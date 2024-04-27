https://crimea.ria.ru/20240427/kadrovyy-golod-kak-na-skoroy-v-krymu-vospolnyayut-nekhvatku-sotrudnikov-1136905101.html

Кадровый голод: как на скорой в Крыму восполняют нехватку сотрудников

Кадровый голод: как на скорой в Крыму восполняют нехватку сотрудников - РИА Новости Крым, 27.04.2024

Кадровый голод: как на скорой в Крыму восполняют нехватку сотрудников

На скорой помощи в Крыму существует дефицит кадров. Как решается эта проблема, РИА Новости Крым рассказала и.о. директора Крымского республиканского центра... РИА Новости Крым, 27.04.2024

2024-04-27T20:53

2024-04-27T20:53

2024-04-27T20:53

галина буглак

скорая помощь

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

минздрав крыма

новости крыма

эксклюзивы риа новости крым

общество

врач

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/17/1123315061_0:22:3068:1747_1920x0_80_0_0_ffced18917e3e1f30244dac4f26fbc37.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. На скорой помощи в Крыму существует дефицит кадров. Как решается эта проблема, РИА Новости Крым рассказала и.о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи (СМП) Галины Буглак.По ее информации, в Крыму семь станций скорой медицинской помощи, в которые входят 24 подстанции и 53 пункта постоянного базирования бригад. Подразделения располагаются с учетом 20-минутной транспортной доступности, численности и плотности населения, географических особенностей, средней нагрузки на бригаду в сутки и других факторов.Также есть дефицит кадров и на Керченской станции. Больше это ощущается в Ленинском районе. На вызовы выезжают бригады, которые состоят из одного медицинского работника вместо необходимых двух.При этом Евпаторийская станция скорой помощи, по словам Галины Буглак, за короткий срок смогла привлечь необходимое количество медицинских работников. В результате - задержки доезда на вызовы практически отсутствуют.Чтобы увеличить количество кадров, проводится постоянная работа. В частности, размещаются вакансии на сайте и в специальных приложениях по поиску работы."Также на территории Крыма работают программы "Земский фельдшер" и "Земский врач". По ним специалисты, переезжающие в сельскую местность, получают материальную помощь в размере от 500 тысяч до миллиона рублей, которые они могут вложить, например, в недвижимость", - уточняет и.о. директора республиканского центра медицины катастроф и СМП.В некоторых случаях выделяется земля, также предоставляется компенсация по оплате коммунальных услуг. Иногородним специалистам с высшим медицинским образованием компенсируют стоимость аренды жилья - до 30 тысяч рублей.По ее словам, сейчас на скорой работает много лиц пенсионного возраста. Их уход на пенсию также чреват для службы усугублением кадрового дефицита. К этому нужно быть готовыми."В рамках программы модернизации здравоохранения стоит задача привести в порядок материально-техническую базу учреждения. Для ее выполнения государство выделяет достаточно большие средства, за счет которых установлены сооружения модульного типа, строятся новые подстанции, проводятся капитальные ремонты", - заключила и.о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и СМП.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает скорая медицинская помощь в Крыму: успехи и проблемыСлужба скорой помощи в Крыму пополнится специализированными бригадамиДля сел и малых городов: Крым получил 22 новые машины скорой помощи

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

галина буглак, скорая помощь, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, минздрав крыма, новости крыма, общество, врач