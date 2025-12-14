Рейтинг@Mail.ru
Три города в Крыму вошли в топ-направлений для отдыха в 2025 году
Три города в Крыму вошли в топ-направлений для отдыха в 2025 году
Три города в Крыму вошли в топ-направлений для отдыха в 2025 году - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Три города в Крыму вошли в топ-направлений для отдыха в 2025 году
Ялта, Феодосия и Алушта вошли в число самых популярных направлений для отдыха в 2025 году. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 14.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Ялта, Феодосия и Алушта вошли в число самых популярных направлений для отдыха в 2025 году. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.При этом ночевка в Сочи в этом году в среднем стоила 4644 рублей, в Питере – 4986 рублей, в Москве – 4848.На четвертой позиции оказалась Ялта со средним чеком в отеле 5330 рублей. Также в рейтинге Феодосия – 3844 рубля и Алушта – 4815.Кроме того, в уходящем году россияне выбирали Казань, Геленджик и Краснодар, где в среднем за ночь в отелях просили 5244, 5611 и 3530 рублей соответственно.Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в декабре 2025 года.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Ялта, Феодосия и Алушта вошли в число самых популярных направлений для отдыха в 2025 году. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте Сочи с 10% бронирований в текущем году, на втором – Санкт-Петербург, а на третьем Москва – 8% и 7% бронирований в 2025 году соответственно", – сообщается на сайте сервиса.
При этом ночевка в Сочи в этом году в среднем стоила 4644 рублей, в Питере – 4986 рублей, в Москве – 4848.
На четвертой позиции оказалась Ялта со средним чеком в отеле 5330 рублей. Также в рейтинге Феодосия – 3844 рубля и Алушта – 4815.
Кроме того, в уходящем году россияне выбирали Казань, Геленджик и Краснодар, где в среднем за ночь в отелях просили 5244, 5611 и 3530 рублей соответственно.
Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в декабре 2025 года.
