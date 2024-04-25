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ВВП России прибавил в среднем более 6% в первые месяцы 2024 года - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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ВВП России прибавил в среднем более 6% в первые месяцы 2024 года
ВВП России прибавил в среднем более 6% в первые месяцы 2024 года - РИА Новости Крым, 25.04.2024
ВВП России прибавил в среднем более 6% в первые месяцы 2024 года
ВВП России продолжает показывать устойчивый рост - в первые месяцы текущего он прибавил в среднем шесть процентов. Об этом в ходе пленарного заседания съезда... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T15:34
2024-04-25T15:47
ввп (валовый внутренний продукт)
владимир путин (политик)
экономика
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. ВВП России продолжает показывать устойчивый рост - в первые месяцы текущего он прибавил в среднем шесть процентов. Об этом в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил президент России Владимир Путин.Российский лидер указал и на рост промышленного производства. В частности, за январь-февраль он составил 6,6%.Премьер-министр страны Михаил Мишустин ранее сообщал, что товарооборот России с дружественными странами существенно вырос и сегодня сопоставим с объемами торговли РФ со всем миром четырехлетней давности.Ранее заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что изменение геополитических условий, в которых было необходимо обеспечивать устойчивое развитие России, стало одним из драйверов развития строительной отрасли в целом и дорожного строительства в частности.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет развиваться экономика России в ближайшие годыНикаких штрафов и санкций: Путин призвал амнистировать бизнесВ России замедляется инфляция - цифры Центробанка
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ввп (валовый внутренний продукт), владимир путин (политик), экономика, россия, новости
ВВП России прибавил в среднем более 6% в первые месяцы 2024 года

ВВП России прибавил в среднем более 6% в первые месяцы 2024 года - Путин

15:34 25.04.2024 (обновлено: 15:47 25.04.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. ВВП России продолжает показывать устойчивый рост - в первые месяцы текущего он прибавил в среднем шесть процентов. Об этом в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил президент России Владимир Путин.

"По итогам прошлого года ВВП России прибавил 3,6% и статистика первых месяцев текущего года показывает, что он продолжает демонстрировать хорошие темпы, – сказал Путин. – В январе – 4,6% в годовом выражении, в феврале – 7,7%. В среднем – не менее 6%".

Российский лидер указал и на рост промышленного производства. В частности, за январь-февраль он составил 6,6%.
"Его поддерживает активный внутренний спрос, который растет на фоне увеличения реальных заработных плат и доходов граждан, – продолжил президент. – За первые два месяца года оборот розничной торговли оказался на 10,7% выше, чем годом ранее".
Премьер-министр страны Михаил Мишустин ранее сообщал, что товарооборот России с дружественными странами существенно вырос и сегодня сопоставим с объемами торговли РФ со всем миром четырехлетней давности.
Ранее заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что изменение геополитических условий, в которых было необходимо обеспечивать устойчивое развитие России, стало одним из драйверов развития строительной отрасли в целом и дорожного строительства в частности.
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