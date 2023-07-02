https://crimea.ria.ru/20230702/skolko-avtomobiley-zhdut-ocheredi-na-kerchenskuyu-perepravu-1129760261.html

Сколько автомобилей ждут очереди на Керченскую переправу

Сколько автомобилей ждут очереди на Керченскую переправу - РИА Новости Крым, 02.07.2023

Сколько автомобилей ждут очереди на Керченскую переправу

В очереди на Керченскую паромную переправу в Крым в воскресенье стоят 300 автомобилей. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края. РИА Новости Крым, 02.07.2023

2023-07-02T14:41

2023-07-02T14:41

2023-07-02T14:41

керченская паромная переправа

крымский мост

ситуация на керченской переправе

транспорт

логистика

крым

кубань

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую паромную переправу в Крым в воскресенье стоят 300 автомобилей. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края.За день до этого в очереди стояли 289 транспортных средств.Утром в воскресенье в Росморречфлоте сообщили, что погода в Керченском проливе благоприятствует судоходству, паромная переправа работает в штатном режиме.При этом, в связи с возросшим трафиком и увеличением подлежащего досмотру багажа на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовались очереди. По состоянию на 14.00 воскресенья, по данным минтранса Крыма, затор составляет 8 километров, время ожидания - до пяти часов. На выезде из Крыма - пробка 0,2 км, ждать придется около 20 минут.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту увеличили число пунктов досмотраПробка перед Крымским мостом растет"Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилей

крымский мост

крым

кубань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, крымский мост, ситуация на керченской переправе, транспорт, логистика, крым, кубань, общество, новости