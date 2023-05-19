https://crimea.ria.ru/20230519/pochemu-krymskiy-most-ne-otkryvayut-dlya-gruzovykh-avtomobiley-1128817908.html

Почему Крымский мост не открывают для грузовых автомобилей

Почему Крымский мост не открывают для грузовых автомобилей - РИА Новости Крым, 19.05.2023

Почему Крымский мост не открывают для грузовых автомобилей

Движение грузового транспорта, в том числе пустого, по Крымскому мосту пока не запущено в целях безопасности. Об этом со ссылкой на вице-премьера РФ Марата... РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T09:26

2023-05-19T09:26

2023-05-19T09:44

крымский мост

марат хуснуллин

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Движение грузового транспорта, в том числе пустого, по Крымскому мосту пока не запущено в целях безопасности. Об этом со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина сообщает РИА Новости.Федеральные и республиканские власти прорабатывали вопрос запуска пустого грузового транспорта по мосту через Керченский пролив. В конце марта президент России Владимир Путин одобрил запуск движения небольших грузовых машин и порожних грузовиков, и этот вопрос прорабатывался, однако сейчас запуск отложен.Он уточнил, что открытие движения по Крымскому мосту на сегодняшний день также небезопасно."Мы не считаем нужным пока в этой ситуации рисковать", - отметил вице-премьер.Запрет на движение грузовиковЗапрет на движение автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту действует с 11 декабря 2022 года. Дальнобойщикам рекомендовали выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой. Движение легковых машин и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что на Крымском мосту к курортному сезону планируется увеличить число досмотровых комплексов и специалистов, чтобы сократить время досмотра автомобилей.Теракт на Крымском мосту8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Сразу после ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных пролетов. Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля. Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам транспортного перехода планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока.5 мая после ремонтно-восстановительных работ запущено и движение по обоим железнодорожным путям Крымского моста. Работы также выполнены с опережением графика.Читайте также на РИА Новости Крым:Время досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – АксеновАксенов рассказал, как будут досматривать авто на Крымском мосту в сезонУникальные операции и подвиг людей – упрдор "Тамань" о Крымском мосте

https://crimea.ria.ru/20230517/mid-kievu-ne-udastsya-narushit-svyaz-kryma-s-materikom-po-krymskomu-mostu-1128783174.html

https://crimea.ria.ru/20230515/krymskiy-most-5-let-1128652024.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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