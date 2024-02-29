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Путин поручил существенно снизить долю импорта - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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Путин поручил существенно снизить долю импорта
Путин поручил существенно снизить долю импорта - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Путин поручил существенно снизить долю импорта
Россия к 2030 году должна снизить долю импорта до 17% ВВП, нарастить следует в первую очередь выпуск потребительских товаров, лекарств, транспортных средств и... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T13:49
2024-02-29T13:54
послание федеральному собранию
владимир путин (политик)
россия
новости
импорт
импортозамещение
промышленность россии
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Россия к 2030 году должна снизить долю импорта до 17% ВВП, нарастить следует в первую очередь выпуск потребительских товаров, лекарств, транспортных средств и ряда других позиций. Об этом российский лидер заявил в четверг в рамках послания Федеральному Собранию.При этом Путин подчеркнул, что РФ "не должна производить все". Однако следует нарастить выпуск потребительских товаров, лекарств, транспортных средств и ряда других позиций.Также глава российского государства поставил задачу увеличить в 1,5 раза к 2030 году долю отечественных высокотехнологических продуктов на внутреннем рынке.Владимир Путин в четверг в 19-й раз обращается с ежегодным посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации. В своем обращении президент дает оценку положению дел в стране и определяет основные направления внутренней и внешней политики.Как отмечал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин огласит послание не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты - во многом это будет его программа. Читайте также на РИА Новости Крым:МРОТ должен увеличиться до 35 тысяч рублей – ПутинПутин заявил о запуске нового нацпроекта "Семья": что будет сделано
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послание федеральному собранию, владимир путин (политик), россия, новости, импорт, импортозамещение, промышленность россии, экономика
Путин поручил существенно снизить долю импорта

Путин: Россия к 2030 году должна снизить долю импорта до 17% ВВП

13:49 29.02.2024 (обновлено: 13:54 29.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектромашиностроительный завод "Фирма Сэлма"
Электромашиностроительный завод Фирма Сэлма - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Россия к 2030 году должна снизить долю импорта до 17% ВВП, нарастить следует в первую очередь выпуск потребительских товаров, лекарств, транспортных средств и ряда других позиций. Об этом российский лидер заявил в четверг в рамках послания Федеральному Собранию.
"Мы почти на 30% все завозили из-за границы. В прошлом году доля импорта составила 19% ВВП или 32 трлн рублей, а в период до 2023 года нужно выйти на уровень импорта не более 17% ВВП", - заявил президент.
При этом Путин подчеркнул, что РФ "не должна производить все". Однако следует нарастить выпуск потребительских товаров, лекарств, транспортных средств и ряда других позиций.
Также глава российского государства поставил задачу увеличить в 1,5 раза к 2030 году долю отечественных высокотехнологических продуктов на внутреннем рынке.
Владимир Путин в четверг в 19-й раз обращается с ежегодным посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации. В своем обращении президент дает оценку положению дел в стране и определяет основные направления внутренней и внешней политики.
Как отмечал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин огласит послание не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты - во многом это будет его программа.
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Послание Федеральному СобраниюВладимир Путин (политик)РоссияНовостиИмпортИмпортозамещениеПромышленность РоссииЭкономика
 
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