Рейтинг@Mail.ru
Пробка перед Крымским мостом увеличилась до 13 километров - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230703/probka-pered-krymskim-mostom-uvelichilas-do-13-kilometrov-1129768821.html
Пробка перед Крымским мостом увеличилась до 13 километров
Пробка перед Крымским мостом увеличилась до 13 километров - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Пробка перед Крымским мостом увеличилась до 13 километров
Очередь из автомобилей при подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края увеличилась до 13 км. Об этом сообщает краевой оперштаб. РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T11:11
2023-07-03T11:11
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
минтранс крыма
минтранс россии
краснодарский край
транспорт
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/03/1129768984_0:238:600:576_1920x0_80_0_0_431577c7b5e7a338ac93a45deb4d0291.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Очередь из автомобилей при подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края увеличилась до 13 км. Об этом сообщает краевой оперштаб.Уточняется, что волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения раздают воду ожидающим в очереди водителям и пассажирам. За сутки роздано более пяти тонн воды. Также на подъезде установлены биотуалеты.На месте дежурят сотрудники аварийно-спасательного отряда Темрюкского района, "Кубань-СПАС" и МЧС.Водителей просят учитывать дорожную ситуацию при планировании поездок и закладывать время на прохождение необходимых проверок. Скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, к утру понедельника очередь автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края достигла восьми километров, время ожидания проверки увеличилось до пяти часов.В Минтрансе РФ пояснили, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. В субботу затор достигал девяти километров, в воскресенье – восьми километров. В управлении ведомственной охраны Минтранса России отметили, что открыты дополнительные пункты досмотра.
https://crimea.ria.ru/20230702/na-krymskom-mostu-so-storony-kubani-rabotaet-80-dosmotrovykh-tochek-1129764029.html
крымский мост
крым
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/03/1129768984_0:154:600:604_1920x0_80_0_0_0f797f47f1cb34af58f196960f5ae857.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на дорогах крыма, крымский мост, крым, минтранс крыма, минтранс россии, краснодарский край, транспорт, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Пробка перед Крымским мостом увеличилась до 13 километров

Краевой оперштаб: очередь из автомобилей перед Крымским мостом растянулась на 13 км

11:11 03.07.2023
 
© РИА НовостиПробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Очередь из автомобилей при подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края увеличилась до 13 км. Об этом сообщает краевой оперштаб.
"На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района пробка составляет около 13 км", – сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.
Уточняется, что волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения раздают воду ожидающим в очереди водителям и пассажирам. За сутки роздано более пяти тонн воды. Также на подъезде установлены биотуалеты.
На месте дежурят сотрудники аварийно-спасательного отряда Темрюкского района, "Кубань-СПАС" и МЧС.
Водителей просят учитывать дорожную ситуацию при планировании поездок и закладывать время на прохождение необходимых проверок. Скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, к утру понедельника очередь автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края достигла восьми километров, время ожидания проверки увеличилось до пяти часов.
В Минтрансе РФ пояснили, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. В ведомстве попросили водителей заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки. В субботу затор достигал девяти километров, в воскресенье – восьми километров. В управлении ведомственной охраны Минтранса России отметили, что открыты дополнительные пункты досмотра.
Сотрудники МЧС раздают воду автомобилистам, застрявшим в пробке перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края
Вчера, 21:48Ситуация на дорогах Крыма
На Крымском мосту со стороны Кубани работает 80 досмотровых точек
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымМинтранс КрымаМинтранс РоссииКраснодарский крайТранспортМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:21Экс-главе СБУ по Крыму на Украине грозит 15 лет "за работу на Россию"
12:19Движение по отремонтированному Чонгарскому мосту восстановлено
12:09РНКБ реализовал прием сертификатов для соцподдержки граждан с ОВЗ
11:43Как избежать ядерного Апокалипсиса: главное из статьи Дмитрия Медведева
11:27Бойцы группировки "Днепр" уничтожили две гаубицы и самоходку ВСУ
11:11Пробка перед Крымским мостом увеличилась до 13 километров
11:02Аксенов поблагодарил предотвративших покушение силовиков
10:46Обстановка на Керченской переправе: как работают паромы
10:30Задержанный в Крыму агент рассказал, как готовил теракт против Аксенова
09:55ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Аксенова
09:49Украинские боевики 30 раз обстреляли Херсонскую область минувшей ночью
09:29Наказать общепит: как действовать при отравлении в кафе
09:11Жуткое ДТП в Свердловской области: погибли пять человек
08:41В районе Инкермана автофура протаранила пять машин
08:27Кто чаще всего становится жертвой мошенников в Крыму
08:11Ситуация на Крымском мосту: данные минтранса РК
07:57Сколько аварий произошло на трассе "Таврида" с начала года
07:24Берег отваги: как сражались защитники Севастополя
07:01Где в Симферополе не будет света в понедельник
00:01Сухо и жарко: погода в Крыму в понедельник
Лента новостейМолния