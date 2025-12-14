Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Крым: сбиты 32 беспилотника - РИА Новости Крым, 14.12.2025
ВСУ атаковали Крым: сбиты 32 беспилотника
Всего в ночное время российские силы ПВО уничтожили 235 украинских беспилотников над регионами страны, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 14.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Всего в ночное время российские силы ПВО уничтожили 235 украинских беспилотников над регионами страны, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.По данным МО РФ, средства ПВО только с 23.00 мск субботы до 7.00 мск воскресенья уничтожили 141 украинский беспилотник над российскими регионами."35 – над территорией Брянской области, 32 – над территорией Республики Крым, 22 – над территорией Краснодарского края, 15 – над территорией Тульской области, 13 – над территорией Калужской области, семь – над территорией Курской области, четыре – над территорией Рязанской области, четыре – над территорией Ростовской области, три – над территорией Белгородской области, два – над территорией Ленинградской области, один – над территорией Смоленской области, один – над территорией Псковской области, один – над территорией Новгородской области и один – над территорией Московского региона", - говорится в сообщении.По данным МО РФ, всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 235 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Массированная атака была отражена над Крымом и вечером в субботу. За три часа над полуостровом сбили 41 беспилотник, сообщили в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
атаки всу, атаки всу на крым, новости сво, крым, новости крыма, срочные новости крыма
07:32 14.12.2025 (обновлено: 07:54 14.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Всего в ночное время российские силы ПВО уничтожили 235 украинских беспилотников над регионами страны, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
По данным МО РФ, средства ПВО только с 23.00 мск субботы до 7.00 мск воскресенья уничтожили 141 украинский беспилотник над российскими регионами.
"35 – над территорией Брянской области, 32 – над территорией Республики Крым, 22 – над территорией Краснодарского края, 15 – над территорией Тульской области, 13 – над территорией Калужской области, семь – над территорией Курской области, четыре – над территорией Рязанской области, четыре – над территорией Ростовской области, три – над территорией Белгородской области, два – над территорией Ленинградской области, один – над территорией Смоленской области, один – над территорией Псковской области, один – над территорией Новгородской области и один – над территорией Московского региона", - говорится в сообщении.
По данным МО РФ, всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 235 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Массированная атака была отражена над Крымом и вечером в субботу. За три часа над полуостровом сбили 41 беспилотник, сообщили в Минобороны.
