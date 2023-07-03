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Обстановка на Керченской переправе: как работают паромы - РИА Новости Крым, 03.07.2023
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Обстановка на Керченской переправе: как работают паромы
Обстановка на Керченской переправе: как работают паромы - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Обстановка на Керченской переправе: как работают паромы
Керченская паромная переправа в понедельник работает в штатном режиме. Действующих штормовых предупреждений нет, сообщили в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта РФ.
2023-07-03T10:46
2023-07-03T10:46
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
росморречфлот
морской транспорт
транспорт
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С начала работы вечером 8 октября 2022 года через Керченский пролив паромами перевезли 187 163 пассажира, 150 816 единиц автотранспорта и 19 458 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 4 547 рейсов.В воскресенье очереди на паром со стороны Краснодарского края ожидали 300 автомобилей.В связи с возросшим трафиком и увеличением подлежащего досмотру багажа на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовались очереди. По данным на 9 утра понедельника время ожидания составляет до 4 часов. Со стороны Крыма – около получаса.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту увеличили число пунктов досмотраПробка перед Крымским мостом растет"Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилей
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, росморречфлот, морской транспорт, транспорт, инфографика
Обстановка на Керченской переправе: как работают паромы

Росморречфлот: штормовых предупреждений на Керченской паромной переправе нет

10:46 03.07.2023
 
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Керченская паромная переправа в понедельник работает в штатном режиме. Действующих штормовых предупреждений нет, сообщили в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта РФ.
Обстановка на Керченской переправе
"Согласно прогнозу Росгидромета, 3 июля ветер восточный 3-8 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +29…+31 градус, температура воды в море +22…+24 градуса. Действующих штормовых предупреждений нет", – говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
С начала работы вечером 8 октября 2022 года через Керченский пролив паромами перевезли 187 163 пассажира, 150 816 единиц автотранспорта и 19 458 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 4 547 рейсов.
В воскресенье очереди на паром со стороны Краснодарского края ожидали 300 автомобилей.
В связи с возросшим трафиком и увеличением подлежащего досмотру багажа на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовались очереди. По данным на 9 утра понедельника время ожидания составляет до 4 часов. Со стороны Крыма – около получаса.
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