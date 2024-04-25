https://crimea.ria.ru/20240425/vvp-rossii-pribavil-v-srednem-bolee-6-v-pervye-mesyatsy-2024-goda-1136852722.html

ВВП России прибавил в среднем более 6% в первые месяцы 2024 года

ВВП России прибавил в среднем более 6% в первые месяцы 2024 года - РИА Новости Крым, 25.04.2024

ВВП России прибавил в среднем более 6% в первые месяцы 2024 года

ВВП России продолжает показывать устойчивый рост - в первые месяцы текущего он прибавил в среднем шесть процентов. Об этом в ходе пленарного заседания съезда... РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T15:34

2024-04-25T15:34

2024-04-25T15:47

ввп (валовый внутренний продукт)

владимир путин (политик)

экономика

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. ВВП России продолжает показывать устойчивый рост - в первые месяцы текущего он прибавил в среднем шесть процентов. Об этом в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил президент России Владимир Путин.Российский лидер указал и на рост промышленного производства. В частности, за январь-февраль он составил 6,6%.Премьер-министр страны Михаил Мишустин ранее сообщал, что товарооборот России с дружественными странами существенно вырос и сегодня сопоставим с объемами торговли РФ со всем миром четырехлетней давности.Ранее заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что изменение геополитических условий, в которых было необходимо обеспечивать устойчивое развитие России, стало одним из драйверов развития строительной отрасли в целом и дорожного строительства в частности.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет развиваться экономика России в ближайшие годыНикаких штрафов и санкций: Путин призвал амнистировать бизнесВ России замедляется инфляция - цифры Центробанка

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ввп (валовый внутренний продукт), владимир путин (политик), экономика, россия, новости