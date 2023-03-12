https://crimea.ria.ru/20230312/trekhkilometrovaya-probka-na-podezde-k-krymskomu-mostu---v-chem-prichina-1127498253.html
Трехкилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту - в чем причина
Трехкилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту - в чем причина - РИА Новости Крым, 12.03.2023
Трехкилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту - в чем причина
Автомобильная пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани. Ее протяженность составляет около 3 километров. Причина - техническая... РИА Новости Крым, 12.03.2023
2023-03-12T20:49
2023-03-12T20:49
2023-03-12T20:49
крымский мост
кубань
транспорт
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
новости крыма
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Автомобильная пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани. Ее протяженность составляет около 3 километров. Причина - техническая неисправность на одном из пунктов досмотра, проезд займет несколько часов, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.Уточняется, что в настоящий момент неполадки оборудования устраняются.Власти рекомендуют водителям по возможности временно отложить поездку в сторону Крыма или учитывать дополнительное время на проезд.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал о трафике и безопасности сухопутного коридораДороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируютКогда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, кубань, транспорт, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, новости крыма, происшествия
Трехкилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту - в чем причина
Автомобильная пробка протяженностью 3 км образовалась на подъезде к Крымскому мосту