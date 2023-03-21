https://crimea.ria.ru/20230321/na-krymskom-mostu-uskoryat-protseduru-dosmotra-mashin--aksenov-1127668317.html

На Крымском мосту ускорят процедуру досмотра машин – Аксенов

На Крымском мосту ускорят процедуру досмотра машин – Аксенов - РИА Новости Крым, 21.03.2023

На Крымском мосту ускорят процедуру досмотра машин – Аксенов

На Крымском мосту планируется увеличить количество досмотровых комплексов и специалистов с целью сократить время прохождения досмотра автомобилей. Об этом... РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T11:15

2023-03-21T11:15

2023-03-21T11:16

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. На Крымском мосту планируется увеличить количество досмотровых комплексов и специалистов с целью сократить время прохождения досмотра автомобилей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По его словам, на данный момент на мосту специалисты осуществляют замеры, сколько времени занимает досмотр авто."К 1 апреля мы подведем все итоги, распишем – и в принципе там ситуации (с пробками) не будет", – добавил Аксенов.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании под руководством президента Владимира Путина предложил разрешить малотоннажным грузовикам и фурам без груза проезд по Крымскому мосту.Запрет на движение автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту действует с 11 декабря 2022 года. Дальнобойщикам рекомендовали выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой. Движение легковых машин и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля. Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам транспортного перехода планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока.Сначала специалисты восстановили правую автодорожную часть, где заменили четыре поврежденных пролета. Движение по ней удалось открыть 5 декабря. На левой, менее пострадавшей стороне моста, также были демонтированы поврежденные и установлены новые пролеты, смонтированы новые мачты освещения и уложен асфальтобетон.Сейчас специалисты продолжают работы на железнодорожной части Крымского моста.Теракт на Крымском мостуНа Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат ремонт железнодорожной части Крымского мостаАксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в КрымПоставила оборудование для Крымского моста: в ФРГ оштрафовали компанию

https://crimea.ria.ru/20230227/kogda-zapustyat-dvizhenie-gruzovikov-po-krymskomu-mostu-1127216542.html

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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