https://crimea.ria.ru/20230703/probka-pered-krymskim-mostom-uvelichilas-do-13-kilometrov-1129768821.html

Пробка перед Крымским мостом увеличилась до 13 километров

Пробка перед Крымским мостом увеличилась до 13 километров - РИА Новости Крым, 03.07.2023

Пробка перед Крымским мостом увеличилась до 13 километров

Очередь из автомобилей при подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края увеличилась до 13 км. Об этом сообщает краевой оперштаб. РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T11:11

2023-07-03T11:11

2023-07-03T11:11

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

минтранс крыма

минтранс россии

краснодарский край

транспорт

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Очередь из автомобилей при подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края увеличилась до 13 км. Об этом сообщает краевой оперштаб.Уточняется, что волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения раздают воду ожидающим в очереди водителям и пассажирам. За сутки роздано более пяти тонн воды. Также на подъезде установлены биотуалеты.На месте дежурят сотрудники аварийно-спасательного отряда Темрюкского района, "Кубань-СПАС" и МЧС.Водителей просят учитывать дорожную ситуацию при планировании поездок и закладывать время на прохождение необходимых проверок. Скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, к утру понедельника очередь автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края достигла восьми километров, время ожидания проверки увеличилось до пяти часов.В Минтрансе РФ пояснили, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. В субботу затор достигал девяти километров, в воскресенье – восьми километров. В управлении ведомственной охраны Минтранса России отметили, что открыты дополнительные пункты досмотра.

https://crimea.ria.ru/20230702/na-krymskom-mostu-so-storony-kubani-rabotaet-80-dosmotrovykh-tochek-1129764029.html

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краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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