https://crimea.ria.ru/20251214/tri-goroda-v-krymu-voshli-v-top-napravleniy-dlya-otdykha-v-2025-godu-1151597833.html
Три города в Крыму вошли в топ-направлений для отдыха в 2025 году
Три города в Крыму вошли в топ-направлений для отдыха в 2025 году - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Три города в Крыму вошли в топ-направлений для отдыха в 2025 году
Ялта, Феодосия и Алушта вошли в число самых популярных направлений для отдыха в 2025 году. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 14.12.2025
2025-12-14T08:41
2025-12-14T08:41
2025-12-14T08:41
крым
ялта
новости крыма
алушта
феодосия
отдых в крыму
крым курортный
внутренний туризм
курорты крыма
туризм в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/18/1151146301_0:297:960:837_1920x0_80_0_0_769f5f22310c144cc65ebe818da700b1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Ялта, Феодосия и Алушта вошли в число самых популярных направлений для отдыха в 2025 году. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.При этом ночевка в Сочи в этом году в среднем стоила 4644 рублей, в Питере – 4986 рублей, в Москве – 4848.На четвертой позиции оказалась Ялта со средним чеком в отеле 5330 рублей. Также в рейтинге Феодосия – 3844 рубля и Алушта – 4815.Кроме того, в уходящем году россияне выбирали Казань, Геленджик и Краснодар, где в среднем за ночь в отелях просили 5244, 5611 и 3530 рублей соответственно.Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в декабре 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоитРоссияне выбирают отели Ялты и Алушты – цены в декабреНовый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номера
крым
ялта
алушта
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/18/1151146301_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_d4c21f0d6eef3d660cd37cb10bbe4fd6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, ялта, новости крыма, алушта, феодосия, отдых в крыму, крым курортный, внутренний туризм, курорты крыма, туризм в крыму
Три города в Крыму вошли в топ-направлений для отдыха в 2025 году
Ялта, Феодосия и Алушта оказались самыми популярными у туристов в 2025 году