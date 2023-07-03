Пробки на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данные
Время ожидания досмотра у Крымского моста со стороны Кубани сократилось до 6 часов
20:40 03.07.2023 (обновлено: 20:43 03.07.2023)
© РИА Новости КрымВъезд на досмотровый комплекс перед Крымским мостом
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. К вечеру понедельника пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сократилась до 9 километров. Об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.
В понедельник утром оперштаб Краснодарского края сообщал, что очередь из автомобилей при подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани увеличилась до 13 км. Волонтеры и сотрудники администрации Темрюкского района организовали для автомобилистов раздачу питьевой воды и установили биотуалеты. На месте дежурят сотрудники аварийно-спасательного отряда Темрюкского района, "Кубань-СПАС" и МЧС, а также машины скорой помощи.
"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым по состоянию на 20:00 пробка 9 км, время ожидания до 6 часов", - написал Лукашенко в своем Telegram-канале.
Со стороны Крыма затора практически нет, время ожидания досмотра минимально.
"Со стороны Крыма по состоянию на 20:00 пробка 0,2 км. Время ожидания 15 минут", - уточнил министр.
Водителей просят учитывать дорожную ситуацию при планировании поездок и закладывать время на прохождение необходимых проверок. Скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, к утру понедельника очередь автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края достигла восьми километров, время ожидания проверки увеличилось до пяти часов.
В Минтрансе РФ пояснили, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. В субботу затор достигал девяти километров, в воскресенье – восьми километров. В управлении ведомственной охраны Минтранса России отметили, что открыты дополнительные пункты досмотра.
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