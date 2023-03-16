https://crimea.ria.ru/20230316/sud-v-germanii-oshtrafoval-postavivshuyu-oborudovanie-na-krymskiy-most-firmu-1127571844.html

Поставила оборудование для Крымского моста: в ФРГ оштрафовали компанию

Поставила оборудование для Крымского моста: в ФРГ оштрафовали компанию - РИА Новости Крым, 16.03.2023

Поставила оборудование для Крымского моста: в ФРГ оштрафовали компанию

В Германии завершили расследование и наложили штраф на компанию, которая поставила России оборудование для строительства Крымского моста. Соответствующее... РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T09:03

2023-03-16T09:03

2023-03-16T09:41

крымский мост

германия

в мире

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В Германии завершили расследование и наложили штраф на компанию, которая поставила России оборудование для строительства Крымского моста. Соответствующее решение принял окружной суд города Киля, об этом сообщает немецкое издание Stern со ссылкой прокуратуру.Отмечается, что по решению суда штраф назначен лицу, представляющему компанию в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн "за нарушение санкций против России".По информации прокуратуры, речь идет о доставке гидравлического молота для строительства Крымского моста.Отмечается, что объявления представителю компании были предъявлены в 2016 – 2017 гг., а расследование было начато в 2020-м на основании первоначальных выводов таможенной администрации. Следственные действия завершили в конце 2022 года.Издание уточняет, что в ведомстве не сообщили название компании и место е базирования в Шлезвиг-Гольштейне.Мост через Керченский пролив, из Краснодарского края в Крым, – самый протяженный в России, его длина – 19 км. После воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года его строительство стало необходимостью, так как основной транспортной артерией, связывающей Крым с материковой частью страны, была только паромная переправа через Керченский пролив. Крымский мост начали строить в феврале 2016, работы полностью завершили в 2019 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат ремонт железнодорожной части Крымского моста Трехкилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту - в чем причина

крымский мост

германия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, германия, в мире, россия, новости, закон и право