Открыто движение по второму железнодорожному пути Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Движение по второму железнодорожному пути Крымского моста открыто после ремонтно-восстановительных работ с опережением графика. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.По его словам, строители совершили настоящий подвиг, восстанавливая мост после теракта. В феврале - на полтора месяца раньше срока - была полностью открыта автомобильная часть моста.Вице-премьер поблагодарил всех, кто принимал участие в восстановлении Крымского моста. "Считаю символичным, что движение по Крымскому мосту возобновлено в преддверии одного из самых важных праздников в нашей стране – Дня Победы. Окончание работ – это Победа всей команды", - подчеркнул он.Сразу после ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных пролетов. Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля. Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам транспортного перехода планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока. Железнодорожную часть планировали завершить летом, но работы также удалось выполнить с опережением срока.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым запустят дополнительные поездаЖелезнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к летуВремя досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Движение по второму железнодорожному пути Крымского моста открыто после ремонтно-восстановительных работ с опережением графика. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, строители совершили настоящий подвиг, восстанавливая мост после теракта. В феврале - на полтора месяца раньше срока - была полностью открыта автомобильная часть моста.
"Теперь мы запустили движение по второму пути железнодорожной части - и тоже с опережением графика. Специалисты работали круглосуточно в две смены. Произвели замену двух пролетных строений, для которых было поставлено 524 тонны металлоконструкций. Была произведена сложнейшая операция по надвижке пролетов", - написал он в своем Telegram-канале.
Вице-премьер поблагодарил всех, кто принимал участие в восстановлении Крымского моста.
"Считаю символичным, что движение по Крымскому мосту возобновлено в преддверии одного из самых важных праздников в нашей стране – Дня Победы. Окончание работ – это Победа всей команды", - подчеркнул он.
Сразу после ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных пролетов. Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля. Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам транспортного перехода планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока. Железнодорожную часть планировали завершить летом, но работы также удалось выполнить с опережением срока.
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