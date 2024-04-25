ВВП России прибавил в среднем более 6% в первые месяцы 2024 года
ВВП России прибавил в среднем более 6% в первые месяцы 2024 года - Путин
15:34 25.04.2024 (обновлено: 15:47 25.04.2024)
© POOL
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. ВВП России продолжает показывать устойчивый рост - в первые месяцы текущего он прибавил в среднем шесть процентов. Об этом в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил президент России Владимир Путин.
"По итогам прошлого года ВВП России прибавил 3,6% и статистика первых месяцев текущего года показывает, что он продолжает демонстрировать хорошие темпы, – сказал Путин. – В январе – 4,6% в годовом выражении, в феврале – 7,7%. В среднем – не менее 6%".
Российский лидер указал и на рост промышленного производства. В частности, за январь-февраль он составил 6,6%.
"Его поддерживает активный внутренний спрос, который растет на фоне увеличения реальных заработных плат и доходов граждан, – продолжил президент. – За первые два месяца года оборот розничной торговли оказался на 10,7% выше, чем годом ранее".
Премьер-министр страны Михаил Мишустин ранее сообщал, что товарооборот России с дружественными странами существенно вырос и сегодня сопоставим с объемами торговли РФ со всем миром четырехлетней давности.
Ранее заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что изменение геополитических условий, в которых было необходимо обеспечивать устойчивое развитие России, стало одним из драйверов развития строительной отрасли в целом и дорожного строительства в частности.
Читайте также на РИА Новости Крым: