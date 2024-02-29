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Никаких штрафов и санкций: Путин призвал амнистировать бизнес - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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Никаких штрафов и санкций: Путин призвал амнистировать бизнес
Никаких штрафов и санкций: Путин призвал амнистировать бизнес - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Никаких штрафов и санкций: Путин призвал амнистировать бизнес
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T13:57
2024-02-29T13:57
послание федеральному собранию
владимир путин (политик)
новости
бизнес
налоги
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Об этом он сказал в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.Президент подчеркнул, что временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, с 2025 года необходимо перейти на риск-ориентированный подход и минимизировать проверки."Там, где риски отсутствуют, надо применять профилактические меры и таким образом минимизировать число проверок", - сказал он.В целом налоговый режим для предприятий среднего и малого бизнеса должен быть смягчен, заключил президент.
https://crimea.ria.ru/20240229/dve-treti-dolgov-regionov-po-byudzhetnym-kreditam-budet-spisano-1135311421.html
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послание федеральному собранию, владимир путин (политик), новости, бизнес, налоги, экономика
Никаких штрафов и санкций: Путин призвал амнистировать бизнес

Путин поручил кабмину проработать параметры амнистии для ряда компаний РФ

13:57 29.02.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Об этом он сказал в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.
"Прошу правительство совместно с парламентариями проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Что здесь важно – такие компании должны отказаться от искусственного дробления бизнеса, перейти к нормальной цивилизованной работе "вбелую", при этом – подчеркиваю это особо – никаких штрафов, санкций и пересчета налогов за предыдущие периоды не будет. В этом смысл амнистии", - сказал он.
Президент подчеркнул, что временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, с 2025 года необходимо перейти на риск-ориентированный подход и минимизировать проверки.
"Там, где риски отсутствуют, надо применять профилактические меры и таким образом минимизировать число проверок", - сказал он.
В целом налоговый режим для предприятий среднего и малого бизнеса должен быть смягчен, заключил президент.
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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