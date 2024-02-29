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МРОТ в России должен увеличиться до 35 тысяч рублей
МРОТ в России должен увеличиться до 35 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 29.02.2024
МРОТ в России должен увеличиться до 35 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 35 тысяч рублей к 2030 году. РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T13:22
2024-02-29T13:22
2024-02-29T13:57
владимир путин (политик)
послание федеральному собранию
россия
общество
деньги
минимальный размер оплаты труда (мрот)
соцзащита
зарплата
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 35 тысяч рублей к 2030 году.По его словам, увеличение МРОТ отразится и на размере социальных пособий, заработных плат в бюджетной сфере и в экономике.С 1 января 2024 года в России на 18,5% увеличился минимальный размер оплаты труда, отныне он составляет 19 242 рубля. Повышение зарплаты ожидает 4,8 млн россиян.Кроме того, в этом году прожиточный минимум в целом по РФ на душу населения составит 15 453 рубля, для трудоспособного населения – 16 844 рубля, пенсионеров – 13 290 рублей.МРОТ – это минимальный размер зарплаты граждан страны до вычета НДФЛ. Его размер не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения и является единым для всей страны. При этом субъекты РФ могут устанавливать свой уровень минимальной зарплаты в регионе, но он должен быть не ниже федерального.
https://crimea.ria.ru/20240229/putin-vystupaet-s-ezhegodnym-poslaniem-k-federalnomu-sobraniyu-translyatsiya-1135298099.html
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владимир путин (политик), послание федеральному собранию, россия, общество, деньги, минимальный размер оплаты труда (мрот), соцзащита, зарплата
МРОТ в России должен увеличиться до 35 тысяч рублей
Путин поручил увеличить минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч рублей к 2030 году
13:22 29.02.2024 (обновлено: 13:57 29.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 35 тысяч рублей к 2030 году.
"Начиная с 2020 года, минимальный размер оплаты труда вырос в полтора раза – с 12 до 19 тысяч рублей в месяц. К 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое – до 35 тысяч", – сказал российский лидер в послании Федеральному Собранию.
По его словам, увеличение МРОТ отразится и на размере социальных пособий, заработных плат в бюджетной сфере и в экономике.
С 1 января 2024 года в России на 18,5% увеличился минимальный размер оплаты труда, отныне он составляет 19 242 рубля. Повышение зарплаты ожидает 4,8 млн россиян.
Кроме того, в этом году прожиточный минимум в целом по РФ на душу населения составит 15 453 рубля, для трудоспособного населения – 16 844 рубля, пенсионеров – 13 290 рублей.
МРОТ – это минимальный размер зарплаты граждан страны до вычета НДФЛ. Его размер не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения и является единым для всей страны. При этом субъекты РФ могут устанавливать свой уровень минимальной зарплаты в регионе, но он должен быть не ниже федерального.