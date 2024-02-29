https://crimea.ria.ru/20240229/putin-poruchil-suschestvenno-snizit-dolyu-importa-1135311527.html

Путин поручил существенно снизить долю импорта

Путин поручил существенно снизить долю импорта - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Путин поручил существенно снизить долю импорта

Россия к 2030 году должна снизить долю импорта до 17% ВВП, нарастить следует в первую очередь выпуск потребительских товаров, лекарств, транспортных средств и... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T13:49

2024-02-29T13:49

2024-02-29T13:54

послание федеральному собранию

владимир путин (политик)

россия

новости

импорт

импортозамещение

промышленность россии

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Россия к 2030 году должна снизить долю импорта до 17% ВВП, нарастить следует в первую очередь выпуск потребительских товаров, лекарств, транспортных средств и ряда других позиций. Об этом российский лидер заявил в четверг в рамках послания Федеральному Собранию.При этом Путин подчеркнул, что РФ "не должна производить все". Однако следует нарастить выпуск потребительских товаров, лекарств, транспортных средств и ряда других позиций.Также глава российского государства поставил задачу увеличить в 1,5 раза к 2030 году долю отечественных высокотехнологических продуктов на внутреннем рынке.Владимир Путин в четверг в 19-й раз обращается с ежегодным посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации. В своем обращении президент дает оценку положению дел в стране и определяет основные направления внутренней и внешней политики.Как отмечал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин огласит послание не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты - во многом это будет его программа. Читайте также на РИА Новости Крым:МРОТ должен увеличиться до 35 тысяч рублей – ПутинПутин заявил о запуске нового нацпроекта "Семья": что будет сделано

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послание федеральному собранию, владимир путин (политик), россия, новости, импорт, импортозамещение, промышленность россии, экономика