https://crimea.ria.ru/20240229/nikakikh-shtrafov-i-sanktsiy-putin-prizval-amnistirovat-biznes-1135312007.html

Никаких штрафов и санкций: Путин призвал амнистировать бизнес

Никаких штрафов и санкций: Путин призвал амнистировать бизнес - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Никаких штрафов и санкций: Путин призвал амнистировать бизнес

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T13:57

2024-02-29T13:57

2024-02-29T13:57

послание федеральному собранию

владимир путин (политик)

новости

бизнес

налоги

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Об этом он сказал в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.Президент подчеркнул, что временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, с 2025 года необходимо перейти на риск-ориентированный подход и минимизировать проверки."Там, где риски отсутствуют, надо применять профилактические меры и таким образом минимизировать число проверок", - сказал он.В целом налоговый режим для предприятий среднего и малого бизнеса должен быть смягчен, заключил президент.

https://crimea.ria.ru/20240229/dve-treti-dolgov-regionov-po-byudzhetnym-kreditam-budet-spisano-1135311421.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

послание федеральному собранию, владимир путин (политик), новости, бизнес, налоги, экономика