https://crimea.ria.ru/20230317/khusnullin-predlozhil-otkryt-krymskiy-most-dlya-nebolshikh-gruzovikov-1127615860.html

Хуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиков

Хуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиков - РИА Новости Крым, 17.03.2023

Хуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиков

Малотоннажным грузовикам и фурам без груза будет разрешен проезд по Крымскому мосту, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в рамках совещания по... РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T17:54

2023-03-17T17:54

2023-03-17T18:10

крым

марат хуснуллин

крымский мост

владимир путин (политик)

транспорт

новости крыма

совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя

чп на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/03/1126763282_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4fd5ede1dc58caa0a40bd1f2cd33c6f2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Малотоннажным грузовикам и фурам без груза будет разрешен проезд по Крымскому мосту, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в рамках совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.Вице-премьер также заверил, что восстановление железнодорожной части Крымского моста планируется завершить раньше запланированных сроков."Вторую (железнодорожную) часть мы с опережением срока делаем. Вы ставили срок до 1 июля, сегодня уже уверенно могу сказать, что наверняка закончим раньше", – отметил он.Запрет на движение автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту действует с 11 декабря 2022 года. Дальнобойщикам рекомендовали выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой. Движение легковых машин и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля. Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам транспортного перехода планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока.Сначала специалисты восстановили правую автодорожную часть, где заменили четыре поврежденных пролета. Движение по ней удалось открыть 5 декабря. На левой, менее пострадавшей стороне моста, также были демонтированы поврежденные и установлены новые пролеты, смонтированы новые мачты освещения и уложен асфальтобетон.Сейчас специалисты продолжают работы на железнодорожной части Крымского моста.Теракт на Крымском мостуНа Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат ремонт железнодорожной части Крымского моста На Крымском мосту завершен монтаж первого пролета железной дорогиОбвиняемые в теракте на Крымском мосту остались под арестом

https://crimea.ria.ru/20230227/kogda-zapustyat-dvizhenie-gruzovikov-po-krymskomu-mostu-1127216542.html

крым

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, марат хуснуллин, крымский мост, владимир путин (политик), транспорт, новости крыма, совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя, чп на крымском мосту