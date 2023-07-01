Многокилометровая пробка в Крым: названа причина затора на Крымском мосту
Большая пробка на Крымский мост связана с ростом трафика и увеличением багажа - власти
14:51 01.07.2023 (обновлено: 15:50 01.07.2023)
© Оперативный штаб Краснодарского краяПробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края
© Оперативный штаб Краснодарского края
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Автомобильная очередь со стороны Кубани на Крымский мост связана с возросшим трафиком и увеличением количества подлежащего досмотру багажа. Об этом со ссылкой на управление ведомственной охраны Минтранса России сообщает РИА Новости.
© Скриншот с сервиса "Яндекс.Пробки" Скриншот с сервиса "Яндекс.Пробки" - ситуация с затором на подъезде к Крымскому мосту. 1 июля 2023
© Скриншот с сервиса "Яндекс.Пробки"
Скриншот с сервиса "Яндекс.Пробки" - ситуация с затором на подъезде к Крымскому мосту. 1 июля 2023
О заторе на подъезде к Крымскому мосту в субботу утром сообщил республиканский минтранс. Очередь из автомобилей со стороны Краснодарского края растянулась на пять километров. Время ожидания досмотра превысило два часа.
"На автоподходе со стороны Тамани есть затруднения движения в связи с увеличением машин, направляющихся в Крым, и провозом большого количества багажа, подлежащего досмотру", - говорится в сообщении.
Количество постов и смен для проведения досмотра увеличено, и в настоящее время затор на подъезде к Крымскому мосту постепенно сокращается, добавили в ведомстве. Водителей и пассажиров автотранспорта призывают заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки.
Читайте также на РИА Новости Крым: