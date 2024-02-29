https://crimea.ria.ru/20240229/mrot-dolzhen-uvelichitsya-do-35-tysyach-rubley--putin-1135310260.html

МРОТ в России должен увеличиться до 35 тысяч рублей

МРОТ в России должен увеличиться до 35 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 29.02.2024

МРОТ в России должен увеличиться до 35 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 35 тысяч рублей к 2030 году. РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T13:22

2024-02-29T13:22

2024-02-29T13:57

владимир путин (политик)

послание федеральному собранию

россия

общество

деньги

минимальный размер оплаты труда (мрот)

соцзащита

зарплата

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 35 тысяч рублей к 2030 году.По его словам, увеличение МРОТ отразится и на размере социальных пособий, заработных плат в бюджетной сфере и в экономике.С 1 января 2024 года в России на 18,5% увеличился минимальный размер оплаты труда, отныне он составляет 19 242 рубля. Повышение зарплаты ожидает 4,8 млн россиян.Кроме того, в этом году прожиточный минимум в целом по РФ на душу населения составит 15 453 рубля, для трудоспособного населения – 16 844 рубля, пенсионеров – 13 290 рублей.МРОТ – это минимальный размер зарплаты граждан страны до вычета НДФЛ. Его размер не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения и является единым для всей страны. При этом субъекты РФ могут устанавливать свой уровень минимальной зарплаты в регионе, но он должен быть не ниже федерального.

https://crimea.ria.ru/20240229/putin-vystupaet-s-ezhegodnym-poslaniem-k-federalnomu-sobraniyu-translyatsiya-1135298099.html

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владимир путин (политик), послание федеральному собранию, россия, общество, деньги, минимальный размер оплаты труда (мрот), соцзащита, зарплата