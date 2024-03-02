https://crimea.ria.ru/20240302/kak-budet-razvivatsya-ekonomika-rossii-v-blizhayshie-gody-1135338102.html
Как будет развиваться экономика России в ближайшие годы
Как будет развиваться экономика России в ближайшие годы - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Как будет развиваться экономика России в ближайшие годы
Созданная за последние годы в России инфраструктурная система не позволяет обрушиться ни системе госуправления, ни экономике, а набранный темп развития будет... РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T07:45
2024-03-02T07:45
2024-03-02T07:45
экономика
форго
мнения
россия
никита кричевский
константин костин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Созданная за последние годы в России инфраструктурная система не позволяет обрушиться ни системе госуправления, ни экономике, а набранный темп развития будет более или менее устойчивым и постоянным даже в условиях санкций. Такое мнение высказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский в ходе круглого стола "Российская экономика – институциональные основы устойчивости" на площадке Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).Россия адаптировалась к внешним и внутренним вызовамОб устойчивости российской экономики свидетельствуют процессы, происходившие на протяжении последних 15 лет, отметил аналитик. Так, в 2009 году вследствие мирового финансового кризиса падение ВВП страны составило 7,8%. Тогда путем экспериментов подыскивались системные методы для того, чтобы минимизировать кризис и уменьшить последующие негативные воздействия, указал Кричевский.В результате уже в 2015 году падение ВВП составило 2%, в 2020 году (в период пандемии COVID-19) – 2,7%. В 2022 году после введения беспрецедентных санкций падение ВВП составило 1,2%, а в 2023 году этот показатель уже продемонстрировал рост – на 3,6%.Он добавил, что с 2019 по 2023 годы реальная зарплата выросла на 32,5%. При этом количество индивидуальных предпринимателей в стране достигло 4,3 миллиона, а самозанятых – 9,3 миллиона. Средний доход за весь период действия налогов на профессиональный доход составил на одного самозанятого 344 тысячи рублей.По словам Кричевского, самым главным внутренним вызовом перед Россией сегодня является улучшение демографии.Благополучие – основной запрос россиянПрезидент ФоРГО, политолог Константин Костин отметил, что экономика имеет важнейшее значение для устойчивости государства, в основе которого лежит соответствие работы системы госуправления запросам и представлениям граждан. Один из основных запросов россиян – благополучие. Оно включает в себя уровень доходов, благоустроенность и комфорт среды проживания, доступность и удобство социальной инфраструктуры, отсутствие дефицита и резких подорожаний основных товаров и услуг.Президент России Владимир Путин 29 февраля выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию. В частности, глава государства обозначил, что к 2030 году объем инвестиций в ключевых отраслях должен вырасти на 70%. Кроме того, объем российского фондового рынка должен удвоиться и достичь 66% ВВП, агропромышленный комплекс должен вырасти на четверть, а экспорт – увеличиться в полтора раза. Также Россия должна к 2030 году снизить долю импорта до 17% ВВП, а объем несырьевого неэнергетического экспорта должен увеличиться на две трети.Он также объявил о списании двух третей задолженностей регионов по бюджетным кредитам. Такая мера с 2025 по 2028 годы позволит регионам ежегодно сохранять до 200 миллиардов рублей.Кроме того, в России модернизируют налоговую систему и проработают параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым под санкциями 10 лет: как это отразилось на экономике регионаНикаких штрафов и санкций: Путин призвал амнистировать бизнесВ России замедляется инфляция - цифры Центробанка
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экономика, форго, мнения, россия, никита кричевский, константин костин
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Созданная за последние годы в России инфраструктурная система не позволяет обрушиться ни системе госуправления, ни экономике, а набранный темп развития будет более или менее устойчивым и постоянным даже в условиях санкций. Такое мнение высказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский в ходе круглого стола "Российская экономика – институциональные основы устойчивости" на площадке Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).
Россия адаптировалась к внешним и внутренним вызовам
Об устойчивости российской экономики свидетельствуют процессы, происходившие на протяжении последних 15 лет, отметил аналитик. Так, в 2009 году вследствие мирового финансового кризиса падение ВВП страны составило 7,8%. Тогда путем экспериментов подыскивались системные методы для того, чтобы минимизировать кризис и уменьшить последующие негативные воздействия, указал Кричевский.
В результате уже в 2015 году падение ВВП составило 2%, в 2020 году (в период пандемии COVID-19) – 2,7%. В 2022 году после введения беспрецедентных санкций падение ВВП составило 1,2%, а в 2023 году этот показатель уже продемонстрировал рост – на 3,6%.
"Таким образом, система госуправления адаптировалась к внешним и внутренним вызовам. В связи с этим возникает уверенность, что набранный темп развития экономики, даже в условиях санкций, будет более или менее устойчивым и постоянным", - убежден экономист.
Он добавил, что с 2019 по 2023 годы реальная зарплата выросла на 32,5%. При этом количество индивидуальных предпринимателей в стране достигло 4,3 миллиона, а самозанятых – 9,3 миллиона. Средний доход за весь период действия налогов на профессиональный доход составил на одного самозанятого 344 тысячи рублей.
По словам Кричевского, самым главным внутренним вызовом перед Россией сегодня является улучшение демографии.
"Учитывая приоритет этого вызова над другими вызовами, а они будут всегда и не только перед Россией, но и всеми другими странами, я нисколько не сомневаюсь, что выстроенная за десятилетия система государственного управления и институционального сопровождения с этой задачей справится", - добавил профессор.
Благополучие – основной запрос россиян
Президент ФоРГО, политолог Константин Костин отметил, что экономика имеет важнейшее значение для устойчивости государства, в основе которого лежит соответствие работы системы госуправления запросам и представлениям граждан. Один из основных запросов россиян – благополучие. Оно включает в себя уровень доходов, благоустроенность и комфорт среды проживания, доступность и удобство социальной инфраструктуры, отсутствие дефицита и резких подорожаний основных товаров и услуг.
"Если говорить о базовых характеристиках, то экономика должна быть современной, диверсифицированной, самодостаточной в критически значимых отраслях и сферах. Система государственного управления экономикой должна уметь и быть готова преодолевать с минимальными последствиями самые разные кризисы, как собственно экономические и финансовые, так и вызванные внешнеполитическими причинами", - подчеркнул эксперт.
Президент России Владимир Путин 29 февраля выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию. В частности, глава государства обозначил, что к 2030 году объем инвестиций в ключевых отраслях должен вырасти на 70%. Кроме того, объем российского фондового рынка должен удвоиться и достичь 66% ВВП, агропромышленный комплекс должен вырасти на четверть, а экспорт – увеличиться в полтора раза. Также Россия должна к 2030 году снизить долю импорта до 17% ВВП, а объем несырьевого неэнергетического экспорта должен увеличиться на две трети. Он также объявил о списании двух третей задолженностей регионов по бюджетным кредитам. Такая мера с 2025 по 2028 годы позволит регионам ежегодно сохранять до 200 миллиардов рублей. Кроме того, в России модернизируют налоговую систему и проработают параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации.
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