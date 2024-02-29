Рейтинг@Mail.ru
МРОТ в России должен увеличиться до 35 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240229/mrot-dolzhen-uvelichitsya-do-35-tysyach-rubley--putin-1135310260.html
МРОТ в России должен увеличиться до 35 тысяч рублей
МРОТ в России должен увеличиться до 35 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 29.02.2024
МРОТ в России должен увеличиться до 35 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 35 тысяч рублей к 2030 году. РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T13:22
2024-02-29T13:57
владимир путин (политик)
послание федеральному собранию
россия
общество
деньги
минимальный размер оплаты труда (мрот)
соцзащита
зарплата
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127862491_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c23e0aae185648d62731649c434af8f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 35 тысяч рублей к 2030 году.По его словам, увеличение МРОТ отразится и на размере социальных пособий, заработных плат в бюджетной сфере и в экономике.С 1 января 2024 года в России на 18,5% увеличился минимальный размер оплаты труда, отныне он составляет 19 242 рубля. Повышение зарплаты ожидает 4,8 млн россиян.Кроме того, в этом году прожиточный минимум в целом по РФ на душу населения составит 15 453 рубля, для трудоспособного населения – 16 844 рубля, пенсионеров – 13 290 рублей.МРОТ – это минимальный размер зарплаты граждан страны до вычета НДФЛ. Его размер не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения и является единым для всей страны. При этом субъекты РФ могут устанавливать свой уровень минимальной зарплаты в регионе, но он должен быть не ниже федерального.
https://crimea.ria.ru/20240229/putin-vystupaet-s-ezhegodnym-poslaniem-k-federalnomu-sobraniyu-translyatsiya-1135298099.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127862491_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_9b99d5efcfa0224f3ce66e12b5c5b844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), послание федеральному собранию, россия, общество, деньги, минимальный размер оплаты труда (мрот), соцзащита, зарплата
МРОТ в России должен увеличиться до 35 тысяч рублей

Путин поручил увеличить минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч рублей к 2030 году

13:22 29.02.2024 (обновлено: 13:57 29.02.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБилеты Банка России номиналом 5000 рублей.
Билеты Банка России номиналом 5000 рублей. - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 35 тысяч рублей к 2030 году.
"Начиная с 2020 года, минимальный размер оплаты труда вырос в полтора раза – с 12 до 19 тысяч рублей в месяц. К 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое – до 35 тысяч", – сказал российский лидер в послании Федеральному Собранию.
По его словам, увеличение МРОТ отразится и на размере социальных пособий, заработных плат в бюджетной сфере и в экономике.
С 1 января 2024 года в России на 18,5% увеличился минимальный размер оплаты труда, отныне он составляет 19 242 рубля. Повышение зарплаты ожидает 4,8 млн россиян.
Кроме того, в этом году прожиточный минимум в целом по РФ на душу населения составит 15 453 рубля, для трудоспособного населения – 16 844 рубля, пенсионеров – 13 290 рублей.
МРОТ – это минимальный размер зарплаты граждан страны до вычета НДФЛ. Его размер не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения и является единым для всей страны. При этом субъекты РФ могут устанавливать свой уровень минимальной зарплаты в регионе, но он должен быть не ниже федерального.
Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
12:04
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Видео
 
Владимир Путин (политик)Послание Федеральному СобраниюРоссияОбществоДеньгиМинимальный размер оплаты труда (МРОТ)СоцзащитаЗарплата
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:58На побережье Черного и Азовского морей построят новые курорты – Путин
14:45Общины мусульман Херсонской и Запорожской областей войдут в состав ДУМК
14:34Путин объявил о запуске специальной кадровой программы "Время героев"
14:25В новых регионах продлят льготную ипотеку по ставке 2%
14:12Программа "Земский работник культуры" начнет работать в РФ с 2025 года
14:10В России запустят новую программу расселения из аварийного жилья
13:57Никаких штрафов и санкций: Путин призвал амнистировать бизнес
13:49Путин поручил существенно снизить долю импорта
13:48Сберегательный сертификат для россиян: что предложил президент
13:42В России спишут две трети долгов регионов по бюджетным кредитам
13:40Дать второй шанс: механизм сдачи ЕГЭ необходимо доработать
13:29Взрывное устройство от украинских спецслужб: крымчанин осужден на 9 лет
13:24Программу материнского капитала в России могут продлить до 2030 года
13:22МРОТ в России должен увеличиться до 35 тысяч рублей
13:19Последствия будут трагичными для них – Путин об интервентах
13:16Путин объявил о запуске нацпроектов "Молодежь России" и "Кадры"
13:16Армия России уничтожила 1325 боевиков ВСУ за сутки
13:12Путин призвал укрепить Западное направление из-за угроз расширения НАТО
13:08В России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделано
13:01Взрывы звучат в Севастополе – работает МЧС
Лента новостейМолния