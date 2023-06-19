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Водно-спортивная база в Севастополе: когда начнут строительство
Водно-спортивная база в Севастополе: когда начнут строительство - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Водно-спортивная база в Севастополе: когда начнут строительство
Водно-спортивную базу в бухте Казачьей в Севастополе начнут строить в 2024 году, проект еще не получил положительного заключения госэкспертизы. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T07:22
2023-06-19T07:22
2023-06-19T07:22
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Водно-спортивную базу в бухте Казачьей в Севастополе начнут строить в 2024 году, проект еще не получил положительного заключения госэкспертизы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в управлении по делам молодежи и спорта правительства Севастополя.В марте губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в текущем году в бухте Казачьей начнется строительство детской парусной школы. Речь идет о водно-спортивной базе парусного спорта для существующей спортивной школы олимпийского резерва (СШОР №1).Школа действует с 1996 года и развивает четыре вида спорта (парусный и гребной, водное поло и плавание), уточнили в профильном управлении. Однако собственной базы для занятий парусным спортом нет: для тренировок арендуются территории у двух яхт-клубов.На создание необходимой инфраструктуры городу из федерального бюджета была предоставлена субсидия в размере 32,7 млн рублей, соответствующий документ подписали в декабре прошлого года. Средства предусмотрены на строительство первой очереди водно-спортивной базы. Но проекта строительства еще нет, сообщили в управлении.Там отметили, что проект задания на проектирование уже разработан и согласован с Главгосэкспертизой России, исполнитель для выполнения проектно-изыскательских работ утвержден, а "начало строительства водно-спортивной базы запланировано на 2024 год".По словам начальника управления по делам молодежи и спорта Сергея Резниченко, приказом Минспорта России парусный спорт включен в перечень базовых видов для Севастополя, и "наличие собственной тренировочной базы крайне важно для отрасли"."Севастопольские яхтсмены занимают ведущие позиции по итогам выступления на межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях. На сегодняшний день шестеро включены в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по парусному порту. В этой связи спортивная школа является базой для подготовки спортивного резерва", – отметил Резниченко.Он добавил, что природно-климатические условия региона "идеально подходят для проведения круглогодичных учебно-тренировочных занятий на воде, и для популяризации этих направлений в последние годы проводились мастер-классы для всех желающих.Набор детей в спортивную школу олимпийского резерва в Севастополе производится с 9 лет. Поучиться не для спортивной карьеры, а "для себя", могут и новички из местных, и гости. Для этого предусмотрен другой формат."В летний период спортивной школой предоставляется услуга по обучению всех желающих парусному спорту на платной основе. Пробное занятие предоставляется во всех яхт-клубах города Севастополя", – заключил глава управления.Читайте также на РИА Новости Крым:Как поддержат турбизнес в Крыму и других регионах России Чтобы дети были романтиками: в Феодосии откроют школу путешествий
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, дети, спорт, парусный спорт, михаил развожаев, новости крыма, крым
Водно-спортивная база в Севастополе: когда начнут строительство
Водно-спортивную базу в Севастополе начнут строить в 2024 году
Собственный корреспондент
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым
. Водно-спортивную базу в бухте Казачьей в Севастополе начнут строить в 2024 году, проект еще не получил положительного заключения госэкспертизы. Об этом РИА Новости Крым
сообщили в управлении по делам молодежи и спорта правительства Севастополя.
В марте губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в текущем году в бухте Казачьей начнется строительство детской парусной школы. Речь идет о водно-спортивной базе парусного спорта для существующей спортивной школы олимпийского резерва (СШОР №1).
Школа действует с 1996 года и развивает четыре вида спорта (парусный и гребной, водное поло и плавание), уточнили в профильном управлении. Однако собственной базы для занятий парусным спортом нет: для тренировок арендуются территории у двух яхт-клубов.
На создание необходимой инфраструктуры городу из федерального бюджета была предоставлена субсидия в размере 32,7 млн рублей, соответствующий документ подписали в декабре прошлого года. Средства предусмотрены на строительство первой очереди водно-спортивной базы. Но проекта строительства еще нет, сообщили в управлении.
"На сегодняшний день отсутствует проект строительства, получивший положительное заключение государственной экспертизы, в связи с чем принято решение о проведении в текущем году работ по завершению разработки проектно-сметной документации", – пояснили в ведомстве.
Там отметили, что проект задания на проектирование уже разработан и согласован с Главгосэкспертизой России, исполнитель для выполнения проектно-изыскательских работ утвержден, а "начало строительства водно-спортивной базы запланировано на 2024 год".
По словам начальника управления по делам молодежи и спорта Сергея Резниченко, приказом Минспорта России парусный спорт включен в перечень базовых видов для Севастополя, и "наличие собственной тренировочной базы крайне важно для отрасли".
"Севастопольские яхтсмены занимают ведущие позиции по итогам выступления на межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях. На сегодняшний день шестеро включены в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по парусному порту. В этой связи спортивная школа является базой для подготовки спортивного резерва", – отметил Резниченко.
Он добавил, что природно-климатические условия региона "идеально подходят для проведения круглогодичных учебно-тренировочных занятий на воде, и для популяризации этих направлений в последние годы проводились мастер-классы для всех желающих.
Набор детей в спортивную школу олимпийского резерва в Севастополе производится с 9 лет. Поучиться не для спортивной карьеры, а "для себя", могут и новички из местных, и гости. Для этого предусмотрен другой формат.
"В летний период спортивной школой предоставляется услуга по обучению всех желающих парусному спорту на платной основе. Пробное занятие предоставляется во всех яхт-клубах города Севастополя", – заключил глава управления.
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