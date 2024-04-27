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Кадровый голод: как на скорой в Крыму восполняют нехватку сотрудников - РИА Новости Крым, 27.04.2024
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https://crimea.ria.ru/20240427/kadrovyy-golod-kak-na-skoroy-v-krymu-vospolnyayut-nekhvatku-sotrudnikov-1136905101.html
Кадровый голод: как на скорой в Крыму восполняют нехватку сотрудников
Кадровый голод: как на скорой в Крыму восполняют нехватку сотрудников - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Кадровый голод: как на скорой в Крыму восполняют нехватку сотрудников
На скорой помощи в Крыму существует дефицит кадров. Как решается эта проблема, РИА Новости Крым рассказала и.о. директора Крымского республиканского центра... РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T20:53
2024-04-27T20:53
галина буглак
скорая помощь
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. На скорой помощи в Крыму существует дефицит кадров. Как решается эта проблема, РИА Новости Крым рассказала и.о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи (СМП) Галины Буглак.По ее информации, в Крыму семь станций скорой медицинской помощи, в которые входят 24 подстанции и 53 пункта постоянного базирования бригад. Подразделения располагаются с учетом 20-минутной транспортной доступности, численности и плотности населения, географических особенностей, средней нагрузки на бригаду в сутки и других факторов.Также есть дефицит кадров и на Керченской станции. Больше это ощущается в Ленинском районе. На вызовы выезжают бригады, которые состоят из одного медицинского работника вместо необходимых двух.При этом Евпаторийская станция скорой помощи, по словам Галины Буглак, за короткий срок смогла привлечь необходимое количество медицинских работников. В результате - задержки доезда на вызовы практически отсутствуют.Чтобы увеличить количество кадров, проводится постоянная работа. В частности, размещаются вакансии на сайте и в специальных приложениях по поиску работы."Также на территории Крыма работают программы "Земский фельдшер" и "Земский врач". По ним специалисты, переезжающие в сельскую местность, получают материальную помощь в размере от 500 тысяч до миллиона рублей, которые они могут вложить, например, в недвижимость", - уточняет и.о. директора республиканского центра медицины катастроф и СМП.В некоторых случаях выделяется земля, также предоставляется компенсация по оплате коммунальных услуг. Иногородним специалистам с высшим медицинским образованием компенсируют стоимость аренды жилья - до 30 тысяч рублей.По ее словам, сейчас на скорой работает много лиц пенсионного возраста. Их уход на пенсию также чреват для службы усугублением кадрового дефицита. К этому нужно быть готовыми."В рамках программы модернизации здравоохранения стоит задача привести в порядок материально-техническую базу учреждения. Для ее выполнения государство выделяет достаточно большие средства, за счет которых установлены сооружения модульного типа, строятся новые подстанции, проводятся капитальные ремонты", - заключила и.о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и СМП.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает скорая медицинская помощь в Крыму: успехи и проблемыСлужба скорой помощи в Крыму пополнится специализированными бригадамиДля сел и малых городов: Крым получил 22 новые машины скорой помощи
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галина буглак, скорая помощь, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, минздрав крыма, новости крыма, общество, врач
Кадровый голод: как на скорой в Крыму восполняют нехватку сотрудников

На скорой помощи в Крыму не хватает фельдшеров

20:53 27.04.2024
 
© РИА Новости КрымМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. На скорой помощи в Крыму существует дефицит кадров. Как решается эта проблема, РИА Новости Крым рассказала и.о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи (СМП) Галины Буглак.
"По действующему штатному расписанию укомплектованность составляет 79%, то есть дефицит кадров - 21%. Это самая большая проблема на сегодня", - говорит Галина Буглак.
По ее информации, в Крыму семь станций скорой медицинской помощи, в которые входят 24 подстанции и 53 пункта постоянного базирования бригад. Подразделения располагаются с учетом 20-минутной транспортной доступности, численности и плотности населения, географических особенностей, средней нагрузки на бригаду в сутки и других факторов.
"Особенно остро дефицит кадров ощущается на Ялтинской станции, где по штатному расписанию на территории Большой Ялты должно быть 14,5 бригад скорой помощи, а фактически выезжает 6-7 бригад. Кадровый дефицит является основной причиной задержек доезда скорой на вызовы", - объясняет Галина Буглак.
Также есть дефицит кадров и на Керченской станции. Больше это ощущается в Ленинском районе. На вызовы выезжают бригады, которые состоят из одного медицинского работника вместо необходимых двух.
При этом Евпаторийская станция скорой помощи, по словам Галины Буглак, за короткий срок смогла привлечь необходимое количество медицинских работников. В результате - задержки доезда на вызовы практически отсутствуют.
Чтобы увеличить количество кадров, проводится постоянная работа. В частности, размещаются вакансии на сайте и в специальных приложениях по поиску работы.
"Также на территории Крыма работают программы "Земский фельдшер" и "Земский врач". По ним специалисты, переезжающие в сельскую местность, получают материальную помощь в размере от 500 тысяч до миллиона рублей, которые они могут вложить, например, в недвижимость", - уточняет и.о. директора республиканского центра медицины катастроф и СМП.
В некоторых случаях выделяется земля, также предоставляется компенсация по оплате коммунальных услуг. Иногородним специалистам с высшим медицинским образованием компенсируют стоимость аренды жилья - до 30 тысяч рублей.
"Важно, чтобы такая программа распространялась и на фельдшеров, которых особенно не хватает. К решению проблемы дефицита кадров должны активно подключаться муниципалитеты. Необходим жилищный фонд: предоставление людям жилья, мест в общежитиях", - обращает внимание Галина Буглак.
По ее словам, сейчас на скорой работает много лиц пенсионного возраста. Их уход на пенсию также чреват для службы усугублением кадрового дефицита. К этому нужно быть готовыми.
"В рамках программы модернизации здравоохранения стоит задача привести в порядок материально-техническую базу учреждения. Для ее выполнения государство выделяет достаточно большие средства, за счет которых установлены сооружения модульного типа, строятся новые подстанции, проводятся капитальные ремонты", - заключила и.о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и СМП.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымГалина БуглакСкорая помощьЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииМинздрав КрымаНовости КрымаОбществоВрач
 
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