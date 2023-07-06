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Жителей новых регионов приобщат к ЗОЖ - РИА Новости Крым, 06.07.2023
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Жителей новых регионов приобщат к ЗОЖ
Жителей новых регионов приобщат к ЗОЖ - РИА Новости Крым, 06.07.2023
Жителей новых регионов приобщат к ЗОЖ
Правительство России поможет закупить оборудование в образовательные и спортивные учреждения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской... РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T21:20
2023-07-06T21:20
новые регионы россии
правительство россии
экономика
спорт
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Правительство России поможет закупить оборудование в образовательные и спортивные учреждения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.Как сообщается на сайте правительства, на оснащение в рамках программы социально-экономического развития новых регионов выделят более 326 миллионов рублей.Долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов правительство приняло в апреле. Ка отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, она необходима для более быстрого интегрирования ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в экономическое, правовое и образовательное пространство России. В ближайшие восемь лет новые регионы необходимо вывести на общероссийский уровень по всем показателям. В том числе выстроить системы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта.Читайте также на РИА Новости Крым:Грядет модернизация: утверждена программа развития ЖКХ в новых регионахАбитуриенты из новых регионов России хотят учиться в КрымуПутин оценил возможность отправлять туристов в Крым через новые регионы
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РИА Новости Крым
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новые регионы россии, правительство россии, экономика, спорт, общество, новости, луганская народная республика (лнр)
Жителей новых регионов приобщат к ЗОЖ

Правительство выделит 326 млн рублей на оснащение спортивных школ в новых регионах

21:20 06.07.2023
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкЛюди занимаются в тренажерном зале
Люди занимаются в тренажерном зале - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости . Павел Львов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Правительство России поможет закупить оборудование в образовательные и спортивные учреждения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Как сообщается на сайте правительства, на оснащение в рамках программы социально-экономического развития новых регионов выделят более 326 миллионов рублей.
"Средства уже предусмотрены в программе социально-экономического развития новых регионов, утвержденной правительством в апреле 2023 года. В рамках ее реализации планируется перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий, восстановить производственные фонды, выстроить системы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта", - уточняется в сообщении.
Долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов правительство приняло в апреле. Ка отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, она необходима для более быстрого интегрирования ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в экономическое, правовое и образовательное пространство России. В ближайшие восемь лет новые регионы необходимо вывести на общероссийский уровень по всем показателям. В том числе выстроить системы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта.
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