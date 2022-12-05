https://crimea.ria.ru/20221205/krym-poluchit-novye-shkolnye-avtobusy-i-karety-skoroy--aksenov-1125694088.html

Крым получит новые школьные автобусы и кареты "скорой" — Аксенов

Крым получит новые школьные автобусы и кареты "скорой" — Аксенов - РИА Новости Крым, 05.12.2022

Крым получит новые школьные автобусы и кареты "скорой" — Аксенов

Крым получит партию новых школьных автобусов и автомобилей скорой помощи, об этом заявил руководитель региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-05T17:11

2022-12-05T17:11

2022-12-05T17:18

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

образование в крыму и севастополе

сергей аксенов

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Крым получит партию новых школьных автобусов и автомобилей скорой помощи, об этом заявил руководитель региона Сергей Аксенов.Он напомнил, что автомобильный и автобусный парк обновляется по поручению президента России Владимира Путина."Новый автотранспорт обеспечит детям возможность удобно и с комфортом добираться до школы, а также повысит уровень доступности медицинской помощи", — добавил глава РК.Согласно распоряжению кабмина, в целом из федерального бюджета на закупку школьных автобусов для регионов выделили 3 млрд рублей, это позволит приобрести более 1,1 тыс. новых машин. Большинство автобусов будет направлено в сельские районы."4,2 млрд рублей предусмотрено на закупку 937 автомобилей скорой помощи для сельских поселений, в том числе поселков городского типа и малых городов страны, что повысит доступность медицинской помощи для их жителей", - уточнили в правительстве.Ранее сообщалось, что Крым получит 29,8 миллионов рублей в качестве компенсации затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Средства выделят из резервного фонда правительства.

https://crimea.ria.ru/20221128/milliardy-na-zdorove-skolko-deneg-vydelili-krymu-za-vosem-let-1125582937.html

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крым, здравоохранение в крыму и севастополе, образование в крыму и севастополе, сергей аксенов, экономика