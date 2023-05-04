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Грузовики на Крымском мосту: власти прорабатывают варианты - РИА Новости Крым, 04.05.2023
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Грузовики на Крымском мосту: власти прорабатывают варианты
Грузовики на Крымском мосту: власти прорабатывают варианты - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Грузовики на Крымском мосту: власти прорабатывают варианты
На Крымском мосту в сезон планируется досматривать не меньше 250 автомобилей в час с каждой из сторон, что улучшит логистику и сократит время ожидания на пути к РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T20:09
2023-05-04T20:09
крым
крымский мост
юрий гоцанюк
транспорт
логистика
безопасность республики крым и севастополя
общество
новости крыма
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в сезон планируется досматривать не меньше 250 автомобилей в час с каждой из сторон, что улучшит логистику и сократит время ожидания на пути к крымским курортам. При этом власти ищут решение для запуска движения грузового транспорта по мостовому переходу. Об этом сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.Условия для грузовиковОн также напомнил, что работает паромная переправа, налажено железнодорожное сообщение, кроме того, открыт сухопутный коридор через новые российские регионы. Водители грузовиков уже привыкли к этому пути.В планах досматривать 250 машин"В рамках проводимой Минтрансом России совместно с правительствами Республики Крым и Краснодарского края планируется увеличение пропускной способности постов досмотра, как со стороны республики, так и со стороны края. Планируется обеспечить досмотр не менее 250 автомобилей в час по каждой из сторон", - написал он в своем Telegram-канале.Как отметил глава правительства, заторы на Крымском мосту могут возникать, если за час будет подъезжать больше 250 автомобилей. Однако и на этот случай уже продуманы "алгоритмы действий всех служб для оперативного решения этой проблемы", обозначил он.Ранее министр транспорта РК Николай Лукашенко в комментарии РИА Новости Крым рассказал, что к лету скорость проверки авто на подходах к Крымскому мосту возрастет до 700 авто в час.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму упростили логистику: как быстро добраться до полуостроваУ следующих через Крымский мост поездов отменяют остановки на полустанкахИз Крыма в Ростов-на-Дону запустят новые поезда
https://crimea.ria.ru/20230323/putin-odobril-zapusk-pustykh-gruzovikov-po-krymskomu-mostu-1127731976.html
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крым, крымский мост, юрий гоцанюк, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, общество, новости крыма, краснодарский край
Грузовики на Крымском мосту: власти прорабатывают варианты

Гоцанюк: власти ищут варианты проезда грузовиков через Крымский мост с учетом безопасности

20:09 04.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в сезон планируется досматривать не меньше 250 автомобилей в час с каждой из сторон, что улучшит логистику и сократит время ожидания на пути к крымским курортам. При этом власти ищут решение для запуска движения грузового транспорта по мостовому переходу. Об этом сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

Условия для грузовиков

"Учитывая текущую политическую ситуацию, в настоящее время изучаются все возможные варианты проезда через Крымский мост грузовых автомобилей с учетом обеспечения транспортной безопасности", - отметил Гоцанюк.
Он также напомнил, что работает паромная переправа, налажено железнодорожное сообщение, кроме того, открыт сухопутный коридор через новые российские регионы. Водители грузовиков уже привыкли к этому пути.
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В планах досматривать 250 машин

"В рамках проводимой Минтрансом России совместно с правительствами Республики Крым и Краснодарского края планируется увеличение пропускной способности постов досмотра, как со стороны республики, так и со стороны края. Планируется обеспечить досмотр не менее 250 автомобилей в час по каждой из сторон", - написал он в своем Telegram-канале.
Как отметил глава правительства, заторы на Крымском мосту могут возникать, если за час будет подъезжать больше 250 автомобилей. Однако и на этот случай уже продуманы "алгоритмы действий всех служб для оперативного решения этой проблемы", обозначил он.
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Вчера, 15:35
Проехать Крымский мост стало проще
Ранее министр транспорта РК Николай Лукашенко в комментарии РИА Новости Крым рассказал, что к лету скорость проверки авто на подходах к Крымскому мосту возрастет до 700 авто в час.
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