы дети были романтиками: в Феодосии откроют школу путешествий
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севастополь, спорт, правительство севастополя, михаил развожаев, новости крыма, общество
Власти Севастополя озвучили планы по строительству водно-гребной базы

Строительство водно-гребной базы в Севастополе может начаться весной 2024 года - власти

20:31 13.07.2023
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкПарусники в Севастополе
Парусники в Севастополе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости . Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Заключить контракт на строительство водно-гребной базы в бухте Казачьей в Севастополе планируют до 1 апреля, после чего работы в рамках первой очереди смогут начаться. Об этом на заседании правительства города сообщил начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.
"На следующий год средства выделены на реализацию первой очереди строительства, соответственно, мы должны допроектировать и до 1 апреля заключить контракт на выполнение строительно-монтажных работ", – сказал Резниченко в ходе доклада губернатору.
Он уточнил, что проект реализовывается в рамках профильной программы Минспорта РФ.
В свою очередь губернатор Михаил Развожаев поручил главе департамента уделить особое внимание всем техническим присоединениям еще на этапе проектирования объекта, чтобы после не возникло трудностей с реализацией.
"Чтобы все было там понятно, как все это будет подключаться и так далее, прежде чем мы займемся заключением контракта на само строительство", – сказал глава города.
Ранее в управлении по делам молодежи и спорта правительства Севастополя сообщили РИА Новости Крым, что проект водно-спортивной базы в бухте Казачьей в Севастополе еще не получил положительного заключения госэкспертизы, и строить его начнут в 2024 году. На проектирование и реализацию первой очереди строительства водно-гребной базы в Севастополе направляются средства из бюджета Москвы.
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СевастопольСпортПравительство СевастополяМихаил РазвожаевНовости КрымаОбщество
 
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