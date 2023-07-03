https://crimea.ria.ru/20230703/probki-na-krymskom-mostu-so-storony-kubani-1129788700.html

Пробки на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данные

Пробки на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данные - РИА Новости Крым, 03.07.2023

Пробки на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данные

К вечеру понедельника пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сократилась до 9 километров. Об этом сообщил министр транспорта... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T20:40

2023-07-03T20:40

2023-07-03T20:43

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. К вечеру понедельника пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сократилась до 9 километров. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.В понедельник утром оперштаб Краснодарского края сообщал, что очередь из автомобилей при подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани увеличилась до 13 км. Волонтеры и сотрудники администрации Темрюкского района организовали для автомобилистов раздачу питьевой воды и установили биотуалеты. На месте дежурят сотрудники аварийно-спасательного отряда Темрюкского района, "Кубань-СПАС" и МЧС, а также машины скорой помощи.Со стороны Крыма затора практически нет, время ожидания досмотра минимально. "Со стороны Крыма по состоянию на 20:00 пробка 0,2 км. Время ожидания 15 минут", - уточнил министр.Водителей просят учитывать дорожную ситуацию при планировании поездок и закладывать время на прохождение необходимых проверок. Скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, к утру понедельника очередь автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края достигла восьми километров, время ожидания проверки увеличилось до пяти часов.В Минтрансе РФ пояснили, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. В субботу затор достигал девяти километров, в воскресенье – восьми километров. В управлении ведомственной охраны Минтранса России отметили, что открыты дополнительные пункты досмотра.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение по отремонтированному Чонгарскому мосту восстановленоПробка перед Крымским мостом увеличилась до 13 километровОбстановка на Керченской переправе: как работают паромы

https://crimea.ria.ru/20230702/na-krymskom-mostu-so-storony-kubani-rabotaet-80-dosmotrovykh-tochek-1129764029.html

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крымский мост, крым, транспорт, общество, минтранс крыма, николай лукашенко, новости крыма