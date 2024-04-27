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Росстат оценил уровень бедности в Крыму и Севастополе

Росстат оценил уровень бедности в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 27.04.2024

Росстат оценил уровень бедности в Крыму и Севастополе

Доля крымчан с денежными доходами ниже границы бедности по итогам 2023 года составила 13,8%. Это меньше, чем годом ранее, но больше, чем в Севастополе, где... РИА Новости Крым, 27.04.2024

2024-04-27T21:17

2024-04-27T21:17

2024-04-27T21:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Доля крымчан с денежными доходами ниже границы бедности по итогам 2023 года составила 13,8%. Это меньше, чем годом ранее, но больше, чем в Севастополе, где показатель сравним с общероссийским. Такими данными поделился Росстат.Согласно приведенной таблице, в которую сведены итоги исследований за последние шесть лет, доля крымчан, живущих за чертой бедности, в 2023 году составила 13,8% от общей численности населения республики.Для сравнения: в 2022 году этот показатель был чуть выше – 14,2%, а в 2018 году существенно выше – 17,3%.При этом в Севастополе доля бедных в 2023 году не превысила 9%, тогда как еще в 2022 была 9,3%. Шесть лет назад, в 2018-м, доля севастопольцев, живших за чертой бедности, составляла 12%.Наибольший процент бедных людей – почти треть – зафиксирован, согласно приведенным данным, в республике Ингушетия – 27,7 %. Причем ситуация в этом регионе ухудшилась за год. Сравнимый показатель, превышающий 20 процентов, еще в двух субъектах РФ: Карачаево-Черкесской Республике (20,6%) и Республике Тыва (23,5%).Наименьшая доля бедных людей – 3,6% – в Ямало-Ненецком автономном округе. Ему уступили Санкт-Петербург (4,4%) и Москва (4,5%), также в четверке с позитивными показателями Республика Татарстан (4,6%).В целом же по России доля граждан с денежными доходами ниже границы бедности составила 8,5% от численности населения страны. В 2022 году этот показатель достигал 9%. В 2018-м это были 12,7%.В публикации Росстата указано, что данные представлены без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также Запорожской и Херсонской областям.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымстат: как изменилась Республика Крым за 10 летВВП России прибавил в среднем более 6% в первые месяцы 2024 годаЧто с ценами в Крыму накануне Пасхи – минпром организовал проверку

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