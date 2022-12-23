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Муниципалитеты Крыма получили 55 новых школьных автобусов - РИА Новости Крым, 23.12.2022
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Муниципалитеты Крыма получили 55 новых школьных автобусов
Муниципалитеты Крыма получили 55 новых школьных автобусов - РИА Новости Крым, 23.12.2022
Муниципалитеты Крыма получили 55 новых школьных автобусов
Муниципалитеты Крыма получили 55 новых школьных автобусов, которые приобретены за счет федеральных средств. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава... РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T10:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Муниципалитеты Крыма получили 55 новых школьных автобусов, которые приобретены за счет федеральных средств. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов."Сегодня вручил ключи от 55 современных и безопасных школьных автобусов главам администраций муниципалитетов республики. Благодаря новым авто, приобретенным за счет федерального бюджета, дети будут безопасно добираться до школы и обратно", — написал глава Крыма.По его словам, обновление школьного автобусного парка в Крыму будет проходить ежегодно до 2024 года. В следующем году Крым получит еще 13 автобусов.Ранее сообщалось о том, 13 школьных автобусов и 24 автомобиля скорой помощи поставят в Крым в первом квартале следующего года. Автомобильный и автобусный парк обновляется по поручению президента России Владимира Путина. Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь до конца года получит новые школьные автобусыШкольники смогут путешествовать по России бесплатноВ Ингушетии неизвестные открыли стрельбу по школьному автобусу
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РИА Новости Крым
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4.7
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образование в крыму и севастополе, крым, сергей аксенов, новости крыма, новости, общество
Муниципалитеты Крыма получили 55 новых школьных автобусов

Аксенов: обновление школьного автобусного парка будет проходить ежегодно

10:35 23.12.2022
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваШкольный автобус
Школьный автобус
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. Муниципалитеты Крыма получили 55 новых школьных автобусов, которые приобретены за счет федеральных средств. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Сегодня вручил ключи от 55 современных и безопасных школьных автобусов главам администраций муниципалитетов республики. Благодаря новым авто, приобретенным за счет федерального бюджета, дети будут безопасно добираться до школы и обратно", — написал глава Крыма.

По его словам, обновление школьного автобусного парка в Крыму будет проходить ежегодно до 2024 года. В следующем году Крым получит еще 13 автобусов.
Ранее сообщалось о том, 13 школьных автобусов и 24 автомобиля скорой помощи поставят в Крым в первом квартале следующего года. Автомобильный и автобусный парк обновляется по поручению президента России Владимира Путина.
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Образование в Крыму и СевастополеКрымСергей АксеновНовости КрымаНовостиОбщество
 
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