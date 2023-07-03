https://crimea.ria.ru/20230703/obstanovka-na-kerchenskoy-pereprave-kak-rabotayut-paromy-1129767944.html

Обстановка на Керченской переправе: как работают паромы

Обстановка на Керченской переправе: как работают паромы - РИА Новости Крым, 03.07.2023

Обстановка на Керченской переправе: как работают паромы

Керченская паромная переправа в понедельник работает в штатном режиме. Действующих штормовых предупреждений нет, сообщили в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта РФ.

2023-07-03T10:46

2023-07-03T10:46

2023-07-03T10:46

крым

керчь

керченская паромная переправа

керченский пролив

росморречфлот

морской транспорт

транспорт

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С начала работы вечером 8 октября 2022 года через Керченский пролив паромами перевезли 187 163 пассажира, 150 816 единиц автотранспорта и 19 458 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 4 547 рейсов.В воскресенье очереди на паром со стороны Краснодарского края ожидали 300 автомобилей.В связи с возросшим трафиком и увеличением подлежащего досмотру багажа на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовались очереди. По данным на 9 утра понедельника время ожидания составляет до 4 часов. Со стороны Крыма – около получаса.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту увеличили число пунктов досмотраПробка перед Крымским мостом растет"Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилей

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керчь

керченский пролив

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2023

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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, росморречфлот, морской транспорт, транспорт, инфографика