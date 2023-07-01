https://crimea.ria.ru/20230701/mnogokilometrovaya-probka-v-krym-nazvana-prichina-zatora-na-krymskom-mostu-1129749525.html

Многокилометровая пробка в Крым: названа причина затора на Крымском мосту

Многокилометровая пробка в Крым: названа причина затора на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 01.07.2023

Многокилометровая пробка в Крым: названа причина затора на Крымском мосту

Автомобильная очередь со стороны Кубани на Крымский мост связана с возросшим трафиком и увеличением количества подлежащего досмотру багажа. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 01.07.2023

2023-07-01T14:51

2023-07-01T14:51

2023-07-01T15:50

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Автомобильная очередь со стороны Кубани на Крымский мост связана с возросшим трафиком и увеличением количества подлежащего досмотру багажа. Об этом со ссылкой на управление ведомственной охраны Минтранса России сообщает РИА Новости.О заторе на подъезде к Крымскому мосту в субботу утром сообщил республиканский минтранс. Очередь из автомобилей со стороны Краснодарского края растянулась на пять километров. Время ожидания досмотра превысило два часа.Количество постов и смен для проведения досмотра увеличено, и в настоящее время затор на подъезде к Крымскому мосту постепенно сокращается, добавили в ведомстве. Водителей и пассажиров автотранспорта призывают заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки.Читайте также на РИА Новости Крым:Пробка на Крымский мост со стороны Кубани растянулась на 5 километровКак быстрее пройти досмотр на Крымском мосту"Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилей

https://crimea.ria.ru/20230701/ochered-na-kerchenskoy-pereprave-rastet-1129747591.html

крымский мост

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тамань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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