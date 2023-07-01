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Многокилометровая пробка в Крым: названа причина затора на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 01.07.2023
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Многокилометровая пробка в Крым: названа причина затора на Крымском мосту
Многокилометровая пробка в Крым: названа причина затора на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 01.07.2023
Многокилометровая пробка в Крым: названа причина затора на Крымском мосту
Автомобильная очередь со стороны Кубани на Крымский мост связана с возросшим трафиком и увеличением количества подлежащего досмотру багажа. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 01.07.2023
2023-07-01T14:51
2023-07-01T15:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Автомобильная очередь со стороны Кубани на Крымский мост связана с возросшим трафиком и увеличением количества подлежащего досмотру багажа. Об этом со ссылкой на управление ведомственной охраны Минтранса России сообщает РИА Новости.О заторе на подъезде к Крымскому мосту в субботу утром сообщил республиканский минтранс. Очередь из автомобилей со стороны Краснодарского края растянулась на пять километров. Время ожидания досмотра превысило два часа.Количество постов и смен для проведения досмотра увеличено, и в настоящее время затор на подъезде к Крымскому мосту постепенно сокращается, добавили в ведомстве. Водителей и пассажиров автотранспорта призывают заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки.Читайте также на РИА Новости Крым:Пробка на Крымский мост со стороны Кубани растянулась на 5 километровКак быстрее пройти досмотр на Крымском мосту"Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилей
https://crimea.ria.ru/20230701/ochered-na-kerchenskoy-pereprave-rastet-1129747591.html
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крымский мост, крым, новости крыма, краснодарский край, минтранс россии, транспорт, общество, тамань, новости
Многокилометровая пробка в Крым: названа причина затора на Крымском мосту

Большая пробка на Крымский мост связана с ростом трафика и увеличением багажа - власти

14:51 01.07.2023 (обновлено: 15:50 01.07.2023)
 
© Оперативный штаб Краснодарского краяПробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края
© Оперативный штаб Краснодарского края
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Автомобильная очередь со стороны Кубани на Крымский мост связана с возросшим трафиком и увеличением количества подлежащего досмотру багажа. Об этом со ссылкой на управление ведомственной охраны Минтранса России сообщает РИА Новости.
© Скриншот с сервиса "Яндекс.Пробки" Скриншот с сервиса "Яндекс.Пробки" - ситуация с затором на подъезде к Крымскому мосту. 1 июля 2023
Скриншот с сервиса Яндекс.Пробки - ситуация с затором на подъезде к Крымскому мосту. 1 июля 2023
© Скриншот с сервиса "Яндекс.Пробки"
Скриншот с сервиса "Яндекс.Пробки" - ситуация с затором на подъезде к Крымскому мосту. 1 июля 2023
О заторе на подъезде к Крымскому мосту в субботу утром сообщил республиканский минтранс. Очередь из автомобилей со стороны Краснодарского края растянулась на пять километров. Время ожидания досмотра превысило два часа.

"На автоподходе со стороны Тамани есть затруднения движения в связи с увеличением машин, направляющихся в Крым, и провозом большого количества багажа, подлежащего досмотру", - говорится в сообщении.

Количество постов и смен для проведения досмотра увеличено, и в настоящее время затор на подъезде к Крымскому мосту постепенно сокращается, добавили в ведомстве. Водителей и пассажиров автотранспорта призывают заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки.
Накопитель в районе аэропорта Керчь - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
12:56
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