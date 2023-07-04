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Обстановка на Крымском мосту: актуальные данные Минтранса РФ
Обстановка на Крымском мосту: актуальные данные Минтранса РФ - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Обстановка на Крымском мосту: актуальные данные Минтранса РФ
По состоянию на 14:00 на Крымском мосту ожидают проезда около 100 автомобилей, время ожидания составляет порядка 30 минут. Об этом сообщил министр транспорта РФ РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T16:19
2023-07-04T16:19
2023-07-04T16:19
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министр транспорта рф виталий савельев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. По состоянию на 14:00 на Крымском мосту ожидают проезда около 100 автомобилей, время ожидания составляет порядка 30 минут. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.По словам Савельева, с 1 июля зафиксировано одномоментное резкое увеличение трафика в Крым на 40%. При этом нагрузка на Крымский мост, по словам министра, носит цикличный характер, поэтому к концу недели прогнозируется очередной этап роста трафика.В Минтрансе РФ отметили, что очереди на Крымском мосту связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. Водителей просят учитывать дорожную ситуацию при планировании поездок и заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки: скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей. В управлении ведомственной охраны Минтранса России отметили, что открыты дополнительные пункты досмотра.Волонтеры и сотрудники администрации Темрюкского района организовали для автомобилистов раздачу питьевой воды и установили биотуалеты. На месте дежурят сотрудники аварийно-спасательного отряда Темрюкского района, "Кубань-СПАС" и МЧС, а также машины скорой помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Крымском мосту: данные минтранса РКПробки на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данныеДвижение по отремонтированному Чонгарскому мосту восстановлено
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новости, новости крыма, крымский мост, минтранс крыма, минтранс россии, министр транспорта рф виталий савельев
Обстановка на Крымском мосту: актуальные данные Минтранса РФ
Савельев: по состоянию на 14:00 проезда по Крымскому мосту ожидают около 100 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. По состоянию на 14:00 на Крымском мосту ожидают проезда около 100 автомобилей, время ожидания составляет порядка 30 минут. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
"В настоящее время на 14:00 у нас ожидают проезда всего порядка 100 транспортных средств, время ожидания составляет до 30 минут, заторовая ситуация отсутствует", - сказал руководитель ведомства на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
По словам Савельева, с 1 июля зафиксировано одномоментное резкое увеличение трафика в Крым на 40%. При этом нагрузка на Крымский мост, по словам министра, носит цикличный характер, поэтому к концу недели прогнозируется очередной этап роста трафика.
"Для нормализации дорожной обстановки увеличили количество сотрудников, обеспечивающих досмотр транспортных средств, до 40 человек, все службы перешли на круглосуточный режим работы в полном составе", - добавил он.
В Минтрансе РФ отметили, что очереди на Крымском мосту связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. Водителей просят учитывать дорожную ситуацию при планировании поездок и заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки: скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей. В управлении ведомственной охраны Минтранса России отметили, что открыты дополнительные пункты досмотра.
Волонтеры и сотрудники администрации Темрюкского района организовали для автомобилистов раздачу питьевой воды и установили биотуалеты. На месте дежурят сотрудники аварийно-спасательного отряда Темрюкского района, "Кубань-СПАС" и МЧС, а также машины скорой помощи.
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