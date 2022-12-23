https://crimea.ria.ru/20221223/munitsipalitety-kryma-poluchili-55-novykh-shkolnykh-avtobusov-1126093676.html

Муниципалитеты Крыма получили 55 новых школьных автобусов

Муниципалитеты Крыма получили 55 новых школьных автобусов - РИА Новости Крым, 23.12.2022

Муниципалитеты Крыма получили 55 новых школьных автобусов

Муниципалитеты Крыма получили 55 новых школьных автобусов, которые приобретены за счет федеральных средств. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава... РИА Новости Крым, 23.12.2022

2022-12-23T10:35

2022-12-23T10:35

2022-12-23T10:35

образование в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Муниципалитеты Крыма получили 55 новых школьных автобусов, которые приобретены за счет федеральных средств. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов."Сегодня вручил ключи от 55 современных и безопасных школьных автобусов главам администраций муниципалитетов республики. Благодаря новым авто, приобретенным за счет федерального бюджета, дети будут безопасно добираться до школы и обратно", — написал глава Крыма.По его словам, обновление школьного автобусного парка в Крыму будет проходить ежегодно до 2024 года. В следующем году Крым получит еще 13 автобусов.Ранее сообщалось о том, 13 школьных автобусов и 24 автомобиля скорой помощи поставят в Крым в первом квартале следующего года. Автомобильный и автобусный парк обновляется по поручению президента России Владимира Путина. Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь до конца года получит новые школьные автобусыШкольники смогут путешествовать по России бесплатноВ Ингушетии неизвестные открыли стрельбу по школьному автобусу

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в крыму и севастополе, крым, сергей аксенов, новости крыма, новости, общество