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Сколько автомобилей ждут очереди на Керченскую переправу
Сколько автомобилей ждут очереди на Керченскую переправу - РИА Новости Крым, 02.07.2023
Сколько автомобилей ждут очереди на Керченскую переправу
В очереди на Керченскую паромную переправу в Крым в воскресенье стоят 300 автомобилей. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края. РИА Новости Крым, 02.07.2023
2023-07-02T14:41
2023-07-02T14:41
2023-07-02T14:41
керченская паромная переправа
крымский мост
ситуация на керченской переправе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую паромную переправу в Крым в воскресенье стоят 300 автомобилей. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края.За день до этого в очереди стояли 289 транспортных средств.Утром в воскресенье в Росморречфлоте сообщили, что погода в Керченском проливе благоприятствует судоходству, паромная переправа работает в штатном режиме.При этом, в связи с возросшим трафиком и увеличением подлежащего досмотру багажа на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовались очереди. По состоянию на 14.00 воскресенья, по данным минтранса Крыма, затор составляет 8 километров, время ожидания - до пяти часов. На выезде из Крыма - пробка 0,2 км, ждать придется около 20 минут.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту увеличили число пунктов досмотраПробка перед Крымским мостом растет"Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилей
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Сколько автомобилей ждут очереди на Керченскую переправу
Паромов в Крым в воскресенье ждут 303 автомобиля