Рейтинг@Mail.ru
Почему Крымский мост не открывают для грузовых автомобилей - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230519/pochemu-krymskiy-most-ne-otkryvayut-dlya-gruzovykh-avtomobiley-1128817908.html
Почему Крымский мост не открывают для грузовых автомобилей
Почему Крымский мост не открывают для грузовых автомобилей - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Почему Крымский мост не открывают для грузовых автомобилей
Движение грузового транспорта, в том числе пустого, по Крымскому мосту пока не запущено в целях безопасности. Об этом со ссылкой на вице-премьера РФ Марата... РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T09:26
2023-05-19T09:44
крымский мост
марат хуснуллин
транспорт
керченская паромная переправа
сухопутный коридор в крым
общество
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125008970_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ffec46f338bf5c5ca1b188c4c9c254e9.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Движение грузового транспорта, в том числе пустого, по Крымскому мосту пока не запущено в целях безопасности. Об этом со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина сообщает РИА Новости.Федеральные и республиканские власти прорабатывали вопрос запуска пустого грузового транспорта по мосту через Керченский пролив. В конце марта президент России Владимир Путин одобрил запуск движения небольших грузовых машин и порожних грузовиков, и этот вопрос прорабатывался, однако сейчас запуск отложен.Он уточнил, что открытие движения по Крымскому мосту на сегодняшний день также небезопасно."Мы не считаем нужным пока в этой ситуации рисковать", - отметил вице-премьер.Запрет на движение грузовиковЗапрет на движение автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту действует с 11 декабря 2022 года. Дальнобойщикам рекомендовали выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой. Движение легковых машин и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что на Крымском мосту к курортному сезону планируется увеличить число досмотровых комплексов и специалистов, чтобы сократить время досмотра автомобилей.Теракт на Крымском мосту8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Сразу после ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных пролетов. Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля. Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам транспортного перехода планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока.5 мая после ремонтно-восстановительных работ запущено и движение по обоим железнодорожным путям Крымского моста. Работы также выполнены с опережением графика.Читайте также на РИА Новости Крым:Время досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – АксеновАксенов рассказал, как будут досматривать авто на Крымском мосту в сезонУникальные операции и подвиг людей – упрдор "Тамань" о Крымском мосте
https://crimea.ria.ru/20230517/mid-kievu-ne-udastsya-narushit-svyaz-kryma-s-materikom-po-krymskomu-mostu-1128783174.html
https://crimea.ria.ru/20230515/krymskiy-most-5-let-1128652024.html
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125008970_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_715e18a55e002f8d2799daf046827cae.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, марат хуснуллин, транспорт, керченская паромная переправа, сухопутный коридор в крым, общество, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма
Почему Крымский мост не открывают для грузовых автомобилей

Хуснуллин: движение грузовиков по Крымскому мосту пока не запускают в целях безопасности

09:26 19.05.2023 (обновлено: 09:44 19.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Движение грузового транспорта, в том числе пустого, по Крымскому мосту пока не запущено в целях безопасности. Об этом со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина сообщает РИА Новости.
Федеральные и республиканские власти прорабатывали вопрос запуска пустого грузового транспорта по мосту через Керченский пролив. В конце марта президент России Владимир Путин одобрил запуск движения небольших грузовых машин и порожних грузовиков, и этот вопрос прорабатывался, однако сейчас запуск отложен.
"Мы этот вопрос рассматривали. Более того, мы планировали запустить. Но сейчас с точки зрения безопасности решили пока этого не делать, потому что постоянно есть попытки провокаций и воздействия на Крымский мост. Поэтому пока есть эти попытки, и учитывая, что у нас есть гарантированный сухопутный коридор, плюс у нас не прекращает работу паромная переправа, все-таки мы совместной комиссией со всеми органами безопасности, которые за это отвечают, приняли решение пока грузовые машины не пускать по мосту", - сказал Хуснуллин.
Он уточнил, что открытие движения по Крымскому мосту на сегодняшний день также небезопасно.
"Мы не считаем нужным пока в этой ситуации рисковать", - отметил вице-премьер.
Крымский мост полностью открыли после ремонта
17 мая, 17:00
МИД: Киеву не удастся нарушить связь Крыма с материком по Крымскому мосту

Запрет на движение грузовиков

Запрет на движение автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту действует с 11 декабря 2022 года. Дальнобойщикам рекомендовали выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой. Движение легковых машин и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что на Крымском мосту к курортному сезону планируется увеличить число досмотровых комплексов и специалистов, чтобы сократить время досмотра автомобилей.

Теракт на Крымском мосту

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
Сразу после ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных пролетов. Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля. Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам транспортного перехода планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока.
5 мая после ремонтно-восстановительных работ запущено и движение по обоим железнодорожным путям Крымского моста. Работы также выполнены с опережением графика.
Крымский мост
15 мая, 00:00
Соединяя берега: Крымскому мосту 5 лет
Читайте также на РИА Новости Крым:
Время досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – Аксенов
Аксенов рассказал, как будут досматривать авто на Крымском мосту в сезон
Уникальные операции и подвиг людей – упрдор "Тамань" о Крымском мосте
 
Крымский мостМарат ХуснуллинТранспортКерченская паромная переправаСухопутный коридор в КрымОбществоБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:49Где в Симферополе и пригороде до вечера не будет воды
10:12Гендиректор предприятия в Крыму наловил мидий на уголовное дело
09:55Метровые волны и сильный ветер: обстановка на Керченской переправе
09:43ВСУ выпустили 68 снарядов по Херсонской области
09:26Почему Крымский мост не открывают для грузовых автомобилей
08:49Над Крымом сбиты четыре украинских беспилотника
08:44Гибель детей и взрослых на воде: в Крыму предупреждают об опасностях
08:21В Севастополе прекращать работу отравляющего предприятия будут через суд
07:51Земля для участников СВО в Севастополе: когда начнут выдавать участки
07:22Такси под вопросом: новая реформа может оставить водителей без работы
07:01Поставки Украине оружия из Европы будут сокращаться – прогноз
00:01Сильный ветер и немного дождливо: чего ждать от погоды в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 19 мая
22:31Все починили: движение поездов в Крыму восстановлено после ЧП
22:15В России появятся девять новых предприятий по утилизации батареек
22:02Главные события и заявления дня: 18 мая
21:59Главные новости Крыма: 18 мая
21:54Противник воспринимает и уважает только силу – Аксенов
21:35Часть Симферополя до пятницы без воды - где еще по Крыму отключения
20:45Сколько ВИЧ-инфицированных людей живет в Крыму
Лента новостейМолния