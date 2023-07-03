https://crimea.ria.ru/20230703/probka-pered-krymskim-mostom-uvelichilas-do-13-kilometrov-1129768821.html
Пробка перед Крымским мостом увеличилась до 13 километров
Пробка перед Крымским мостом увеличилась до 13 километров - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Пробка перед Крымским мостом увеличилась до 13 километров
Очередь из автомобилей при подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края увеличилась до 13 км. Об этом сообщает краевой оперштаб. РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T11:11
2023-07-03T11:11
2023-07-03T11:11
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
минтранс крыма
минтранс россии
краснодарский край
транспорт
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Очередь из автомобилей при подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края увеличилась до 13 км. Об этом сообщает краевой оперштаб.Уточняется, что волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения раздают воду ожидающим в очереди водителям и пассажирам. За сутки роздано более пяти тонн воды. Также на подъезде установлены биотуалеты.На месте дежурят сотрудники аварийно-спасательного отряда Темрюкского района, "Кубань-СПАС" и МЧС.Водителей просят учитывать дорожную ситуацию при планировании поездок и закладывать время на прохождение необходимых проверок. Скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, к утру понедельника очередь автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края достигла восьми километров, время ожидания проверки увеличилось до пяти часов.В Минтрансе РФ пояснили, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. В субботу затор достигал девяти километров, в воскресенье – восьми километров. В управлении ведомственной охраны Минтранса России отметили, что открыты дополнительные пункты досмотра.
https://crimea.ria.ru/20230702/na-krymskom-mostu-so-storony-kubani-rabotaet-80-dosmotrovykh-tochek-1129764029.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пробка перед Крымским мостом увеличилась до 13 километров
Краевой оперштаб: очередь из автомобилей перед Крымским мостом растянулась на 13 км