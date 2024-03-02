https://crimea.ria.ru/20240302/kak-budet-razvivatsya-ekonomika-rossii-v-blizhayshie-gody-1135338102.html

Как будет развиваться экономика России в ближайшие годы

Как будет развиваться экономика России в ближайшие годы - РИА Новости Крым, 02.03.2024

Как будет развиваться экономика России в ближайшие годы

Созданная за последние годы в России инфраструктурная система не позволяет обрушиться ни системе госуправления, ни экономике, а набранный темп развития будет... РИА Новости Крым, 02.03.2024

2024-03-02T07:45

2024-03-02T07:45

2024-03-02T07:45

экономика

форго

мнения

россия

никита кричевский

константин костин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Созданная за последние годы в России инфраструктурная система не позволяет обрушиться ни системе госуправления, ни экономике, а набранный темп развития будет более или менее устойчивым и постоянным даже в условиях санкций. Такое мнение высказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский в ходе круглого стола "Российская экономика – институциональные основы устойчивости" на площадке Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).Россия адаптировалась к внешним и внутренним вызовамОб устойчивости российской экономики свидетельствуют процессы, происходившие на протяжении последних 15 лет, отметил аналитик. Так, в 2009 году вследствие мирового финансового кризиса падение ВВП страны составило 7,8%. Тогда путем экспериментов подыскивались системные методы для того, чтобы минимизировать кризис и уменьшить последующие негативные воздействия, указал Кричевский.В результате уже в 2015 году падение ВВП составило 2%, в 2020 году (в период пандемии COVID-19) – 2,7%. В 2022 году после введения беспрецедентных санкций падение ВВП составило 1,2%, а в 2023 году этот показатель уже продемонстрировал рост – на 3,6%.Он добавил, что с 2019 по 2023 годы реальная зарплата выросла на 32,5%. При этом количество индивидуальных предпринимателей в стране достигло 4,3 миллиона, а самозанятых – 9,3 миллиона. Средний доход за весь период действия налогов на профессиональный доход составил на одного самозанятого 344 тысячи рублей.По словам Кричевского, самым главным внутренним вызовом перед Россией сегодня является улучшение демографии.Благополучие – основной запрос россиянПрезидент ФоРГО, политолог Константин Костин отметил, что экономика имеет важнейшее значение для устойчивости государства, в основе которого лежит соответствие работы системы госуправления запросам и представлениям граждан. Один из основных запросов россиян – благополучие. Оно включает в себя уровень доходов, благоустроенность и комфорт среды проживания, доступность и удобство социальной инфраструктуры, отсутствие дефицита и резких подорожаний основных товаров и услуг.Президент России Владимир Путин 29 февраля выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию. В частности, глава государства обозначил, что к 2030 году объем инвестиций в ключевых отраслях должен вырасти на 70%. Кроме того, объем российского фондового рынка должен удвоиться и достичь 66% ВВП, агропромышленный комплекс должен вырасти на четверть, а экспорт – увеличиться в полтора раза. Также Россия должна к 2030 году снизить долю импорта до 17% ВВП, а объем несырьевого неэнергетического экспорта должен увеличиться на две трети.Он также объявил о списании двух третей задолженностей регионов по бюджетным кредитам. Такая мера с 2025 по 2028 годы позволит регионам ежегодно сохранять до 200 миллиардов рублей.Кроме того, в России модернизируют налоговую систему и проработают параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым под санкциями 10 лет: как это отразилось на экономике регионаНикаких штрафов и санкций: Путин призвал амнистировать бизнесВ России замедляется инфляция - цифры Центробанка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, форго, мнения, россия, никита кричевский, константин костин