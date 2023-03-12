https://crimea.ria.ru/20230312/trekhkilometrovaya-probka-na-podezde-k-krymskomu-mostu---v-chem-prichina-1127498253.html

Трехкилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту - в чем причина

Трехкилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту - в чем причина - РИА Новости Крым, 12.03.2023

Трехкилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту - в чем причина

Автомобильная пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани. Ее протяженность составляет около 3 километров. Причина - техническая... РИА Новости Крым, 12.03.2023

2023-03-12T20:49

2023-03-12T20:49

2023-03-12T20:49

крымский мост

кубань

транспорт

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

новости крыма

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Автомобильная пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани. Ее протяженность составляет около 3 километров. Причина - техническая неисправность на одном из пунктов досмотра, проезд займет несколько часов, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.Уточняется, что в настоящий момент неполадки оборудования устраняются.Власти рекомендуют водителям по возможности временно отложить поездку в сторону Крыма или учитывать дополнительное время на проезд.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал о трафике и безопасности сухопутного коридораДороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируютКогда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту

крымский мост

кубань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, кубань, транспорт, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, новости крыма, происшествия