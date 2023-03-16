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Поставила оборудование для Крымского моста: в ФРГ оштрафовали компанию - РИА Новости Крым, 16.03.2023
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Поставила оборудование для Крымского моста: в ФРГ оштрафовали компанию
Поставила оборудование для Крымского моста: в ФРГ оштрафовали компанию - РИА Новости Крым, 16.03.2023
Поставила оборудование для Крымского моста: в ФРГ оштрафовали компанию
В Германии завершили расследование и наложили штраф на компанию, которая поставила России оборудование для строительства Крымского моста. Соответствующее... РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T09:03
2023-03-16T09:41
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Германии завершили расследование и наложили штраф на компанию, которая поставила России оборудование для строительства Крымского моста. Соответствующее решение принял окружной суд города Киля, об этом сообщает немецкое издание Stern со ссылкой прокуратуру.Отмечается, что по решению суда штраф назначен лицу, представляющему компанию в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн "за нарушение санкций против России".По информации прокуратуры, речь идет о доставке гидравлического молота для строительства Крымского моста.Отмечается, что объявления представителю компании были предъявлены в 2016 – 2017 гг., а расследование было начато в 2020-м на основании первоначальных выводов таможенной администрации. Следственные действия завершили в конце 2022 года.Издание уточняет, что в ведомстве не сообщили название компании и место е базирования в Шлезвиг-Гольштейне.Мост через Керченский пролив, из Краснодарского края в Крым, – самый протяженный в России, его длина – 19 км. После воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года его строительство стало необходимостью, так как основной транспортной артерией, связывающей Крым с материковой частью страны, была только паромная переправа через Керченский пролив. Крымский мост начали строить в феврале 2016, работы полностью завершили в 2019 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат ремонт железнодорожной части Крымского моста Трехкилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту - в чем причина
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РИА Новости Крым
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крымский мост, германия, в мире, россия, новости, закон и право
Поставила оборудование для Крымского моста: в ФРГ оштрафовали компанию

В Германии оштрафовали компанию: она поставила России оборудование для Крымского моста

09:03 16.03.2023 (обновлено: 09:41 16.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Германии завершили расследование и наложили штраф на компанию, которая поставила России оборудование для строительства Крымского моста. Соответствующее решение принял окружной суд города Киля, об этом сообщает немецкое издание Stern со ссылкой прокуратуру.
Отмечается, что по решению суда штраф назначен лицу, представляющему компанию в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн "за нарушение санкций против России".
"Окончательный приказ о наказании включает штраф в 18 000 евро в отношении лица, ответственного за компанию, а также конфискацию активов, полученных в результате преступления против компании. Речь идет о сумме около 1,3 миллиона евро", – говорится в публикации.
По информации прокуратуры, речь идет о доставке гидравлического молота для строительства Крымского моста.
Отмечается, что объявления представителю компании были предъявлены в 2016 – 2017 гг., а расследование было начато в 2020-м на основании первоначальных выводов таможенной администрации. Следственные действия завершили в конце 2022 года.
Издание уточняет, что в ведомстве не сообщили название компании и место е базирования в Шлезвиг-Гольштейне.
Мост через Керченский пролив, из Краснодарского края в Крым, – самый протяженный в России, его длина – 19 км. После воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года его строительство стало необходимостью, так как основной транспортной артерией, связывающей Крым с материковой частью страны, была только паромная переправа через Керченский пролив. Крымский мост начали строить в феврале 2016, работы полностью завершили в 2019 году.
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