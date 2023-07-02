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Сколько автомобилей ждут очереди на Керченскую переправу - РИА Новости Крым, 02.07.2023
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Сколько автомобилей ждут очереди на Керченскую переправу
Сколько автомобилей ждут очереди на Керченскую переправу - РИА Новости Крым, 02.07.2023
Сколько автомобилей ждут очереди на Керченскую переправу
В очереди на Керченскую паромную переправу в Крым в воскресенье стоят 300 автомобилей. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края. РИА Новости Крым, 02.07.2023
2023-07-02T14:41
2023-07-02T14:41
керченская паромная переправа
крымский мост
ситуация на керченской переправе
транспорт
логистика
крым
кубань
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую паромную переправу в Крым в воскресенье стоят 300 автомобилей. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края.За день до этого в очереди стояли 289 транспортных средств.Утром в воскресенье в Росморречфлоте сообщили, что погода в Керченском проливе благоприятствует судоходству, паромная переправа работает в штатном режиме.При этом, в связи с возросшим трафиком и увеличением подлежащего досмотру багажа на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовались очереди. По состоянию на 14.00 воскресенья, по данным минтранса Крыма, затор составляет 8 километров, время ожидания - до пяти часов. На выезде из Крыма - пробка 0,2 км, ждать придется около 20 минут.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту увеличили число пунктов досмотраПробка перед Крымским мостом растет"Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилей
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
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керченская паромная переправа, крымский мост, ситуация на керченской переправе, транспорт, логистика, крым, кубань, общество, новости
Сколько автомобилей ждут очереди на Керченскую переправу

Паромов в Крым в воскресенье ждут 303 автомобиля

14:41 02.07.2023
 
© Администрация Краснодарского краяАвтомобили, ожидающие очереди на Керченскую паромную переправу
Автомобили, ожидающие очереди на Керченскую паромную переправу
© Администрация Краснодарского края
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую паромную переправу в Крым в воскресенье стоят 300 автомобилей. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края.

"В очереди на Керченскую переправу ожидают 303 машины. За прошедшие сутки паромы "Мария" и "Лаврентий" перевезли в Крым 315 автомобилей и 398 пассажиров", - говорится в Telegram-канале ведомства.

За день до этого в очереди стояли 289 транспортных средств.
Утром в воскресенье в Росморречфлоте сообщили, что погода в Керченском проливе благоприятствует судоходству, паромная переправа работает в штатном режиме.
При этом, в связи с возросшим трафиком и увеличением подлежащего досмотру багажа на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовались очереди. По состоянию на 14.00 воскресенья, по данным минтранса Крыма, затор составляет 8 километров, время ожидания - до пяти часов. На выезде из Крыма - пробка 0,2 км, ждать придется около 20 минут.
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Керченская паромная переправаКрымский мостСитуация на Керченской переправеТранспортЛогистикаКрымКубаньОбществоНовости
 
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