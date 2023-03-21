Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту ускорят процедуру досмотра машин – Аксенов - РИА Новости Крым, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230321/na-krymskom-mostu-uskoryat-protseduru-dosmotra-mashin--aksenov-1127668317.html
На Крымском мосту ускорят процедуру досмотра машин – Аксенов
На Крымском мосту ускорят процедуру досмотра машин – Аксенов - РИА Новости Крым, 21.03.2023
На Крымском мосту ускорят процедуру досмотра машин – Аксенов
На Крымском мосту планируется увеличить количество досмотровых комплексов и специалистов с целью сократить время прохождения досмотра автомобилей. Об этом... РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T11:15
2023-03-21T11:16
сергей аксенов
крымский мост
транспорт
крым
марат хуснуллин
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/03/1126763115_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_e38f2d5a8885834dbfa658b796329620.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. На Крымском мосту планируется увеличить количество досмотровых комплексов и специалистов с целью сократить время прохождения досмотра автомобилей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По его словам, на данный момент на мосту специалисты осуществляют замеры, сколько времени занимает досмотр авто."К 1 апреля мы подведем все итоги, распишем – и в принципе там ситуации (с пробками) не будет", – добавил Аксенов.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании под руководством президента Владимира Путина предложил разрешить малотоннажным грузовикам и фурам без груза проезд по Крымскому мосту.Запрет на движение автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту действует с 11 декабря 2022 года. Дальнобойщикам рекомендовали выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой. Движение легковых машин и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля. Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам транспортного перехода планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока.Сначала специалисты восстановили правую автодорожную часть, где заменили четыре поврежденных пролета. Движение по ней удалось открыть 5 декабря. На левой, менее пострадавшей стороне моста, также были демонтированы поврежденные и установлены новые пролеты, смонтированы новые мачты освещения и уложен асфальтобетон.Сейчас специалисты продолжают работы на железнодорожной части Крымского моста.Теракт на Крымском мостуНа Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат ремонт железнодорожной части Крымского мостаАксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в КрымПоставила оборудование для Крымского моста: в ФРГ оштрафовали компанию
https://crimea.ria.ru/20230227/kogda-zapustyat-dvizhenie-gruzovikov-po-krymskomu-mostu-1127216542.html
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/03/1126763115_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_a59c547c530b735dd9547c92193d310b.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, крымский мост, транспорт, крым, марат хуснуллин, новости, новости крыма
На Крымском мосту ускорят процедуру досмотра машин – Аксенов

Аксенов: на Крымском мосту увеличат число досмотровых комплексов для устранения пробок

11:15 21.03.2023 (обновлено: 11:16 21.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. На Крымском мосту планируется увеличить количество досмотровых комплексов и специалистов с целью сократить время прохождения досмотра автомобилей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Есть предложения по увеличению (количества) людей и техники… Могу сказать, что коллеги из ФСБ там системно обеспечивают безопасность, а с точки зрения количества пропускаемых машин за единицу времени, мы это задачу решим. Будет добавлено количество сил и средств", – сказал журналистам глава республики.
По его словам, на данный момент на мосту специалисты осуществляют замеры, сколько времени занимает досмотр авто.
"К 1 апреля мы подведем все итоги, распишем – и в принципе там ситуации (с пробками) не будет", – добавил Аксенов.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании под руководством президента Владимира Путина предложил разрешить малотоннажным грузовикам и фурам без груза проезд по Крымскому мосту.
Запрет на движение автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту действует с 11 декабря 2022 года. Дальнобойщикам рекомендовали выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой. Движение легковых машин и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.
Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля. Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам транспортного перехода планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока.
Сначала специалисты восстановили правую автодорожную часть, где заменили четыре поврежденных пролета. Движение по ней удалось открыть 5 декабря. На левой, менее пострадавшей стороне моста, также были демонтированы поврежденные и установлены новые пролеты, смонтированы новые мачты освещения и уложен асфальтобетон.
Сейчас специалисты продолжают работы на железнодорожной части Крымского моста.

Теракт на Крымском мосту

На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда закончат ремонт железнодорожной части Крымского моста
Аксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в Крым
Поставила оборудование для Крымского моста: в ФРГ оштрафовали компанию
Движение по Крымскому мосту восстановили на месяц раньше срока
27 февраля, 11:09
Когда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту
 
Сергей АксеновКрымский мостТранспортКрымМарат ХуснуллинНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:03Открылись продажи билетов на дополнительные поезда Москва - Симферополь
11:53За неделю крымчане передали мошенникам более 27,5 млн рублей
11:48В Гродно изъят арсенал оружия и взрывчатки для терактов - Лукашенко
11:25Открыли огонь: в Черном море прошли стрельбы ракетных кораблей ЧФ
11:15На Крымском мосту ускорят процедуру досмотра машин – Аксенов
11:11Эксперты: атака беспилотников в Джанкое в Крыму – террор и деградация ВСУ
11:02Работа Керченской паромной переправы 21 марта
10:52Украинские власти закрывают доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре
10:25В Джанкое введен режим ЧС – власти
10:11Аксенов: ситуация в Джанкое находится под контролем
10:08В Крыму и Севастополе за сутки выявили 82 новых случая COVID-19
09:49СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников на Крым
09:18Премьер Японии Фумио Кисида встретится с Владимиром Зеленским в Киеве
08:42Стало известно о состоянии пострадавшего от атаки дронов на Джанкой
08:15Более 700 нарушений ПДД: в Севастополе привели статистику за неделю
08:06Куда целили дроны в Джанкое и что повреждено
07:51"Не прищемите себе ничего железным занавесом": самые яркие цитаты Лаврова
07:27Для чего США толкают Киев на самоубийственное наступление – эксперт
07:02Промышленная разруха: как Украина развалила херсонские предприятия до СВО 1:17
00:01В Крыму без осадков: прогноз погоды на вторник
Лента новостейМолния