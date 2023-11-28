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Для сел и малых городов: Крым получил 22 новые машины скорой помощи
Для сел и малых городов: Крым получил 22 новые машины скорой помощи - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Для сел и малых городов: Крым получил 22 новые машины скорой помощи
Вручая последнюю связку ключей от новых автомобилей скорой помощи, министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский радостно объявляет: "Теперь... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T13:35
2023-11-28T13:35
2023-11-28T13:35
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
скорая помощь
минздрав крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Вручая последнюю связку ключей от новых автомобилей скорой помощи, министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский радостно объявляет: "Теперь можно греть машины и ехать на рабочие места".Продрогшие на холодном ветру водители без промедления исполняют поручение министра.Врачи скорой медицинской помощи во вторник получили 22 новых автомобиля на базе Газель NEXT. Специализированные машины направлены на подстанции Красноперекопска, Евпатории, Симферополя, Джанкоя, Феодосии.По его информации, на данный момент нехватки в транспорте врачи скорой не испытывают."Соответственно, транспорт меняется по мере износа. И в дальнейшем, при выработке моторесурса того парка, который сегодня существует, будем выходить на уровень правительства и запрашивать такую же поставку автомобилей", - обещает он.Отечественные машины на базе ГАЗель NEXT комфортные и "достаточно проходимые", класса В, работают на дизельном двигателе, объясняет замдиректора по хозяйственным вопросам Центра медицины катастроф скорой медицинской помощи Владимир Борисенко."С учетом закупки в конце 2021 года и ежегодного обновления, сегодня в Центре медицины катастроф полноценный автопарк. Старые автомобили постепенно выбывают, обновляем автопарк и поддерживаем его на должном уровне", - рассказывает он в комментарии РИА Новости Крым. И добавил, что полученные машины будут направлены в малые города и в сельскую местность.В Нижнегорском, на подстанции №33, он работает водителем уже 13 лет. Говорит, автомобили ГАЗ отлично показывают себя в этой работе. "Старые ГАЗельки отработали на подстанции по 500 тысяч километров без капремонта. Отличные машины. Нам нравятся".В апреле этого года Центр медицины катастроф в Крыму получил 24 новые машины "скорой" повышенной проходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный и послушный: в Крыму придумали робота - ассистента хирургаВ гололед и по горам: крымские медики получили 24 машины скорой помощиМуниципалитеты Крыма получили 55 новых школьных автобусов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, здравоохранение в крыму и севастополе, скорая помощь, минздрав крыма, константин скорупский, центр медицины катастроф в крыму, общество, видео, новости крыма, видео
Для сел и малых городов: Крым получил 22 новые машины скорой помощи
22 новые машины скорой помощи направлены в города и села Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Вручая последнюю связку ключей от новых автомобилей скорой помощи, министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский радостно объявляет: "Теперь можно греть машины и ехать на рабочие места".
Продрогшие на холодном ветру водители без промедления исполняют поручение министра.
Врачи скорой медицинской помощи во вторник получили 22 новых автомобиля на базе Газель NEXT. Специализированные машины направлены на подстанции Красноперекопска, Евпатории, Симферополя, Джанкоя, Феодосии.
"В Крым поступила очередная партия из 22 машин скорой медицинской помощи. Автомобили отечественные, с хорошими характеристиками. Они направлены, в первую очередь, в села и в малые города", - комментирует событие глава регионального минздрава.
По его информации, на данный момент нехватки в транспорте врачи скорой не испытывают.
"Соответственно, транспорт меняется по мере износа. И в дальнейшем, при выработке моторесурса того парка, который сегодня существует, будем выходить на уровень правительства и запрашивать такую же поставку автомобилей", - обещает он.
Отечественные машины на базе ГАЗель NEXT комфортные и "достаточно проходимые", класса В, работают на дизельном двигателе, объясняет замдиректора по хозяйственным вопросам Центра медицины катастроф скорой медицинской помощи Владимир Борисенко.
"С учетом закупки в конце 2021 года и ежегодного обновления, сегодня в Центре медицины катастроф полноценный автопарк. Старые автомобили постепенно выбывают, обновляем автопарк и поддерживаем его на должном уровне", - рассказывает он в комментарии РИА Новости Крым. И добавил, что полученные машины будут направлены в малые города и в сельскую местность.
"Теперь у меня есть новая машина! Наша отечественная лучше, чем импортная. Импортные машины уже отходят. Надо поддерживать отечественного производителя", - делится своей радостью водитель Юрий Оськин.
В Нижнегорском, на подстанции №33, он работает водителем уже 13 лет. Говорит, автомобили ГАЗ отлично показывают себя в этой работе. "Старые ГАЗельки отработали на подстанции по 500 тысяч километров без капремонта. Отличные машины. Нам нравятся".
В апреле этого года Центр медицины катастроф в Крыму получил 24 новые машины
"скорой" повышенной проходимости.
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