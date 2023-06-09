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"Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилей - РИА Новости Крым, 09.06.2023
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"Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилей
"Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилей - РИА Новости Крым, 09.06.2023
"Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилей
Крымский мост для грузового транспорта может быть открыт после окончания острой фазы спецоперации, этот вопрос по-прежнему находится в стадии обсуждения. Об... РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T16:36
2023-06-09T16:36
леонид бабашов
крымский мост
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логистика
безопасность республики крым и севастополя
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост для грузового транспорта может быть открыт после окончания острой фазы спецоперации, этот вопрос по-прежнему находится в стадии обсуждения. Об этом сказал депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Леонид Бабашов в пресс-центре РИА Новости Крым.Депутат выразил мнение, что запуск грузового транспорта по мосту может произойти после завершения "острой фазы спецоперации". Бабашов напомнил, что есть альтернативный путь проезда в Крым – сухопутный коридор, который проходит через новые регионы России. Это дорога, протяженностью 387 км, которая идет через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. С учетом возросшего трафика дорогу ремонтируют и расширяют, движение по ней осуществляется в штатном режиме.Как сообщалось, ранее федеральные и республиканские власти прорабатывали вопрос запуска пустого грузового транспорта по мосту через Керченский пролив. В конце марта президент России Владимир Путин одобрил запуск движения небольших грузовых машин и порожних грузовиков, однако 19 мая вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что запуск отложен в целях безопасности.18 мая на перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход грузового поезда. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. Причина - "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал. Из-за инцидента движение поездов было задержано, перевозки между Симферополем и Севастополем осуществлялись с помощью автобусов. Однако специалистам понадобилось менее суток для ремонта путей и вскоре движение было восстановлено.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда запустят движение грузовиков по Крымскому мостуКрымский мост закроют для автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тоннПатрушев: убийство Татарского и подрыв Крымского моста координировали США
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РИА Новости Крым
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леонид бабашов, крымский мост, крым, новости крыма, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, мнения, видео
"Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилей

Депутат Бабашов: открытие Крымского моста для фур обсуждается, это может быть после СВО

16:36 09.06.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост для грузового транспорта может быть открыт после окончания острой фазы спецоперации, этот вопрос по-прежнему находится в стадии обсуждения. Об этом сказал депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Леонид Бабашов в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Вопрос обсуждается, по крайней мере, до теракта с сошедшими вагонами с зерном (в Симферопольском районе – ред.) было принято решение пустить пустые фуры. Однако потом на уровне вице-премьера Марата Хуснуллина было заявлено, что пока нет. Я не могу сказать, что в ближайшее время ситуация изменится, но то, что она не навсегда - это однозначно. Я считаю, что мост должен быть не только для легкового и автобусного сообщения, но и для грузового", - отметил он.
Депутат выразил мнение, что запуск грузового транспорта по мосту может произойти после завершения "острой фазы спецоперации". Бабашов напомнил, что есть альтернативный путь проезда в Крым – сухопутный коридор, который проходит через новые регионы России. Это дорога, протяженностью 387 км, которая идет через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. С учетом возросшего трафика дорогу ремонтируют и расширяют, движение по ней осуществляется в штатном режиме.
Как сообщалось, ранее федеральные и республиканские власти прорабатывали вопрос запуска пустого грузового транспорта по мосту через Керченский пролив. В конце марта президент России Владимир Путин одобрил запуск движения небольших грузовых машин и порожних грузовиков, однако 19 мая вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что запуск отложен в целях безопасности.
18 мая на перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход грузового поезда. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. Причина - "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал. Из-за инцидента движение поездов было задержано, перевозки между Симферополем и Севастополем осуществлялись с помощью автобусов. Однако специалистам понадобилось менее суток для ремонта путей и вскоре движение было восстановлено.
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Леонид БабашовКрымский мостКрымНовости КрымаТранспортЛогистикаБезопасность Республики Крым и СевастополяМнения
 
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