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Открыто движение по второму железнодорожному пути Крымского моста

Открыто движение по второму железнодорожному пути Крымского моста - РИА Новости Крым, 05.05.2023

Открыто движение по второму железнодорожному пути Крымского моста

Движение по второму железнодорожному пути Крымского моста открыто после ремонтно-восстановительных работ с опережением графика. Об этом заявил вице-премьер РФ... РИА Новости Крым, 05.05.2023

2023-05-05T14:36

2023-05-05T14:36

2023-05-05T14:45

крымский мост

марат хуснуллин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Движение по второму железнодорожному пути Крымского моста открыто после ремонтно-восстановительных работ с опережением графика. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.По его словам, строители совершили настоящий подвиг, восстанавливая мост после теракта. В феврале - на полтора месяца раньше срока - была полностью открыта автомобильная часть моста.Вице-премьер поблагодарил всех, кто принимал участие в восстановлении Крымского моста. "Считаю символичным, что движение по Крымскому мосту возобновлено в преддверии одного из самых важных праздников в нашей стране – Дня Победы. Окончание работ – это Победа всей команды", - подчеркнул он.Сразу после ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных пролетов. Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля. Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам транспортного перехода планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока. Железнодорожную часть планировали завершить летом, но работы также удалось выполнить с опережением срока.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым запустят дополнительные поездаЖелезнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к летуВремя досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – Аксенов

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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