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Пробки на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данные - РИА Новости Крым, 03.07.2023
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Пробки на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данные
Пробки на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данные - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Пробки на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данные
К вечеру понедельника пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сократилась до 9 километров. Об этом сообщил министр транспорта... РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T20:40
2023-07-03T20:43
крымский мост
крым
транспорт
общество
минтранс крыма
николай лукашенко
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. К вечеру понедельника пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сократилась до 9 километров. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.В понедельник утром оперштаб Краснодарского края сообщал, что очередь из автомобилей при подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани увеличилась до 13 км. Волонтеры и сотрудники администрации Темрюкского района организовали для автомобилистов раздачу питьевой воды и установили биотуалеты. На месте дежурят сотрудники аварийно-спасательного отряда Темрюкского района, "Кубань-СПАС" и МЧС, а также машины скорой помощи.Со стороны Крыма затора практически нет, время ожидания досмотра минимально. "Со стороны Крыма по состоянию на 20:00 пробка 0,2 км. Время ожидания 15 минут", - уточнил министр.Водителей просят учитывать дорожную ситуацию при планировании поездок и закладывать время на прохождение необходимых проверок. Скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, к утру понедельника очередь автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края достигла восьми километров, время ожидания проверки увеличилось до пяти часов.В Минтрансе РФ пояснили, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. В субботу затор достигал девяти километров, в воскресенье – восьми километров. В управлении ведомственной охраны Минтранса России отметили, что открыты дополнительные пункты досмотра.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение по отремонтированному Чонгарскому мосту восстановленоПробка перед Крымским мостом увеличилась до 13 километровОбстановка на Керченской переправе: как работают паромы
https://crimea.ria.ru/20230702/na-krymskom-mostu-so-storony-kubani-rabotaet-80-dosmotrovykh-tochek-1129764029.html
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крымский мост, крым, транспорт, общество, минтранс крыма, николай лукашенко, новости крыма
Пробки на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данные

Время ожидания досмотра у Крымского моста со стороны Кубани сократилось до 6 часов

20:40 03.07.2023 (обновлено: 20:43 03.07.2023)
 
© РИА Новости КрымВъезд на досмотровый комплекс перед Крымским мостом
Въезд на досмотровый комплекс перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. К вечеру понедельника пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сократилась до 9 километров. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.
В понедельник утром оперштаб Краснодарского края сообщал, что очередь из автомобилей при подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани увеличилась до 13 км. Волонтеры и сотрудники администрации Темрюкского района организовали для автомобилистов раздачу питьевой воды и установили биотуалеты. На месте дежурят сотрудники аварийно-спасательного отряда Темрюкского района, "Кубань-СПАС" и МЧС, а также машины скорой помощи.

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым по состоянию на 20:00 пробка 9 км, время ожидания до 6 часов", - написал Лукашенко в своем Telegram-канале.

Со стороны Крыма затора практически нет, время ожидания досмотра минимально.
"Со стороны Крыма по состоянию на 20:00 пробка 0,2 км. Время ожидания 15 минут", - уточнил министр.
Водителей просят учитывать дорожную ситуацию при планировании поездок и закладывать время на прохождение необходимых проверок. Скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, к утру понедельника очередь автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края достигла восьми километров, время ожидания проверки увеличилось до пяти часов.
В Минтрансе РФ пояснили, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. В субботу затор достигал девяти километров, в воскресенье – восьми километров. В управлении ведомственной охраны Минтранса России отметили, что открыты дополнительные пункты досмотра.
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Крымский мостКрымТранспортОбществоМинтранс КрымаНиколай ЛукашенкоНовости Крыма
 
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