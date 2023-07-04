https://crimea.ria.ru/20230704/putin-otsenil-vozmozhnost-otpravlyat-turistov-v-krym-cherez-novye-regiony-1129812931.html

Путин оценил возможность отправлять туристов в Крым через новые регионы

Путин оценил возможность отправлять туристов в Крым через новые регионы - РИА Новости Крым, 04.07.2023

Путин оценил возможность отправлять туристов в Крым через новые регионы

Президент РФ Владимир Путин призвал оценить возможность перенаправлять турпотоки в Крым в обход Краснодарского края – через новые регионы России, чтобы решить... РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T18:26

2023-07-04T18:26

2023-07-04T18:26

туризм

крымский мост

владимир путин (политик)

новые регионы россии

транспорт

логистика

валерий аксенов

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129812809_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7090abd51a7857ba6243496daad7ac2a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин призвал оценить возможность перенаправлять турпотоки в Крым в обход Краснодарского края – через новые регионы России, чтобы решить проблему с пробками у въезда на Крымский мост, но не в ущеб безопасности граждан. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания с членами правительства в ответ на инициативу губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.По словам Кондратьева, решить проблему с пробками у Крымского моста на Кубани можно, если использовать транспортный коридор по новым территориям. Он отметил, что туристам с материка можно будет сообщать о возможности объезда еще до того, как они въедут в регион. При этом сама поездка по новым территориям РФ, по мнению губернатора, сможет стать для путешествующих предметом гордости.Он поручил всем ведомствам и региональным властям работать слаженно и делать все для удобства и комфорта людей."Если действительно не избежать этих больших пробок, то хотя бы помочь людям нормально перенести то время, которое они вынужденно тратят на въезд на Крымский полуостров", — отметил Путин.В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в конце лета возможно появление пробок в направлении из Крыма, подчеркнув, что местные власти уже готовятся реагировать и действовать согласованно для решения проблемы.4 июля в Минтрансе России сообщили, что на Крымском мосту ожидают проезда около 100 автомобилей, время ожидания составляет порядка 30 минут. К утру понедельника, 3 июля, очередь автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края достигала восьми километров, время ожидания проверки увеличилось до пяти часов. Чтобы ускорить прохождение транспортного перехода Минтранс России увеличил количество постов досмотра. В воскресенье часть работников досмотровых комплексов с крымской стороны перераспрелили на краснодарскую. В Минтрансе РФ отметили, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. Водителей просят учитывать дорожную ситуацию при планировании поездок и заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки: скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей. В управлении ведомственной охраны Минтранса России отметили, что открыты дополнительные пункты досмотра.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал развивать морские курорты и автомобильный туризм Сухопутный коридор в Крым: как проходит досмотр и есть ли очереди Дороги, сервис и вино: известный блогер поделился впечатлениями о Крыме

https://crimea.ria.ru/20230704/kerchenskuyu-paromnuyu-perepravu-mogut-usilit-dvumya-desantnymi-korablyami-1129806306.html

крымский мост

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, владимир путин (политик), новые регионы россии, транспорт, логистика, валерий аксенов, новости