https://crimea.ria.ru/20230706/zhiteley-novykh-regionov-priobschat-k-zozh-1129846534.html
Жителей новых регионов приобщат к ЗОЖ
Жителей новых регионов приобщат к ЗОЖ - РИА Новости Крым, 06.07.2023
Жителей новых регионов приобщат к ЗОЖ
Правительство России поможет закупить оборудование в образовательные и спортивные учреждения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской... РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T21:20
2023-07-06T21:20
2023-07-06T21:20
новые регионы россии
правительство россии
экономика
спорт
общество
новости
луганская народная республика (лнр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111495/48/1114954871_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_82547b157fe601f8d0323b735960e515.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Правительство России поможет закупить оборудование в образовательные и спортивные учреждения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.Как сообщается на сайте правительства, на оснащение в рамках программы социально-экономического развития новых регионов выделят более 326 миллионов рублей.Долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов правительство приняло в апреле. Ка отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, она необходима для более быстрого интегрирования ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в экономическое, правовое и образовательное пространство России. В ближайшие восемь лет новые регионы необходимо вывести на общероссийский уровень по всем показателям. В том числе выстроить системы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта.Читайте также на РИА Новости Крым:Грядет модернизация: утверждена программа развития ЖКХ в новых регионахАбитуриенты из новых регионов России хотят учиться в КрымуПутин оценил возможность отправлять туристов в Крым через новые регионы
новые регионы россии
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111495/48/1114954871_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_3c08e9637c858e61190c30323b901859.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новые регионы россии, правительство россии, экономика, спорт, общество, новости, луганская народная республика (лнр)
Жителей новых регионов приобщат к ЗОЖ
Правительство выделит 326 млн рублей на оснащение спортивных школ в новых регионах