https://crimea.ria.ru/20230609/eto-ne-navsegda-otkroyut-li-krymskiy-most-dlya-gruzovykh-avtomobiley-1129286041.html

"Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилей

"Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилей - РИА Новости Крым, 09.06.2023

"Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилей

Крымский мост для грузового транспорта может быть открыт после окончания острой фазы спецоперации, этот вопрос по-прежнему находится в стадии обсуждения. Об... РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T16:36

2023-06-09T16:36

2023-06-09T16:36

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крымский мост

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мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост для грузового транспорта может быть открыт после окончания острой фазы спецоперации, этот вопрос по-прежнему находится в стадии обсуждения. Об этом сказал депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Леонид Бабашов в пресс-центре РИА Новости Крым.Депутат выразил мнение, что запуск грузового транспорта по мосту может произойти после завершения "острой фазы спецоперации". Бабашов напомнил, что есть альтернативный путь проезда в Крым – сухопутный коридор, который проходит через новые регионы России. Это дорога, протяженностью 387 км, которая идет через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. С учетом возросшего трафика дорогу ремонтируют и расширяют, движение по ней осуществляется в штатном режиме.Как сообщалось, ранее федеральные и республиканские власти прорабатывали вопрос запуска пустого грузового транспорта по мосту через Керченский пролив. В конце марта президент России Владимир Путин одобрил запуск движения небольших грузовых машин и порожних грузовиков, однако 19 мая вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что запуск отложен в целях безопасности.18 мая на перегоне Симферополь - Севастополь произошел сход грузового поезда. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. Причина - "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". В результате ЧП никто не пострадал. Из-за инцидента движение поездов было задержано, перевозки между Симферополем и Севастополем осуществлялись с помощью автобусов. Однако специалистам понадобилось менее суток для ремонта путей и вскоре движение было восстановлено.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда запустят движение грузовиков по Крымскому мостуКрымский мост закроют для автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тоннПатрушев: убийство Татарского и подрыв Крымского моста координировали США

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид бабашов, крымский мост, крым, новости крыма, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, мнения, видео