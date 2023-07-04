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Обстановка на Крымском мосту: актуальные данные Минтранса РФ

Обстановка на Крымском мосту: актуальные данные Минтранса РФ - РИА Новости Крым, 04.07.2023

Обстановка на Крымском мосту: актуальные данные Минтранса РФ

По состоянию на 14:00 на Крымском мосту ожидают проезда около 100 автомобилей, время ожидания составляет порядка 30 минут. Об этом сообщил министр транспорта РФ РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T16:19

2023-07-04T16:19

2023-07-04T16:19

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министр транспорта рф виталий савельев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. По состоянию на 14:00 на Крымском мосту ожидают проезда около 100 автомобилей, время ожидания составляет порядка 30 минут. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.По словам Савельева, с 1 июля зафиксировано одномоментное резкое увеличение трафика в Крым на 40%. При этом нагрузка на Крымский мост, по словам министра, носит цикличный характер, поэтому к концу недели прогнозируется очередной этап роста трафика.В Минтрансе РФ отметили, что очереди на Крымском мосту связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. Водителей просят учитывать дорожную ситуацию при планировании поездок и заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки: скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей. В управлении ведомственной охраны Минтранса России отметили, что открыты дополнительные пункты досмотра.Волонтеры и сотрудники администрации Темрюкского района организовали для автомобилистов раздачу питьевой воды и установили биотуалеты. На месте дежурят сотрудники аварийно-спасательного отряда Темрюкского района, "Кубань-СПАС" и МЧС, а также машины скорой помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Крымском мосту: данные минтранса РКПробки на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данныеДвижение по отремонтированному Чонгарскому мосту восстановлено

крымский мост

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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