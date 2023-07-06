https://crimea.ria.ru/20230706/zhiteley-novykh-regionov-priobschat-k-zozh-1129846534.html

Жителей новых регионов приобщат к ЗОЖ

Жителей новых регионов приобщат к ЗОЖ - РИА Новости Крым, 06.07.2023

Жителей новых регионов приобщат к ЗОЖ

Правительство России поможет закупить оборудование в образовательные и спортивные учреждения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской... РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T21:20

2023-07-06T21:20

2023-07-06T21:20

новые регионы россии

правительство россии

экономика

спорт

общество

новости

луганская народная республика (лнр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111495/48/1114954871_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_82547b157fe601f8d0323b735960e515.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Правительство России поможет закупить оборудование в образовательные и спортивные учреждения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.Как сообщается на сайте правительства, на оснащение в рамках программы социально-экономического развития новых регионов выделят более 326 миллионов рублей.Долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов правительство приняло в апреле. Ка отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, она необходима для более быстрого интегрирования ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в экономическое, правовое и образовательное пространство России. В ближайшие восемь лет новые регионы необходимо вывести на общероссийский уровень по всем показателям. В том числе выстроить системы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта.Читайте также на РИА Новости Крым:Грядет модернизация: утверждена программа развития ЖКХ в новых регионахАбитуриенты из новых регионов России хотят учиться в КрымуПутин оценил возможность отправлять туристов в Крым через новые регионы

новые регионы россии

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, правительство россии, экономика, спорт, общество, новости, луганская народная республика (лнр)